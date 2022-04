Přijeďte do Dětenic nasát velikonoční atmosféru se vším všudy. Program v zámeckém parku bude pro děti i dospělé! Nebude chybět prodej pomlázek a čerstvých vajíček a také malovaných. Pro děti je navíc připravený kolotoč, střelnice, vystoupení sokolníka s dravými ptáky i malování na obličej . Dospělí určitě ocení rytířské klání, tanečnice, středověkou kapelu, spoustu sudů domácího dětenického piva, které nemůže chybět.Těšte se na středověký program, dobovou kapelu s tanečnicemi, vystoupení fakíra a kejklíře, čaroděje, ukázky dělostřelby a mnoho dalšího. Trpět hlady rozhodně nebudete. Bude se nabízet mnoho tradičních i netradičních pokrmů včetně pečeného velikonočního beránka či jidášů.

Bitva u Hořic 1423

KDY: 16.dubna od 11:30 do 16:00 hodin

KDE: vrch Gothard, Hořice



Druhý ročník rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek-bitvy u Hořic nebo také bitvy na Gothardu, která se odehrála léta páně 1423. Festival se odehraje na autentickém bojišti, na vrchu Gothard jako v roce 2019. K vidění bude bohatý program, který zahájí v sobotu dopoledne pod sochou Jana Žižky. K vidění budou šermířská vystoupení, historická kapela, komentované ukázky historického vojska, dobový tábor a ukázka středověkého sokolnictví a středověkých tanců. Diváci budou mít také možnost vidět dobová řemesla a tržiště, na kterém si přijdou na své velcí i malí. Na místě bude také dostatek stánků s nejrůznějšími pochutinami. Vyvrcholením celého programu bude rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek - Bitva u Hořic, která letos ponese název "Korouhev zrádců", v níž přiblíží osudy zrádného pána Čeňka z Vartenberka, který během husitských válek několikrát změnil válečnou stranu, a stál tak opakovaně jak na straně husitské, tak na straně panské jednoty.

Velikonoce v josefovské pevnosti

KDY: 15. – 18. dubna

KDE: Josefov

Během velikonočních svátků od pátku 15. až do pondělí 18. dubna bude turistický areál Bastion I a podzemí pro veřejnost otevřený. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu. Otvírá se v 9 hodin, poslední prohlídka odchází v 16 hodin.Tržiště a velikonoční dílničky naleznete 15. a 16. dubna na nádvoří Bastionu I a velikonočně vyzdobených kasematech, provedou vás průvodci v dobovém kostýmu.

Velikonoce v Jiráskově rodném domku

KDY: 15. – 16. dubna

KDE: Hronov



Prodejní výstava místních tvůrců se uskuteční v pátek a v sobotu v Jiráskově rodném domku v Hronově.Přijďte podpořit místní umělce, tvůrce a řemeslníky. Organizátoři chystají pestrý sortiment hand made produktů.

Velikonoční prodejní výstava

KDY: do 16. 4. 2022

KDE: Pellyho domy v Polici nad Metují

Dekorace a výrobky s jarní a velikonoční tématikou představují tvůrci z regionu. Výstava otevřena v provozní době Informačního centra, tj. pondělí až pátek 8:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00, soboty a svátky 8:30 - 11:30 hod.

Velikonoce na mlejně

KDY: 15. - 18. dubna od 11 do 16 hodin

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Posezení Na Mlejně, správa Státního zámku Ratibořice vás zvou na akci, která se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí. K tanci i poslechu bude vyhrávat v pátek a v neděli kapela KLAPETO z Náchoda a v sobotu a v pondělí kapela ROHOŘEZ.

Přijďte se podívat na velikonočně vyzdobený mlýn, ochutnat velikonoční pečivo a pohladit ovečky a jehňátka, která budou v ohrádce ve mlýně. Připraveno bude stylové občerstvení, chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, škvarkové placky a poplamenice, koláče, buchty, prostě vše, co panímáma na mlýně o Velikonocích napekla a navařila. A k tomu budou ještě pečené klobásy a párečky. Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí.

Hledání kuřátek

KDY: 17. dubna od 9 do 11:30 hodin

KDE: Broumov

Šestý ročník oblíbené velikonoční akce Hledání kuřátek je tu! Pro děti je opět připravena dobrodružná výprava klášterní zahradou, při které budou muset najít poztrácená kuřátka. Každý hledač dostane sladkou odměnu. Akce se uskuteční v zahradě broumovského kláštera, v neděli od 9 hodin. Přihlašování hledačů je možné do 11:30 hodin u vstupu do klášterní zahrady.

