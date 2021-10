Oživlé bytosti a příběhy Krkonoš, sundání draka z radní věže a Otevřené hospody

KDY: 2. října od 13 hodin

KDE: Trutnov

Divadelní soubory, spolky, děti z mateřských školek, učitelé, studenti, hudebníci, polští přátelé a další nadšenci se spojili, aby pro vás připravili bohatý program. Začíná už ve 13 hodin. Po městě vás přepadnou loupežníci z Divadlo snu, u Caffé & Bar Pohoda zahrají divadelníci z Divadlo bez zábran, U Nelly Kellys Restaurant, Irish Bar and Hotel divadelníci z Divadlo Úpice. Pod náměstím narazíte na hejkala z Divadla V Pytli. Pod mostem u soudu vyroste čertí jeskyně od Krampus-Čerti.cz, u cukrárny a kavárny Promenáda najdete permoníky, víly a děti si zde zazpívají. Na akci zve spolek Rýbrcoul - duch hor, Trutnov.

Navíc bude v tento den sundán nezaměnitelný symbol Trutnova - kovový drak z radní věže a uložen k zimnímu střežení městského podzemí. Začíná se od 14:00 hodin. Zahraje skupina Grál a připraveno je i vystoupení kouzelníka. Pro děti je nachystáno 15 herních stanovišť a nějaká ta atrakce navíc. Občerstvení i pivíčko jemnostpána Krakonoše bude zajištěno. Pozor !!! Přesně v 16:00 hodin začne sundávání draka z věže Staré radnice. Těší se na vás členové spolku Trutnov - město draka.

A aby toho nebylo v tento den málo, již po čtvrté se bude z trutnovských hospod, barů, kaváren a venkovních scén linout hudba a město ožije všeobecným veselím. Letos vás pořadatelé zvou na 19 scén, kde od 17 hodin uvidíte desítky kapel. Aktuality o kapelách a scénách sledujte na FB stránce Otevřené hospody. Aktuální program a interaktivní mapa jsou k dispozici na https://www.rybrcoul.com/cs/program.

Slavnostní otevření Dětského dopravního hřiště

KDY: 3. října od 14 hodin

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK: zdarma



Město Náchod zve v neděli odpoledne na slavnostní otevření Dětského dopravního hřiště v Náchodě-Bělovsi, které se po rozsáhlé rekonstrukci opět otevírá veřejnosti. Těšit se můžete na exhibici Petra Krause a dalších zkušených jezdců na nové pumptrackové dráze, dětské hřiště, ohniště a opékání špekáčků, skákací hrad, balónky, šlapací autíčka a program pro děti, který zajistí SVČ Déčko Náchod. Součástí akce bude i možnost prohlídky budovy s moderními učebnami.

Velká cena Podkrkonoší ve šplhu na tyči i na laně

KDY: 3. října

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: startovné 50 - 100 korun

V neděli 3. října se ve Sportovní hale Strž ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční první ročník závodů Velká cena Podkrkonoší ve šplhu na tyči a na laně. Velká cena je zároveň kvalifikačním závodem pro Mistrovství republiky. A to v dětských, dorosteneckých a dospělých kategoriích.

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Velká cena začne závody dětí ve šplhu na tyči. Mladší děti šplhají 3m, starší děti 4,5. Potom se přejde k lanům a bude se šplhat rovněž do výšek 3 a 4,5 metrů. Na laně se bude šplhat takzvaně "bez přírazu", což znamená bez použití nohou. Zde si bude moci vyzkoušet šplh i příchozí veřejnost. Před závodem bude dostatek času si to vyzkoušet. Děti, které dokáží vyšplhat na lano dlouhé 4,5 m se mohou kvalifikovat na Mistrovství republiky, které se letos uskuteční v listopadu v Brně. (kvalifikační časy ještě nebyly definitivně stanoveny)

Následovat bude vyhlášení výsledků prvních závodů, zasazení lípy k poctě našeho prvního olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka, který svoji medaili vybojoval právě ve šplhu. Zasazování lípy bude přítomen i syn Bedřicha Šupčíka. Dopolední program bude ukončen losováním atraktivních cen pro všechny dětské závodníky.

