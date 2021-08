Festival ve znamení tuzemských i zahraničních interpretů

KDY: 21. srpna

KDE: Hradec Králové

Světovou i tuzemskou hudbu přiveze do krajského města v sobotu 21. srpna mezinárodní festival Na jednom břehu. Poprvé v Hradci zazáří například slovenská kapela evropského formátu LA3NO CUBANO. Událost potěší také fanoušky Anety Langerová, která rozproudí publikum ve 21 hodin. Zpěvačka představí nové turné Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován.

Festival se bude skládat ze dvou scén. Hlavní koncerty se odehrají v Letním kině Širák se vstupným 590 korun, druhá scéna bude umístěna na Orlickém nábřeží jako součást neplaceného Art & Food festivalu.

Možnost antigenního testování na místě.

Výravu roztančí další rockový večírek

KDY: 20. srpna

KDE: Výrava



Kapely Harlej, Komunál, Doga a Morčata na útěku rozjedou rockovou show v pátek 20. srpna na parketu ve Výravě. Akce odstartuje v 18 hodin. Svoz a rozvoz autobusy zdarma, parkovaní i stanování také zdarma. Více informací zjistíte na webových stránkách www.vyrava-letniparket.cz.

Trhy nabídnou kvalitní výrobky

KDY: 21. srpna

KDE: Hradec Králové

V sobotu 21. srpna můžete u Obchodního centra Atrium mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Muzeum hraček vystavuje unikátní panenky a loutky

KDY: po celé léto

KDE: Nový Bydžov



Muzeum hraček Stuchlíkovi sídlící v Novém Bydžově láká veřejnost na unikátní rozsáhlou sbírku zahrnující exponáty předválečné doby až po 80. léta minulého století. Novým pokladem muzea je exkluzivní panenka vyrobena kolem roku 1890, Armand Marseille DEP. Muzeum zpřístupnilo také místnost plnou loutkových divadel. Otevřeno je každý den od 10 do 16 hodin.

Čechomor představí novou desku

KDY: 20. srpna

KDE: Opočno

Už 33 let na hudební scéně letos slaví kapela Čechomor. Ta v pátek 20. srpna rozezvučí svým koncertem arkádové nádvoří opočenského zámku. Čechomor s sebou přiváží svoji nejnovější desku s názvem Radosti života a kromě toho nebudou chybět ani starší osvědčené hity. Koncertní šňůra navazuje na úspěšné akustické turné, se kterým skupina brázdila po celém Česku v roce 2020.

"Na letní turné se moc těšíme, nucená pauza byla ještě delší než ta, kterou jsme měli loni, a za celou kapelu musím říct, že už se nám stýská nejen po hraní, ale hlavně po našich fanoušcích," tvrdí František Černý. Skupina si na koncerty přizvala posilu, letos je hudebně obohatí Jan Kolář, dlouholetý kamarád Karla Holase a skvělý hudebník. Není to jediná novinka letních koncertů. "S Františkem jsme přemýšleli, jak letošní koncerty obohatit, co nového udělat a pak nás to napadlo: Co dát příležitost představit se i místním kapelám? Rozhodli jsme se proto vypsat konkurz a všechny kolegy hudebníky pokorně vyzýváme, aby se přihlásili. Ty nejlepší vybereme a zahrajeme si spolu," říká Karel Holas. Čechomor hledá na každý koncert jinou předkapelu. Chce jim tak pomoci předvést se před novým publikem a sami se těší, že si na každém koncertě užijí jiný hudební zážitek. Nejlepší předkapela si pak navíc nahraje písničku pod vedením Františka s Karlem v jejich pražském studiu. Zájemci se tak mohou podívat na webové stránky Čechomoru, kde najdou více informací.

Také v Opočně, jak je i jinde na koncertech Čechomoru zvykem, potom bude možné podpořit Pomocné tlapky. Jde o organizaci zajišťující výchovu asistenčních psů pro hendikepované lidi, kteří se bez jejich pomoci v každodenním životě neobejdou.

Bude bašta. Tlapnet Food Festival míří do Týniště

KDY: 21. srpna

KDE: Týniště nad Orlicí



Stánky se skvělými dobrotami a atrakce slibuje přivézt s sebou do Týniště nad Orlicí Tlapnet Food Festival. Vypukne už tuto sobotu 21. srpna v městském parku. Těšit se můžete na Daniels donuts, bramborové placky na peci, Nos Macarons Boutique, Řepánek, Chroast Coffee Roasters, Bramloše, Story of coffee a nebude chybět ani doprovodný program s atrakcemi pro děti i dospělé. Akce začne v 10 hodin dopoledne a potrvá až do 18. hodiny. Vstupné se neplatí.

