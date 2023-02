Kdy: neděle 12. února od 15.00

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Daleko na severu, v drsné zemi Kvenů, žijí pastevci sobů. Putují krajinou, ženou svá stáda z jedné pastviny na druhou. Jedním z pastevců je i mladý Nilas. Je to veselý a odvážný mladík, ale poslední dobou má neklidné spaní. Často se mu v noci zdá, jak krásný dívčí hlas volá jeho jméno a zmrzlá země duní zvukem tisíců sobích kopýtek! Nejen o tom bude vyprávět loutková pohádka na motivy mytických příběhů starých Sámů v divadelním iglú. Pro děti od 6 let, kapacita míst je omezená.

Dračí čarodějné pohádkové prohlídky

Kdy: do 26. března

Kde: hrad a zámek Staré Hrady

Za kolik: Dospělí 145 korun, děti od 2 do 11 let 95 korun, studenti, senioři a mládež 125 korun, děti do 2 let zdarma Čarodějná Bestyjola: základní vstupné 45 korun, snížené 25 korun.

Proč přijít: Opravdová princezna, rytíř, čaroděj nebo čarodějnice vás provedou dračími pohádkovými okruhy. Na hradě, ve sklepení a na hradní půdě se usídlili draci skalní, ohniví, vodní, lesní, noční, bahenní, píseční, sněžní, hromoví, zlatí, teplomilní, sklepní, smaragdoví, rubínoví a mnoho dalších pohádkových bytostí z pohádek čaroděje Archibalda I. Na osobní audienci vás ve své Dračí královské komnatě pak přijme i Jeho Veličenstvo Dračí král Rozumbraďák XVI. s dračí královnou Starostlindou a jejich dcerkami.

HRADECKO

Valentýnská improshow

Kdy: pátek 10. února v 19 hodin

Kde: Bully Restaurant, Hradec Králové

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Hradecká skupina B.I.Z.O.N.I., která se zabývá divadelní improvizací, vám představí svou Valentýnskou improshow. Svátek sv. Valentýna vám nic neříká? Nevadí. I tak je to pro vás příležitost se přijít pobavit. Stačí dát hercům téma a uvidíte, co se stane. A kdo jsou B.I.Z.O.N.I.? Blázniví Improvizátoři Zoufale Odhodlaní Nepřestat Improvizovat! Představení improvizačního divadla vznikají vždy na místě, herci hrají bez předem připraveného scénáře. Skupina B.I.Z.O.N.I. působí už více než 10 let.

Velká kostičková výstava

Kdy: sobota 11. února - neděle 19. února

Kde: Tělocvična SOŠ Veterinární, Hradec Králové

Za kolik: děti 40 korun, dospělí 80 korun

Proč přijít: Oblíbená výstava LEGO stavebnic bude opět k vidění v Hradci Králové. Tentokrát si ji zájemci mohou prohlédnout ve školní Tělocvičně SOŠ Veterinární v ulici Pražská třída 68 v Hradci Králové. Otevřeno bude každý den po celé jarní prázdniny. O víkendu si výstavu můžete prohlédnout od 9 do 17 hodin, ve všední dny pak od 12 do 17 hodin. Na výstavě vás čeká velká herna plná aktivit a uvidíte více než 1200 LEGO stavebnic, funkční modely železnice se spoustou vlakových souprav, velká dioramata LEGO Western, Harry Potter a Friends a mnoho dalšího.

Maškarní na Hučáku

Kdy: sobota 11. února, 9.00–16.00 hodin

Kde: IC Obnovitelné zdroje Hučák, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si s rodinou užít maškarní na Hučák! Děti se mohou těšit na výrobu škrabošek i na prohlídky v maskách. Kdo přijde na exkurzi převlečený za některý ze zdrojů energie, dostane malou odměnu. Vždy v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin začínají dětské prohlídky v maskách. Návštěvníci si kromě výroby masek užijí malování na obličej, tvořivé dílničky a virtuální realitu. Čeká je také soutěž o nejlepší kostým. Infocentrum Hučák najdete v prostorách malé vodní elektrárny na Labi.

Chlumecký masopust

Kdy: sobota 11. února, 9.30 hodin

Kde: Koupaliště – náměstí – Loreta, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Chlumec nad Cidlinou a Eskimo Chlumec otužilci Vás zvou na CHLUMECKÝ MASOPUST. Můžete se těšit na průvod masek a zabijačkové hody z dílny SŠTŘ Nový Bydžov. Začátek průvodu je v 9.30 hodin u koupaliště, zastávka na náměstí bude v 10 hodin. Předpokládaný konec průvodu bude v 10.30 hodin v Loretě, kde bude kromě hodování i kulturní program. K účasti na masopustním průvodu jsou zváni zástupci všech chlumeckých spolků i organizací a taktéž jednotlivci.