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Odpoledne zahájí závod dorostenců, dorostenek a žen na laně 4,5 metru. Přislíbenu máme účast dvou nejlepších žen v letošním žebříčku a to Jany Hurdálkové z Náchoda a několikanásobné Mistryně republiky a české rekordmanky Veroniky Szaboové z Poděbrad. A hned potom ke svému závodu nastoupí muži. Zde máme přislíbenu účast světového rekordmana ve šplhu na 14ti metrovém laně Martina Vacka a řady dalších špičkových šplhačů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Podrobné informace o závodě můžete sledovat na FB stránce Šplh Dvůr Králové

https://www.facebook.com/splhDK

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky k závodu - tedy jméno, ročník narození, předpokládaný čas (pokud víte) a zvolenou kategorii můžete zaslat e-mailem i hromadně za oddíl na adresu: schreiber.sokol.dk@seznam.cz a nebo poslat přes formulář zde:

https://www.svetsplhu.cz/akce/velka-cena-podkrkonosi-2021

STARTOVNÉ

Startovné na dopolední závody je symbolických 50 Kč, přičemž za jedno startovné lze zkusit jak závody na tyči, tak závody na laně. Závody odpolední (dorost, ženy, muži) je startovné 100 Kč.

ODMĚNY

Pro závodníky je připravena řada atraktivních cen. Vítězové hlavních kategorií (ženy a muži) získají kromě cen i finanční odměnu ve výši 1000 Kč. Řada cen bude losována ze všech účastníků. Vyhrát tak může i ten poslední :-)

Den architektury ve Vrchlabí

KDY: 2. října od 10 hodin

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK:



Krkonošským centrem environmentální výchovy Krtek od architekta Petra Hájka s Michalem Skalkou ze správy KRNAP. Čím překládat zelenou latinu do jinak barevné češtiny a zpět? Které nejdůležitější umění potřebuje úspěšný ochránce přírody? Proč Správa KRNAP nedělá ekologickou výchovu? Mimo jiné se dozvíte, proč stavba přezdívaná Krtek dostala od odborníků krásné ceny a čím se Krtek liší od jiných skvělých staveb. Kapacita omezená (30 osob). Rezervace na:lkodouskova@krnap.cz

Znovu po letech závody do vrchu na Cimbál

KDY: 2. a 3. října

KDE: Bozkov

První říjnový víkend zavítá nezávislý seriál závodů automobilů do vrchu EDDA Cup na Semilsko, kde se na trati z Bozkova na vrch Cimbál uskuteční jeho další podnik.

Za spolupráce se zdejším klubem Motosport Bozkov a místním patriotem Jiřím Vrkoslavem EDDA Cup obnovuje tradici závodů na této trati po dlouhých 45 letech. V sedmdesátých letech minulého století se zde uskutečnilo několik ročníků, kterých se účastnila naše tehdejší závodnická vrchařská špička. Vavříny zde sbírali třeba Zdeněk Vojtěch, Břetislav Enge, Vlastimil Tomášek, Jiří Moskal, Miran Velkoborský, Marian Rajnoha a další esa tehdejší doby. První ročník zdejšího závodu vyhrál Tomáš Hank, kterého můžeme stále vidět závodit v EDDA Cupu.

Závodníky bude čekat 2 500 metrů dlouhá trať na zrekonstruované silnici s kvalitním povrchem. Depo závodních strojů bude v areálu ZD Bozkov.

