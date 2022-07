Nová stezka vede z kempu Stříbrný rybník směrem k bufetu U Pytláka

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Nová naučná stezka, které byla pro veřejnost otevřena v polovině července, začíná na hradeckém Stříbrňáku, vede z kempu směrem k občerstvení U Pytláka a seznámí návštěvníky se zvířaty žijícími v místních lesích a dalšími prvky s ekologickou tématikou.

Městské lesy ve spolupráci s Destinačním managementem Hradecko a městem Hradec Králové připravily pracovní sešit, který děti zdarma dostanou s sebou na stezku. K vyzvednutí je v recepci kempu. V pracovním sešitu děti naleznou zábavné úkoly i volná místa pro vytvoření frotáže z frotážových pultů.

K této stezce vedle pracovního sešitu vznikl také pracovní list ve dvou úrovních obtížnosti, který ověří znalosti získané na stezce. Zdarma je k dispozici online na webových stránkách Městských lesů Hradec Králové a Destinačního managementu Hradecko, k vyzvednutí v menším nákladu v turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží a v recepci kempu Stříbrný rybník.

V Cabrio Gallery uvidíte legendární československé Škody a formule

KDY: každou sobotu

KDE: Dobřenice



Roku 2019 se bývalá cihelna v Dobřenicích, nacházející se 10 kilometrů od Hradce Králové, proměnila v galerii československých aut, kabrioletů a formulí značky Metalex. Sezóna galerie 2022 je ve znamení nové expozice Československé formulové vozy let 1967 až 1992.



Uvidíte jedinečnou kolekci skládající se z 12 československých monopostů z dob minulých. Vedle formulových monopostů tu naleznete Ferrari Mondial V8 (1980), Mercedes 190 SL (1957), repliku Skoda buggy (1971), repliky Porsche 356 (1967) a 550 (1989) a okruhové závodní vozy 90. let.



Výjimečnou kategorii zde tvoří unikátní vozy jednokusové produkce Škoda, Karosa, MTX a maketa 1:1 Super automobilu od Václava Krále – Jawa Junior Sport, elektromobil Škoda Elmo UK.



Muzeum bude mít do konce letošní sezony otevřeno každou sobotu.

Třebechovické muzeum provoní levandule

KDY: 23. a 24. července

KDE: Třebechovice pod Orebem

Třebechovické muzeum betlémů pořádá tento týden Levandulový víkend. „Přijďte si posedět do naší levandulové zahrady v atriu muzea a načerpat síly na další prázdninová putování. Přitom si můžete dát levandulové občerstvení – limo, káva, pivo a další levandulové dobroty. Připraveny budou i dekorace s motivem levandulí a voňavá kosmetika,“ zve na akci Petra Jahnová, vedoucí muzea.

Výstava přiblíží historii lovců a zemědělců (nejen) v našem regionu

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Přibližně před 7500 lety na našem území končí éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začíná období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci?



Výstava Muzea východních Čech v Hradci Králové na tyto otázky odpoví. A ačkoli je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě. Pestrou expozici můžete navštívit každý den v historické budově muzea od 10 do 18 hodin.

RYCHNOVSKO

Clock Day potěší gurmány, milovníky piva ale zabaví i nejmenší návštěvníky

KDY: 23. července

KDE: Potštejn

Třetí ročník tradiční pivovarské akce na půdě Fenetry a Clocku v Potštejně. Tento rok vás opět čeká pořádná nálož piv a k tomu spousta dobrého jídla.

Hostující pivovary: Falkon Independent Brewery, Chroust Brewing.

Gastro: pivnice Clock (trhané vepřové aj.), Big Smokers (pojízdný smoker), Chilli Táta (nejen chilli), dortové Potěšení (sladké ke kávě), Café na kole (káva), Café Šantán (koktejly).

Z Pardubic přes Hradec Králové a zpět pojede historický vlak. Akce nabídne i dětský kolotoč, šlapací drezínu, dražbu lahví pro dobročinné účely, přednášky a večerní koncert od 18.00 hodin. Vystoupí Honza Křížek, Věc Makropulos a Interstate 60.

Čtvero ročních dob zazní v parku kosteleckého zámku

KDY: 22. července

KDE: Kostelec nad Orlicí



Josef Špaček, jeden z nejlepších houslistů současnosti, vystoupí v pátek 22. července v areálu parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Společně s vynikajícím ansámblem Barocco sempre giovane provede Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho a Čtvero ročních dob v Buenos Aires Ástora Piazzolla. Letní koncert pod širým nebem v parku Kinských začne ve 21.00 hodin. Areál parku se posluchačům otevře hodinu před začátkem koncertu. Občerstvení nabídne Toniova zámecká kavárna, vstupenky bude možné zakoupitna pokladně v místě konání.



