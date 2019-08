Kočí v Chotči

KDE: Choteč u Jičína

KDY: 9. -10. srpna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Rodinný hudebně-divadelní festival Kočí v Chotči navrací život opět na prkna, která znamenají Choteč. Letošní 24. ročník nese podtitul "okounění"… a bude hlavně o vodě. Koncerty, divadlení představení studentů DAMU, rukodělné dílny pro malé i velké. Chystá se i speciální divadlo v místě bývalého rybníka. Vstupné je dobrovolné, doporučený příspěvek je 300 - 400 korun za oba dny.

Quenn naživo i na plátně

KDE: Zámecký úark v Jičíně

KDY: pátek 9. srpna od 20 hodin

ZA KOLIK: 150 korun

Jičínské letní kino nebude tentokrát jen o promítání. Již ve 20 hodin začne koncert skupiny Prague Queen, po němž bude následovat filmová pecka Bohemian Rhapsody. Takovou šanci by si fanoušci Queenů neměli nechat ujít. Vstupenky pořídíte v jičínském Íčku nebo přímo na místě.

Výstava mečíků

KDE: Nemyčeves

KDY: 10. - 11. srpna

ZA KOLIK: 50/10 korun

Český svaz zahrádkářů pořádá již tradiční výstavu mečíků v Nemyčevsi. V místní škole budou mečíky vystavovat přední pěstitelé, členové specializované organizace Gladiris. K vidění budou dále i růže a jiřiny. O hudební program se v sobotu postará dechová kapela Javorka a hudební soubor Achát, v neděli je vystřídají členové country kapely Forbes. V sobotu kolem 15 hodiny bude herec Oto Jirák křtít nový druh květiny.

Podkrkonošský cyklomaraton

KDE: start na náměstí v Lázních Bělohradu

KDY: sobota 10. srpna v 10 hodin

ZA KOLIK: startovné 600 korun

V sobotu se jede další ročník Podkrkonošského maratonu – závodu horských kol na celoročně značených tratích dlouhých 50 nebo 85 km. Start naleznete na náměstí v Lázních Bělohradě, na vytrvalce čeká i výjezd na Zvičinu. Součástí sportovního dne jsou i dětské mtb závody v zámeckém parku. Přihlásit se do závodu je možné i v den startu přímo na místě. Přijďte potrápit tělo a ego.

Rockové Třtěnice

KDE: Třtěnice u Jičína

KDY: 10. srpna

ZA KOLIK: 350 korun

Rockeři již počtvrté míří do Třtěnic u Jičína. V krytém letním areálu vystoupí Miloš Dodo Doležal, Root, Odyssea, Iras, Argos, Polymetal, Hlahol Teplice a Tinnitus. Vstupné 350 korun, děti do 12 let zdarma. Parkování, úschovna motorek a úschovna cenných věcí zdarma. Možnost stanování.

Bluegrass festival

KDE: Kopidlno

KDY: sobota 10. srpna

ZA KOLIK: 200/50 korun

Na pohodovém hudebním odpoledni v areálu TJ Sokol Kopidlno zahrají Modrý Kšandy, Brzdaři, Větráci, Handl, Ondra Kozák a Ralph Schut a další. Začíná se již ve 14 hodin.

Řehečské kvarteto v Lodžii

KDE: Valdštejnská Lodžie u Jičína

KDY: neděle 11. srpna od 14 hodin





Jako každou prázdninovou neděli si můžete i tentokrát vychutnat nedělní odpolední kávu v Libosadu u Valdštejnova pojízdného Cafeteria. Chvíle tam strávené vám zpříjemní svými lidovými a jarmarečními písněmi Řehečské kvarteto.