K závodu je v současné době přihlášeno 96 závodníků, mezi kterými nechybí nikdo z předních závodníků EDDA Cupu v čele s nejlepší trojicí celkového pořadí Davidem Černým, Eduardem Paterou a Martinem Zelenkou. Velkou zajímavostí bude ve třídě nejsilnějších historických automobilů start Josefa Panožky na Porsche 911, který si v prvním ročníku na zdejší trati vybojoval pohár za umístění na stupních vítězů a ve sbírání pohárů pokračuje i nyní v EDDA Cupu. Seznam přihlášených je zde: http://edda.cz/mscrdovrchu/index.php?m=trate/jezdci&t=179

Program závodu je stejný v sobotu i v neděli, začíná vždy ráno v půl deváté startem první ze dvou tréninkových jízd. Závodní jízdy začínají po polední přestávce v půl jedné, jednotlivé svozy na sebe plynule navazují. Do hodiny po projetí posledního závodníka cílem dojde v prostoru depa k slavnostnímu ceremoniálu s předáním pohárů nejrychlejším v jednotlivých vypsaných třídách.

Vzhledem k předpokládanému zájmu diváků pořadatelé s důrazem na maximální bezpečnost i ochranu přírody připravují přísná opatření. Jen jejich důsledným dodržováním lze zajistit bezproblémový průběh celé akce. Podél trati budou vytvořeny divácké úseky, ze kterých bude možno sledovat dění na trati, současně budou vyznačeny i zakázané prostory, v kterých se nesmí v průběhu závodu nikdo zdržovat. Vstup na závody je zdarma, zdarma je i na místě distribuován tištěný průvodce sezónou Edda cupu. K občerstvení nejen závodníků, ale i diváků bude v prostoru parkoviště závodních aut a startu sloužit stánek místního motoklubu. Pořadatelé prosí diváky, aby při sledování závodních aut na trati nezapomínali na zdravý rozum, bezvýhradně se řídili pokyny traťových pořadatelů, byli ohleduplní k přírodě a při příjezdu na místo respektovali dopravní značení, zejména s ohledem na stání a parkování vozidel.

Podrobnější informace, seznam přihlášených, fotogalerie a další zajímavosti z EDDA Cupu naleznou zájemci na www.edda.cz/mscrdovrchu.

Organizátoři a závodníci EDDA Cupu srdečně zvou všechny příznivce motoristického sportu tento víkend do Bozkova!

Od baroka k modernímu městu - Den architektury v Červeném Kostelci

KDY: v sobotu 2. října 2021 v 15.00 hodin

KDE: Červený Kostelec



Město Červený Kostelec prošlo pozoruhodným vývojem od baroka k nové industriální společnosti a každé období zanechalo ve městě svou dobře viditelnou stopu. Rozmach textilního průmyslu a soukromého podnikání vedl k realizaci významných budov ve městě v duchu modernistických ideálů. Při komentované prohlídce s městským architektem ing. arch. Lukášem Ehlem si připomeneme stavitelskou historii města a představíme současné plány na úpravy veřejných prostranství, městského parku a nové tělocvičny, jejíž podoba vzešla z nedávno uspořádané architektonické soutěže z vítězného návrhu Ateliéru Ondřeje Císlera.

Komentovaná procházka v rámci celostátního festivalu Den architektury začne v sobotu 2. října 2021 v 15.00 u radnice.

Studentský dobročinný běh "Run for Planet"

KDY: 1. října

KDE: Jaroměř

V pátek se v Masarykových sadech v Jaroměři uskuteční již 2. ročník dobročinného běhu Jaroměř běží pro Planetu. Tento běh je součástí studentského projektu Run for Planet, který minulý rok založili studenti z jaroměřského gymnázia. Cílem projektu je vybudování série dobročinných běhů pro podporu ochrany přírody po celém světě. Akce je rozdělena na dopoledne a odpoledne / noc. Dopoledne přijdou základní školy a nižší gymnázium z Jaroměře. Mimo běh budou vyplňovat i pracovní list, v kterém se dozví zásadní informace o současných ekologických problémech a o možnostech jiného přístupu. Odpoledne a v noci pak široká veřejnost, pro kterou jsou připraveny opět jiné trasy běhu. Celý výtěžek ze startovného putuje ke třem vybraných organizacím - "JARO Jaroměř", "Save Elephants" a "Be Sea ochrana oceánů". Předávat ceny bude přední český desetibojař Jan Doležal.

