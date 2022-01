Klášter v Broumově zve v sobotu od 10 hodin na interaktivní prohlídku středověké klášterní písárny spojenou s prohlídkou klášterní knihovny. Vyzkoušíte si opis textu husím brkem v replice středověkého Skriptoria. Počet míst je omezený a rezervace nutná 1 hod. předem: ma@klasterbroumov.cz, 734 443 165.

Tříkrálový koncert Pifferaios

KDY: 9. ledna od 17 hodin

KDE: Lázně Bělohrad



TTříkrálový koncert souboru Pifferaios se uskuteční v neděli od 17 hodin v kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě. Díky spolupráci ženského flétnového souboru Pifferaios s mužskými pěveckými hlasy Toni dei signoris se můžete těšit na krásný kulturní zážitek.

Ptačí hodinka 2022

KDY:7. - 9. ledna

KDE: kdekoliv

ZA KOLIK: zdarma

O víkendu 7. až 9. ledna se budou už po čtvrté sčítat ptáci na krmítku. Zapojit se může úplně každý. Informace a sčítací formulář najdete na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Minulého ročníku se zúčastnilo přes 27 tisíc lidí, kteří pozorovali víc než půl milionu ptáků.

Poznejte fakulty z pohodlí domova

KDY: 7. a 8. ledna

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Připojte se na virtuální Dny otevřených dveří Univerzity Hradec Králové, kterých se můžete zúčastnit z pohodlí svého domova, a to rovnou ve dvou termínech: v pátek 7. ledna od 14.00 hodin a v sobotu 8. ledna od 9.00 hodin. Univerzita také zve ke sledování Talkshow, nejen se současnými studenty a studentkami, ale i s širokou veřejností. Více na www.mojeuhk.cz.

Na brusle v Krkonoších

KDY: v těchto dnech

KDE: Krkonoše

Pokud jste na dovolenou do Krkonoš přibalili i lední brusle, dobře jste udělali. Jsou tu kluziště vnitřní i venkovní, nejvýše položené v republice, osvětlené i kluziště na náměstí. Vyberte si.

NEJVÝŠE POLOŽENÉ KLUZIŠTĚ

V nadmořské výšce 1060 metrů si můžete zabruslit v Malé Úpě vedle sjezdovky Pomezky. Nejvýše položené kluziště v republice je osvětlené a nabízí tak i večerní bruslení. Pokud s sebou brusle nemáte, pomůže vám SkiMU půjčovna v centru Hořec. Brusle se vydávají vždy 30 min před otevřením kluziště. Celou sezónu bude probíhat pravidelné denní i večerní bruslení. Ledová plocha lze pronajmout mimo otevírací dobu pro veřejnost. Denní bruslení: SO, PO a ČT 13:00 16:00 hodin, večerní bruslení: ÚT a PÁ 18:00 20:00 hodin.

NOVÉ MĚSTSKÉ KLUZIŠTĚ VE ŠPINDLU

Bruslení pod širým nebem si nově můžete užít i ve Špindlerově Mlýně. Městské kluziště, které je v provozu denně od listopadu do března, najdete na sídlišti Bedřichov u restaurace Artex. U kluziště nechybí drobné občerstvení, děti jistě potěší hokejové branky a ty nejmenší opěrné hrazdičky pro první sklouznutí. Vstupné je zdarma.

Otevírací doba: po, st, pá ne: 14 21 hodin, út, čt: 14 19 hodin.

KLUZIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ

Krásné překvapení připravilo pro tuto zimu Hostinné. Přírodní kluziště tu vyrostlo přímo na náměstí. Hrazení zajistily trámy z městského lesa a když bude mrznout, sklouznout se tu můžete i vy. Zda je kluziště aktuálně v provozu si, prosím, ověřte na webu či facebookovém profilu města.

Loutkové představení

KDY: 8. ledna

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 40 korun



Loutková scéna Dětem pro radost zve nejmenší diváky spolu s rodiči do divadélka v zadním traktu sokolovny na představení Půjdem spolu do Betléma. Začátek je v 15 hodin.

Živý Betlém v Žernově

KDY: 9. ledna v 17 hodin

KDE: Žernov

Nenechte si ujít tradiční představení vánoční hry Živý Betlém v Žernově.

Mecenášské dary sester Tláskalových

KDY: do 9. ledna

KDE: Náchod





V Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě je až do neděle ke zhlédnutí výstava těch nejzajímavějších darů od mecenášek města Náchoda sester Ivony a Dagmar Tláskalových. Výstava poodkrývá tajemství toho, co vše se ukrývá v muzejních depozitářích. Jen málokdy se stane, že se podaří shromáždit více předmětů od jednoho donátora, o to zajímavější však je, když se jich shromáždí tolik, aby vydaly na celou výstavu. Otevřeno je od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Zimní přechod i nocování pod stanem

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Zvičina

Odbor KČT Hořice pořádá tento víkend každoroční zimní přechod či přejezd Zvičiny a nocování pod stanem. O extrémní adrenalinovou záležitost by se tentokrát jednat nemuselo, meteorologové velké mrazy nehlásí.

41. zimní přejezd přechod Zvičiny, memoriál Petra Holveka

Sobota 8. ledna, Raisova chata na Zvičině, registrace od 10 do 14 hodin.

Trasu si každý zvolí sám.

Info: Jiří Krejcar (tel.: 603 490 191, e-mail: krejcar@wo.cz)

24. zimní táboření na Zvičině, memoriál Milana Poláka

Od pátku 7. ledna od 16 hodin do neděle 9. ledna do 10 hodin.

Prezentace v Raisově chatě na Zvičině.

Info: Vladimír Sluka (tel.: 774 504 267, e-mail: vl.sluka@ seznam.cz).

Czech Nature Photo 2021

KDY: od 7. ledna do 22. února

KDE: Vrchlabí





V KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí jsou k vidění nejlepší velkoformátové snímky českých fotografů přírody celého světa ze soutěže Czech Nature Photo 2021 všech kategorií. Výstava je částečně viditelná zvenku, částečně přístupná každé úterý od 15 do 17 hodin, jindy po domluvě.

Tříkrálový koncert

KDY: Trutnov

KDE: 9. ledna od 15 hodin

Tradiční Tříkrálový koncert pod taktovkou sboru Chorea Concortica se uskuteční v neděli 9. ledna od 15 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově.

Veřejné bruslení

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Dvůr Králové nad L.



Přijďte si zabruslit na zimní stadion. V sobotu se bruslí od 16:00 do 17:30 hodin a v neděli od 13:15 do 14:45 hodin.

Swap oblečení

KDY: 9. ledna v 15 hodin

KDE: Pec pod Sněžkou

KlonDike music club v Peci pod Sněžkou zve na povánoční SWAP a bazar oblečení! Co je SWAP a jak funguje? Přineste oblečení, které neunosíte nebo nepotřebujete a vyměňte ho za kousky, které využijete. Oblečení by mělo být čisté, vyprané a nepoškozené. Je na vás, kolik věcí přinesete k dispozici ostatním a stejně tak, kolik si jich odnesete. Celá výměna je zdarma. Co to pro vás znamená? Nemusíte tolik utrácet za oblečení, stačí přijet na SWAP. Máte jistotu, že si každý měsíc můžete pořídit nějaký nový kousek nebo něco poslat dál. Myšlenka celého projektu je udržitelnost. Proto by si každý měl odnést opravdu jen to, co potřebuje a unosí. Nenakupováním, tříděním, recyklací, šetrným nakupováním a posíláním věcí dál šetříme energii, planetu a prodlužujeme životnost oblečení.