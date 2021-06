Festival regionálních produktů na Zvičině

KDY: 12. června

KDE: vrch Zvičina

Po více než roční odmlce můžete opět zavítat na Festival regionálních produktů na Zvičině. Festival odstartuje v 10 hodin dopoledne, těšit se můžete na výrobky a produkty regionálních výrobců z Podkrkonoší, ale i od našich sousedů. Jedná se o kávu, pivo, čokoládu med a medovinu, nejrůznější pečené dobroty nebo sýry, ale chybět nebudou hračky, korálky nebo kameny. Občerstvení v podobě regionální kuchyně ochutnáte v Raisově chatě nebo v Hotelu Pod Zvičinou. V průběhu dne vystoupí divadélko Zvonek z Hořic a pro děti připravujeme řadu soutěží a her, ve kterých vaše dítka obdrží drobnou odměnu. V jednom z našich stánků naleznete propagační materiály a mapy. Festival připravuje spolek Podzvičinsko se svými členy a s MAS Podchlumí s finanční podporou Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vyražte na pochod pro domácí hospic Duha

KDY: od 7. června do 31. srpna 2021

KDE: Hořice

Mimořádný pochod pro Domácí hospic Duha se koná až do konce měsíce srpna. Zapojit se můžete třeba už o víkendu. Smyslem pochodu je podpořit myšlenku domácí hospicové péče a činnost domácího hospice. Kvůli omezením COVID-19, se pochod koná bez stanovené trasy. Společným cílem je ujít pro hospic dohromady alespoň 1200 km. Domácí hospic Duha letos oslavil 12 let své činnosti, za každý rok péče o nemocné tedy věnuje 100 km. "Hodně jsme toho museli ujít a děkujeme, že jste mnozí na této cestě byli s námi. Věříme, že společně ujdeme i dané kilometry," uvádí Zdislava Poláková z Domácího hospice Duha.

termín: v rozmezí od 7. června do 31. srpna 2021

délka trasy: každý účastník si volí sám (5, 10, 20 a více km)

startovné: 100Kč a 50Kč (děti do 15 let, studenti do 26let, důchodci, držitelé karty ZTP)

více informací a podmínky účasti na www.hospic-horice.cz

Přejeme vám krásné chvíle na trase pro náš hospic a velmi děkujeme za podporu naší služby!

Navštivte jičínské památky

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Jičín

S červnem se prodlužuje otevírací doba většiny jičínských památek. Tady vám přinášíme tipy, kam můžete v červnu zavítat:

Valdická brána - úterý - pátek od 10 do 16 hodin, sobota - neděle od 10 do 18 hodin.

Rumcajsova Sevcovna - úterý - pátek od 10 do 16 hodin, sobota - neděle od 10 do 18 hodin.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry - úterý - neděle od 9 do 17 hodin.

Valdštejnovo muzeum a mincovna - denně od 9 do 17 hodin.

Synagoga v Jičíně - sobota - neděle od 13 do 17 hodin.

Židovská 100 Jičín - sobota - neděle od 13 do 17 hodin.

Rumcajsův svět Radka Pilaře - denně od 9 do 17 hodin.

Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium - čtvrtek - pátek od 13 od 18 hodin, sobota - neděle od 10 do 18 hodin, od 21. června denně od 10 do 18 hodin.

Další informace o jednotlivých památkách najdete na www.jicin.cz

Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. - 13. června

KDE: Újezdec u Syřenova (okres Semily)

Návštěvníkům se opět otevře zahrada manželů Jany a Pavla Suchardovych. Dlouholetí pěstitelé fuchsií zvou veřejnost k návštěvě a zhlédnutí rozmanitých kytiček, keřů i bylinek. Sucharduv květinový ráj je otevřený v sobotu i neděli. Soukromá zahrada se nachází u roubené chalupy ve vesnické památkové zóně - k vidění asi 100 keřů růží, 600 kultivarů fuchsií, balkónové rostliny, některé exotické rostliny, okrasné keře a trvalky, klasická venkovská zahrada s ovocnými stromy, rozkvetlou loukou a nějaká ta zvířátka.

60 let na jednom okruhu

KDY: do 12. září

KDE: Hořický zámek - Museum Czech Road Racing

ZA KOLIK: 50 korun pro dospělé návštěvníky, děti a senioři zaplatí 30 korun

Letošní expozice má své motto "60 let na jednom okruhu" na připomínku výročí konání prvního poválečného ročníku závodu 300 zatáček. K tomuto výročí uvidí návštěvníci řadu neznámých fotografií, závodní motocykly z této doby, bude se promítat i dokumentární film z tohoto závodu. Tradiční bude expozice zachycující vývoj hořických závodů, v Síni legend budou ke stávajícím expozicím jezdců (Staša, Havrda, Vitvar, Holán, Mrázek, Pearson a další) přibudou motocykly, poháry a věnce dalších jezdců našich i zahraničních, kteří se výrazně prosadili na hořickém okruhu. Ve všech výstavních prostorách budou vystaveny zajímavé závodní motocykly, kombinézy a přilby jezdců, a také další zajímavé exponáty. Výstavní sezóna byla zahájena v pátek 4. června a skončí v neděli 12. září. V měsících červen a září bude otevřeno ve dnech pátek - neděle v čase 10,00 - 17,00 hodin, v červenci a srpnu přibude ještě čtvrtek se stejnou otevírací dobou.