Průvod Krampus čertů a Čertovský food festival

KDY: v sobotu 2.října od 12 do 19 hodin

KDE: Dětenice

ZA KOLIK: Vstupné na food festival a průvod Krampusáků: 250,- Kč/dospělý, 50,- Kč/ dítě 5-10 let, 100,- Kč/dítě 10-16 let.

Vstupenky k zakoupení na hlavních kasách u vstupu na místě. Zde si i vyměníte dětenické zlaťáky na platbu jídla a pití u stánků.



Čertovské řádění, středověká kapela, tanečnice, hrátky s ohněm, středověká zábava a přitáhnou i strašliví čerti Krampus z dalekého Rakouska. Bude jich dokonce více než sto! A k tomu všemu pro vás pořadatelé připravili i Food festival, při kterém ochutnáte spoustu dobrot.

Časový harmonogram:

- od 12:00 Food festival

- od 13:00 rytířské turnaje

- od 14:00 velkolepý středověký program

- od 15:00 možné focení masek Krampus

- od 17:30 Ohňová show Krampus

-od 18:00 průvod čertů s ohňovými efekty

Rokytnická Svatomichaelská pouť

KDY: 1. - 3. října

KDE: Rokytnice nad Jizerou

Od pátečního odpoledne a po oba víkendové dny se můžete vydat na parkoviště v Horní Rokytnici, kde budou připravené nejen pouťové atrakce, ale i prodejní stánky. V sobotu a neděli bude jezdit zdarma vyhlídkový vláček od 9 do 17 hodin, a to z náměstí v Dolní Rokytnici na pouť, k lanové dráze na Lysou horu a zpět. Dále můžete podniknout i vyhlídkové okružní jízdy lanovkou. Součástí pouti je víkendové zpřístupnění věže kostela sv. Michaela. Nebude chybět i bohatý sobotní doprovodný program, vystoupí mažoretky, provazochodci, kapely Epidemie či Adaptace. Ve 20 hodin nebe rozzáří ohňostroj.

Stáje na Zámečku zvou na II. Hubertovu jízdu

KDY: 2. října od 10 hodin

KDE: Statek Lužany

ZA KOLIK: startovné činí 250 korun



Program druhé Hubertovy jízdy, která se uskuteční v sobotu v Lužanech, nabídne zajímavý program v různých disciplínách na koních. Od 9:00 se uskuteční registrace jezdců, startovné činí 250 korun.

V 10:00 je v plánu zahájení Hubertovy jízdy, ve 13:00 oběd, o hodinu později začnou soutěže. V 19:30 se můžete těšit na Poslední soud, posezení s hudbou pro jezdce, diváky i veřejnost. Občerstvení bude zajištěné po celý den. „Všichni jste srdečně zváni,“ vzkazují ze Stájí na Zámečku.

Den architektury: Broumov - železniční trať

KDY: sobota 2. října 2021

KDE: Broumov

ZA KOLIK: zdarma



9:45 – sraz na vlakovém nádraží v Broumově

10:00 – odjezd vlakem, Broumov – Police nad Metují

Železniční trať Choceň–Broumov byla ve své době nejen nejvýznamnější dopravní stavbou, ale zároveň ovlivnila zásadním způsobem místní architekturu, která měla do té doby naprosto homogenní podobu. Povede Petr Bergmann. Ukázka zahrne příkladné typy nádražních budov (Broumov, Broumov-Olivětín, Meziměstí, Teplice nad Metují, Bohdašín), ale také běžnou městskou a vesnickou zástavbu, která nese charakteristické prvky drážních budov.