Velikonoční pomlázkování na stezce

KDY: 15. – 18. dubna od 10:00 do 17:00 hodin

KDE: Janské Lázně



Stezka korunami stromů Krkonoše zve své návštěvníky na velikonoční víkend plný zábavy. Přijďte si se svými dětmi vychutnat sváteční atmosféru a přivítat začátek jara. Na konci stezky bude otevřena výtvarná dílna, kde se děti mohou naučit plést pomlázky a ozdobit velikonoční kraslice. V programu myslí i na dospělé, kteří se mohou těšit na ochutnávku vaječného likéru. Během velikonoční soboty a neděle budou návštěvníky bavit maskoti Emil a Emilka.Pokud se na Velikonoce chystáte do Krkonoš, spojte výlet s návštěvou Stezky korunami stromů, která se nachází na okraji Janských lázní, přímo u Hoffmanovy boudy. Na trase dlouhé jeden a půl kilometru si můžete vychutnat výhledy do probouzející se krajiny, ze které sotva zmizely zbytky posledního sněhu. Procházku zakončíte na vrcholu vyhlídkové věže, kde se rozprostírá dechberoucí výhled do korun krkonošských lesů.Prodloužený víkend plný velikonočních tradic na návštěvníky čeká od pátku do pondělí, od 10 do 17 hodin. Celý areál je plně bezbariérový a vstupné lze zakoupit i předem online na webových stránkách stezky https://www.stezkakrkonose.cz/#vstupne.

Velikonoce v safari parku

KDY: 15. - 18. dubna

KDE: Dvůr Králové nad Labem

Proutí se dá použít nejen na pomlázku. V Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem z něho vyrobili hračky i krmné proutěné prvky pro lemury, šimpanze, slony a mnoho dalších zvířat. Přijďte se podívat, jak si s nimi zvířata v pátek a v pondělí poradí.

Velikonoce na zámku

KDY: 15. - 18. dubna

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Vstupné shodné s běžným - 170 Kč/základní;140 Kč/senioři 65+, mládež do 25 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P; 70 Kč/děti od 6 do 18 let; zdarma děti do 6 let.



V letošním roce si poprvé budete moci vychutnat na Státním zámku Náchod velikonoční atmosféru na prohlídkovém okruhu věnovaném posledním majitelům. Běžný výklad průvodci doplní a zajímavosti vážící se k nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku a interiéry budou okrášleny symboly "svátku jara" a drobnou velikonoční výzdobou. Přijďte se podívat, jak zámek za Schaumburgů vypadá o Velikonocích. Délka prohlídky cca 55 minut. Začátky prohlídek nejsou pevně stanoveny a určuje je pokladní dle zájmu návštěvníků. Větší skupiny si mohou prohlídku rezervovat na: nachod@npu.cz, tel. +420 773 771 818.

Zelené Velikonoce ve Štěrbově vile

KDY: 15. až 17. dubna

KDE: Štěrbova vila na Přehradě Les Království

Přijďte na dobroty a posedět do zahrady Štěrbovy vily o Velikonocích, projít se a popovídat si, a užít si tak velikonoční atmosféru. Pozor – v dubnu budou Vánoce i Velikonoce! I v tomto čase jako náhrada za prosinec přijedou za dětmi na koních čerti, Mikuláš a andělé. Tak pojďte si povídat, projít se, a mezi tím objevovat Les Království. Vezměte tak sebou i své přátelé, rodinu a děti.

Velikonoční dílny

KDY: 15. dubna od 13 hodin

KDE: Zámek Hořice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pletení pomlázek, zdobení kraslic a výroba jarních dekorací.

Lov velikonočních vajíček

KDY: 17. dubna od 14 do 17 hodin

KDE: Kemp Dolce, Trutnov

ZA KOLIK: Vstupné 70,- Kč/dítě

Po dvouleté pauze se na louky v kempu vrací oblíbená velikonoční akce pro děti! Oprašte své proutěné košíky a přijďte si ulovit velikonoční vajíčka.

Velikonoční kohoutek pro vás i letos připravuje:

Velikonoční tvořivé dílny

Malování na obličej

Dětská diskotéka

Odměny za ulovená vajíčka

Lovení vajíček bude opět probíhat podle věkových kategorií:

Věk 1-5 let ve 14:30 hod

Věk 6 -10 let v 15 hod.

Starší děti od 15:30 hod.

Velikonoční veselí

KDY: 16. dubna od 13:00 do 17:00 hodin

KDE: Špindlerův Mlýn



Připraveno je zábavné odpoledne nejen pro děti. Rej masek, dětské programy plné legrace, tvořivá dílna, vystoupení kapely Flám a mnohé další. Přijďte i vy do Špindlerova Mlýna oslavit Velikonoce.

Velikonoce v Kolonádě

KDY: 15. – 18. dubna od 10:30 do 17:00 hodin

KDE: Janské Lázně

Řemeslné stánky, tvořivé dílny s různými technikami pro malé i velké, odpolední doprovodný, kulturní program na pódiu.Nebude chybět večerní velikonoční tancovačka.