Na opočenském zámeckém nádvoří se bude tančit i volta

KDY: 21. srpna

KDE: Opočno

Volta byl oblíbený tanec anglické královny Alžběty I., tančit se bude v sobotu 21. srpna večer také na arkádovém nádvoří opočenského zámku. To ožije od 19. hodiny renesančními tanci a za této atmosféry bude zámek lákat na noční prohlídky. Ne jen tak ledajaké. Komnatami se návštěvníci budou moci projít vlastním tempem bez průvodců, jen za dohledu kustodů, případně se pokochat výhledem na nádvoří z arkád. Jinak nepřístupná spojovací chodba, ukrytá za dveřmi za hernou, je pak dovede do oratoře kostela Nejsvětější Trojice, odkud sestoupí až do hrobky Trčků. Zámek zůstane otevřený až do 22. hodiny. Rezervace vstupenek není nutná, vstupné je jednotné 200 korun.

Přednáška povypráví o léčivých rostlinách

KDY: 20. srpna

KDE: Dobré



Zahrádkáři Dobré pořádají přednášku s názvem „Léčivé rostliny – lék nejen pro vás, ale i vaši zahradu“. Přednášet bude Roman Pavela, pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni, který z Dobrého pochází.Během přednášky bude možno soutěžit o ceny v poznávání rostlin podle vůně, nezapomeňte tedy i na psací potřeby.Událost se koná v pátek 20. srpna od 17 hodin ve Sportovním klubu Dobré v prvním patře vysoké obytné budovy na konci obce, směr na Podbřezí. Organizátoři prosí o dodržení platných protiepidemických opatření.

Rampušák festival se vrací do Dobrušky

KDY: 21. srpna

KDE: Dobruška

Po loňské odmlce se opět můžete těšit na oblíbený dobrušský festival. Rampušák Fest 2021 vypukne v sobotu 21. srpna od 13 hodin tradičně v pivovarské zahradě – v areálu pivovaru. Návštěvníky roztančí rockové skupiny Tři sestry, Alkehol a Dymytry. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v pivovarské prodejně a online v síti ticketstream na webových stránkách https://www.ticketstream.cz/akce/rampusak-fest-144603. Vstupenky zakoupené na loňský ročník samozřejmě platí i pro ten letošní. Událost potrvá do 23 hodin a nebude chybět zábavný doprovodný program.

Rychnovské nádvoří rozveselí poslední pohádka

KDY: 20. srpna

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Na nádvoří rychnovského Pelclova divadla se i v letošním roce od 9. července do 20. srpna konají již tradiční pohádkové pátky, a to vždy od 17 hodin. Poslední pohádku Červená karkulka zahraje 20. srpna Divadlo Vysmáto Praha. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do divadla nebo společenského centra.

Za poklady Broumovska

KDY: 21. sprna

KDE: Martínkovice

Další koncert festivalu, který svým výtěžkem podporuje broumovské kostely, se uskuteční v kostele sv. Jiřího a Martina 21. srpna od 18 hodin. Vystoupí zde Moyzesovo kvarteto a rezidenční sólistka festivalu Zuzana Rzounková. Moyzesovo kvarteto působí na hudební scéně od roku 1975 a patří mezi renomované slovenské komorní soubory.

60 let na jednom okruhu

KDY: po celé léto

KDE: Hořice



Letošní expozice Musea Czech Road Racing, které se nachází v prostorách hořického zámku, má své motto „60 let na jednom okruhu“ a připomíná výročí konání prvního poválečného ročníku závodu 300 zatáček. K tomuto výročí zde můžete vidět řadu neznámých fotografií, závodní motocykly z této doby, promítá se i dokumentární film z tohoto závodu. V Síni legend přibyly ke stávajícím expozicím jezdců motocykly, poháry a věnce dalších jezdců našich i zahraničních, kteří se výrazně prosadili na hořickém okruhu. Ve všech výstavních prostorách jsou vystavené zajímavé závodní motocykly, kombinézy a přilby jezdců a mnoho dalšího. Výstavní sezóna skončí v neděli 12. září. Otevřeno je od pátku do neděle v čase od 10 do 17 hodin, v srpnu můžete do muzea zavítat i ve čtvrtek.

67. Mezinárodní folklorní festival

KDY: 18. až 22. srpna

KDE: Červený Kostelec

V Červeném Kostelci si opět můžete užít oblíbený festival. I když z důvodu pandemie trochu netradičně méně folklorní a zaměřený více na hudbu. I letos bude z pochopitelných důvodů zaměřen výlučně na folklorní soubory z České republiky a Slovenska. To vše doplní skvělá muzika, kterou obstarají Police Symphony Orchestra, Tomáš Klus, Malina Brothers, Klapeto a kapela Bragas. Sobotní program je ušitý na míru našim nejmenším, kteří se mohou těšit na Majdu z Kouzelné školky, různé dílničky nebo Festival zážitků v Domku Boženy Němcové.