Trasa: Broumov – Police nad Metují – Meziměstí (kde vlaková vyjížďka končí)V Meziměstí proběhne komentovaná prohlídka historického nádraží a návštěva Muzea železniční trati Choceň – Broumov přímo v nádražní budově.

Nutná registrace: tel: 603271426, nebo email: pavla.semerakova@broumovsko.cz

Drakiáda v Hostinném

KDY: 2. října od 14 hodin

KDE: Hostinné



Den skvělé zábavy s draky v oblacích. Občerstvení zajištěno. Začátek ve 14 hodin na Hliněném kopci.

Podzim v Ratibořicích: Růže a valčík pro vévodkyni Zaháňskou

KDY: 2. - 3. října

KDE: Zámek Ratibořice

ZA KOLIK: Vstupné dle ceníku vstupného, platného pro rok 2021.

Také tato poslední z akcí, pořádaných v hlavní turistické sezóně, bude věnovaná připomínce 240. výročí narození „naší paní kněžny“ Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Přijďte a sami se přesvědčíte, že nejpříjemnější je návštěva zámku na podzim!

Při procházce komnatami prvního patra můžete obdivovat bohatá podzimní květinová aranžmá a zaposlouchat se do podmanivých tónů klavírní hudby. Po prohlídce se zkušeným průvodcem můžete ještě zavítat do podzimně vyzdobených, jinak běžně nepřístupných zámeckých sklepení. Na závěr vás bude čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného vína, kávy, populárních zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky a zvěřinového guláše. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Vstupenky je možné rezervovat předem, nebo zakoupit online. Upozornění: Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech čase od 7 do 14 hodin) mail: ratiborice@npu.cz

Den Architektury: Broumov - Šonovská cesta, zaniklé polní cesty

KDY: neděle 3. října

KDE: Broumov



V době před nástupem nucené kolektivizace, v jejímž důsledku byly scelovány pozemky a rozorány meze a polní cesty, bylo naprosto samozřejmou možností procházet volně mezi jednotlivými obcemi, samotami a usedlostmi na Broumovsku. Období nejtužší komunistické diktatury v padesátých letech minulého století vedlo systematicky k zamezení kontaktů mezi lidmi. Omezování volného pohybu a likvidace cest mezi obcemi byly jedněmi ze způsobů, které tento trend podporovaly. Jediné komunikace, které zůstávaly zachovány, byly silnice, uzpůsobované stále více pro provoz motorových vozidel. Ten však stále houstl, a navíc rostla i rychlost, kterou se po úzkých silnicích auta pohybovala, což chůzi pěších osob prakticky vytlačilo. Pohyb se tak skutečně podařilo omezit a redukovat téměř výhradně na dopravu auty nebo hromadnou dopravu. Svobodný, volný, nahodilý a příjemný pohyb mezi vesnicemi ve většiné případů zcela vymizel. Kolem roku 2000 vznikl z iniciativy CHKO Broumovsko a Dobrovolného svazku měst a obcí Broumovska projekt obnovy polních cest mezi obcemi, který začal velmi ambiciózně, ale po třech letech ustal po obnově pouze dvou pěších cest mezi obcemi (Rožmitálská a Křinická cesta), jedné poutní cesty (Suchý Důl) a části Šonovské cesty, jejíž obnova už nebyla dokončena.

Povede průvodce Petr Bergmann.

Program:

Sraz v 10:00 na Mírovém náměstí a následuje komentovaná vycházka Šonovskou cestou, trasa cca 2 hodiny, návrat do Broumova ve 12h

12:00 – 13:00 pauza na oběd

Od 13:00 v Muzeu Broumovska komentovaná prohlídka výstavy Müllerova mapa Čech, staré mapy Českého království od 16. století do vzniku Československa