NÁCHODSKO

Dětský karneval

Kdy: neděle 12. února od 15.00 do 17.00

Kde: Sál Josefa Čapka, Hronov

Za kolik: 80 korun, masky mají vstup zdarma

Proč přijít: Pokud máte doma malé děti či chcete zabavit vnoučata, pomozte jim připravit zajímavý kostým a vezměte je na oblíbený a především veselý karneval. V Hronově mezi příchozí navíc zavítá parta Avatarů z divadla. A co všechno se bude dít? Kluci a holčičky budou moci tancovat a soutěžit o drobné ceny. Chybět nebudou ani barevné nafukovací balónky a dětské tetování. Na nejlepší masku karnevalu čeká sladká odměna v podobě dortu. A navíc, kdo přijde v masce, za vstupné platit nemusí.

Interaktivní prohlídky skriptoria s knihovnou

Kdy: sobota 11. února od 10.00

Kde: klášter, Broumov

Za kolik: 100 a 120 korun

Proč přijít: Interaktivní prohlídky středověké písárny jsou spojené s prohlídkou klášterní knihovny. Přijďte se dozvědět něco o historii klášterní knihovny, knih, a práci písařů. Vyzkoušíte si opis textu husím brkem v replice středověkého Skriptoria. Sraz je na nádvoří kláštera u kašny. Středověká písárna se nachází v prvním patře západního křídla broumovského kláštera. Skriptorium vzniklo ve třech učebnách, které nyní fungují jako písárna, knihovna a přípravna papíru, pergamenu, barev, inkoustu,

RYCHNOVSKO

Masopustní průvod

Kdy: sobota 11. února, od 8.00

Kde: od hasičské zbrojnice, Lípa nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Čechách se první zmínky o masopustních obchůzkách objevují z doby vlády Jagellonců. Období masopustu začíná po svátku Tří králů a trvá do půlnoci před Popeleční středou, která je prvním dnem půstu (čtyřicet pracovních dnů před Velikonocemi). Toto veselí patří k oblíbeným akcím, láká díky maškarám nejen na zajímavou podívanou, ale na své si přijdou i chuťové buňky. Letošní průvod v Lípě se vydá nejprve na dolní konec a poté na Dlouhou Louku, maškary však nevynechají ani horní konec obce a masopust vyvrcholí u hostince.

Masopustní průvod

Kdy: sobota 11. února, od 9.00

Kde: Kruhovka, Podchlumí, Semechnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Když masopustní průvod dorazí k jednotlivým stavením, pronášejí se veselé průpovídky, něco dobrého se ochutná a také se tančí, pěkně dokolečka. Kruh je symbolem slunce, světla, života a ochrany. A také semechnický masopust jistě bude stát za to. Vydává se do jednotlivých části obce a na trase má několik zastavení, při nichž se pobavíte. Za drobný příspěvek, případně drobné občerstvení maškary předem děkují.

TRUTNOVSKO

Kroužkování u krmítka

Kdy: sobota 11. února od 9.00

Kde: KCEV Krtek Správy KRNAP, Vrchlabí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se zblízka podívat, jací ptáci létají na krmítko v zámeckém parku ve Vrchlabí. Pozorování a kroužkování krmítkových druhů je krásným zpestřením dlouhé krkonošské zimy. Vylosovaný účastník akce dostane lojové krmítko a všichni malý dárek. Bližší informace podá Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, telefon 737 225 417.

Výstava Potkat jelena

Kdy: do 4. března 2023

Kde: Galerie města Trutnova

Za kolik: dospělí 30 korun, děti, studenti a důchodci 20 korun

Proč přijít: Galerie města Trutnova zve příznivce výtvarného umění i milovníky jelení zvěře na výstavu Potkat jelena / motiv jelena a laně v moderním a současném umění. Potkat jelena je vzácný a magický zážitek. Evropské dějiny podávají nespočet zpráv o tom, že setkání s jelenem či laní předcházelo významným událostem nebo mělo pro zúčastněné fenomenální životní význam. Dějinotvorná role, působivé tělesné atributy a mnohavrstevnatá symbolika jelení zvěře zanechaly v evropské kultuře nesmazatelnou stopu a umělecká díla inspirovaná těmito pozoruhodnými, čarokrásnými tvory vypráví osobitý příběh umění.