Prodloužený víkend v Jičíně

KDY: 19. až 23. srpna

KDE: Jičín



Prodloužené víkendy nabízejí od pátku do pondělí pestrý program bohatý na kulturní zážitky, ponaučení i relaxaci na různých a zajímavých místech Jičína a jeho okolí. Věřte, že se rozhodně nudit nebudete. Prodloužené víkendy nabízejí od pátku do pondělí pestrý program bohatý na kulturní zážitky, ponaučení i relaxaci na různých a zajímavých místech Jičína a jeho okolí. Věřte, že se rozhodně nudit nebudete. A co bude tentokrát na programu? V pátek od 19.00 se můžete těšit na Čechomor, který vyráží na turné s novou deskou Radosti života a zároveň oslaví 33 let skupiny na hudební scéně. Buďte u toho toho! Kromě koncertu si můžete prohlédnout Jičín, dětem budou číst pohádky Manka s Rumcajsem, nebudou chybět divadelní představení, večerní prohlídka synagogy a židovské školy, vystoupení pouličních umělců v centru města, soutěže na koupališti a mnoho dalšího.

Stmívání na Stezce korunami stromů

KDY: v těchto dnech

KDE: Janské Lázně

Chcete zažít dechberoucí západ slunce, projít se při stmívání a zaposlouchat se do zvuků lesa? Vydejte se na Stezku korunami stromů v Janských lázních. Vstupenky zakoupíte na e-shopu Stezky.

Folklorní ozvěny

KDY: 19. srpna

KDE: Vrchlabí



Letošní folklorní setkání je opět poznamenané pandemií, která neumožňuje zahraniční spolupráci. Proto KD Střelnice pro vás připravila alespoň drobný folklorní dárek v podobě těchto dvou vystoupení: 16.00 Vystoupení folklorní skupiny Radisť (Hradec Králové), která působí při Regionálním ukrajinském spolku ve východních Čechách. Diváci se mohou těšit na ukrajinské písničky v doprovodu hudebních nástrojů bajan, kytary a bandur. 17.30 Věnovanka zahraje k poslechu a třeba i tanci krásné české písničky pod širým nebem. Vstup je zdarma.

Trutnovské bojiště patří festivalu Artu Kus

KDY: 19. až 22. srpna

KDE: Trutnov

Kapely, divadla, také workshopy, noční projekce, autorská čtení a ještě mnohem víc nabízí další ročník uměleckého festivalu Artu Kus, který ve čtvrtek odstartoval v Trutnově v areálu Bojiště. Potrvá do neděle do 22. srpna. Festival, který sám sebe charakterizuje jako oslavu svobodného ducha, otevřenosti, tolerance a tvůrčího či tvořivého pojetí života, je plný nejen uměleckých zážitků různého druhu, ale pobídne samotné návštěvníky také k vlastní tvorbě a uměleckému vyjádření. Trutnovský festival Artu Kus chystá i speciální program pro děti.

Máte rádi víno? Nenechte si ujít slavnosti v Trutnově

KDY: Trutnov

KDE: 21. srpna



Na Krakonošově náměstí v Trutnově se v sobotu od 10 do 18 hodin konají Trutnovské vinařské slavnosti. Ochutnávku českých, moravských i zahraničních vín doplní hudební program. Zahraje Cimbálová muzika Tomáše Zouhara z Drásova, kapela Vende Ballini a DJ Dub.

Královédvorský den piva nabídne i spoustu muziky

KDY: 21. srpna

KDE: Dvůr Králové nad Labem

Královédvorský den piva začne v sobotu ve 13 hodin na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. Návštěvníky čeká deset hodin hudebních vystoupení, soutěží o ceny, prezentací piv a dobrého jídla. Zahraje například hardrocková kapela Limetall, Jiří Schelinger revival, Vaťák a od 21:15 pak skupina Wohnout, večer zakončí Nanovor.

Ke Štěrbově vile na Pražský výběr i Tros Discotequos

KDY: 20. a 21. srpna

KDE: Štěrbova vila



Pražský výběr vystoupí v pátek v letním areálu Štěrbovy vily u Přehrady Les Království. Skupina zahraje v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem a Vilémem Čokem. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a také skladby v novějších úpravách. Koncert začne v 19.30, vstupné 590 korun. V sobotu večer na stejném místě vystoupí Tros Discotequos. Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián hrají jakékoliv národní písně či hity ze zahraničí. Hudbu v netradiční formě si s nimi můžete užít za 550 korun vstupného.