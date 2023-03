Kdy: sobota 4. března od 20.00n

Kde: Dům kultury, Hořice

Proč přijít: Český svaz chovatelů pořádá 26. Ples hořických chovatelů. K tanci a poslechu zahraje skupina Servis Vokap, čeká vás i bohatá tombola.

Pozvánka:

Zdroj: Archiv

Kostičková výstava

Kdy: do neděle 5. března

Kde: školní tělocvična ZAG, Hořice

Za kolik: děti 40 korun, dospělí 80 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít výstavu LEGO® stavebnic, otevřená je každý den po celé jarní prázdniny, a to o víkendu od 9 do 17 hodin, ve všední dny od 12 do 17 hodin. Na výstavě vás čeká velká herna plná aktivit a uvidíte více než 1000 stavebnic, 1800 minifigurek a více než 700.000 dílků, spoustu nových modelů, výzev a aktivit, herní kolejiště s několika vláčky, závody motorek LEGO® City Stuntz, arénu pro souboje LEGO® NINJAGO® Spinjitzu, největší sety i sochy pokémonů v životní velikosti. Nebude chybět také velká herna s klasickými DUPLO kostkami, kvíz a fotosoutěž i spousta další zábavy.

HRADECKO

Koncert: Vyhoukaná SOWA a Red Nose

Kdy: pátek 3. března od 20.00

Kde: Hudební klub Lucie, Hradec Králové

Za kolik: pracující 200 korun / studenti (ISIC) 100 korun

Proč přijít: Společný alternativní rockový dýchánek v hudebním klubu Lucie. Vystoupí kapely Vyhoukaná SOWA (Hradec Králové) a Red Nose (Praha / Havlíčkův Brod). Návštěvníci se prý mohou těšit na skvělou nabídku baru, skoky z pódia a další kreace. "Super zvuk a světla zajištěny," vzkazují pořadatelé.

Představení pro děti Kufřík

Kdy: sobota 4. března od 10.00

Kde: Adalbertinum - Studio A, Hradec Králové

Za kolik: 80 korun / ZTP: 40 korun

Proč přijít: Veselé a hravé představení jednoho mima a jeho kouzelného kufříku plného rekvizit. Interaktivní pořad pro děti od tří let. Účinkuje Vlado Kulíšek / Theatre Fortissimo. V sále je volný zasedací pořádek. "Prosíme dospělé diváky, aby při výběru míst brali ohled na ty malé, kterým by případně mohli bránit ve výhledu. Děkujeme," prosí pořadatelé.

Dětský karneval

Kdy: sobota 4. března od 15.00

Kde: sokolovna ve Svobodných Dvorech, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rodičové, už můžete svým ratolestem chystat masky a kostýmy. V sobotu 4. března totiž vypukne v sokolovně další dětský karneval, který pořádá TJ Slavoj Svobodné Dvory s podporou komise místní samosprávy. Jste srdečně zváni!

Dětský karneval v Nechanicích

Kdy: neděle 5. března od 15.00

Kde: Kulturní dům Nechanice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Město Nechanice Vás srdečně zve do Kulturního domu Nechanice na dětský karneval v neděli 5.3.2023 od 15.00. Můžete se těšit na animační show plnou zábavných soutěží a písniček. "Těšíme se na zajímavé masky!" vzkazují pořadatelé.

NÁCHODSKO

Reprezentační ples města Náchoda

Kdy: sobota 4. března od 20.00

Kde: Městské divadlo Dr. J. Čížka, Náchod

Za kolik: od 100 korun

Proč přijít: Hosty budou Magda Malá, Marek Černoch a Heidi Janků, večerem vás provedou Miroslav Šimůnek, hudební skupina Relax a Hradecká cimbálová muzika. O předtančení se postará Tak Dance Krok. Na programu bude i předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.

Jarní prodejní výstava

Kdy: 3. března - 1. dubna

Kde: Pellyho domy, Police nad Metují

Proč přijít: Výstava nabídne dekorace a výrobky s jarní a velikonoční tematikou - drátkované i keramické dekorace, ozdoby z korálků, voňavé svíčky a mýdla, háčkované ozdoby, kraslice dřevěné, malované i děrované, kuřátka, zajíčky, věnečky a spoustu dalších krásných výrobků od tvůrců z regionu. Výstava je otevřená: pondělí až pátek 8.30 - 11.30 a 12.00 - 16.00, sobota 8.30 - 11.30 hodin.

RYCHNOVSKO

Šermířský ples

Kdy: sobota 4. března od 20.00

Kde: Společenský dům Solnice

Za kolik: 250 korun s místenkou

Proč přijít: Hudba skupiny Kornet bude provázet Šermířský ples kvasinské skupiny historického šermu Foltest. Ta jej pořádá už podruhé. Na návštěvníky čeká předtančení v podání Srdcového esa, Light show Novus Origo i půlnoční překvapení a bohatá tombola. A co si obléci? Společenský nebo historický šat.

TRUTNOVSKO

Dětský karneval na sněhu

Kdy: sobota 4. března od 13.30 do 15.30

Kde: Rokytnice nad Jizerou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dětský karneval na sněhu pořádá DDM Pod Střechou. Sjezd je možný na čemkoliv - lyže, ježdíky, sáňky vezměte sebou. Děti v maskách mají jízdné zdarma. Pro masky jsou nachystané soutěže a také tombola. Hraje DJ Filip Skřiváček.

Krkonošská 70 Monzas

Kdy: sobota 4. března od 8.00

Kde: Špindlerův Mlýn - Svatý Petr

Proč přijít: Tradiční závod na běžkách v České republice, který patří mezi nejstarší lyžařské podniky v Evropě i na světě, má před sebou 68. ročník. Výjimečný je nejen dlouhou a úspěšně pokračující tradicí, ale také pojetím, kdy se na několikahodinovou pouť po horách vydávají pětičlenná družstva. Vedle hlavního závodu hlídek na 70 kilometrů jsou vypsány také další kategorie, včetně individuálních, i na kratších tratích 50 a 25 km. Start závodu v 8 hodin.