Houslista Josef Špaček studoval pod vedením renomovaných pedagogů Idy Kavafian a Jaime Lareda v Curtisově hudebním institutu ve Filadelfii a u legendárního Itzhaka Perlmana na newyorské Juilliard School. Ve výčtu jeho mezinárodních soutěžních úspěchů je titul laureáta světově proslulé mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu. V roce 2011 se stal nejmladším koncertním mistrem České filharmonie. Na pozici prvního houslisty setrval devět sezón až do roku 2020. V roce 2016 houslistu Česká filharmonie jmenovala rezidentním umělcem.

Vamberské koupaliště hlásí otevřeno

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk

Po rozsáhlé rekonstrukci otevřelo své brány v pátek 15. července koupaliště ve Vamberku.Na návštěvníky čeká velký bazén 50m s plaveckými dráhami, nová skluzavka s dvěma dráhami v délce 10m, malý dětský bazén s vodní atrakcí – hříbek, nová dětská skluzavka s nástupní výškou 2m, rozšířené dětské hřiště a minigolf. Na koupališti nechybí bistro s občerstvením a posezením. Celodenní vstupné je 60 korun, děti a senioři zaplatí 40 korun.

Orlická galerie bude promítat legendární Muže v offsidu s Hugo Haasem

KDY: 22. července

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zvou v pátek 22. července od 19:30 na v pořadí první letošní Filmový večer pořádaný Orlickou galerií, během kterého se bude promítat film Muži v offsidu.



Humoristický román Karla Poláčka se od svého vydání těšil živému čtenářskému zájmu. Nápad přenést příběh o vášnivých fotbalových fanoušcích na filmové plátno se realizoval v roce 1931 pod režijním vedením osvědčeného Svatopluka Innemanna. Úspěšný režisér němých snímků teprve zkoumal technické ošidnosti zvukového filmu, přesto však vznikla nestárnoucí komedie, která vdechla filmový život poláčkovským hrdinům i spisovatelovu humoru. V roli žižkovského obchodníka Načeradce, který oddanost „svému“ fotbalovému klubu S. K. Slavie staví vysoko nad své rodinné i pracovní povinnosti, exceluje Hugo Haas. Part Krejčího Habáska, který s dospělým synem Emanem fandí mužstvu S. K. Viktorie, připadl Jindřichu Plachtovi. Ve filmu jsou použity dnes již vzácné snímky ze starého hřiště A. C. Sparty, pohyblivého chodníku na Letnou a ze zábavního parku ve vršovickém Edenu. Promítaní se uskuteční v prostorách Orlické galerie v II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Vstupné zdarma.

TRUTNOVSKO

Gastronomické léto v režii Tomáše Císařovského

KDY: 23. července

KDE: Pec pod Sněžkou

Sobota 23. července v Peci bude patřit Tomáši Císařovskému, šéfkuchaři pražské restaurace Portfolio, který v minulosti spolupracoval s několika michelinskými šéfkuchaři.Do Pece přijede s celým týmem. Odpoledne v rámci kuchařské show ve venkovní kuchyni bude zaměřeno na streetfood. Večer ovšem půjde o delikátní a vyvážené čtyřchodové degustační menu s řadou netradičních chuťových spojení.

„Rozhodli jsme se do Krkonoš přivést ty nejoblíbenější recepty z naší restaurace Portfolio. Na odpoledne jsme připravili speciality z grilu. Těšit se můžete například na naši street verzi caesar salátu. Ujít byste si ale neměli hlavně naše večerní degustační menu,“ říká šéfkuchař Tomáš Císařovský.

Celý výčet akcí Vavřincova Gastroléta najdete na webu www.svatyvavrinec.cz/gastroleto.

Dvě trubky a varhany rozezní kostel na festivalu Hudební léto Kuks

KDY: 23. července

KDE: Kuks



Třetí koncert letošního 13. ročníku mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks nabídne v sobotu 23. července od 18:00 hodin dva vynikající české trumpetisty. Za doprovodu varhaníka Jakuba Janšty zahraje profesor pražské AMU Vladimír Rejlek a trumpetista České filharmonie Walter Hofbauer. Páteří programu jsou kompozice pro dvě trubky, ale i varhanní improvizace a skladby pro varhany sólo.



Společnými skladbami všech tří interpretů budou kompozice pro dvě trubky – Vejvanovského Sonata vespertina, Vivaldiho Concerto C dur, Manfrediniho Concerto D dur nebo Suita D dur, kterou napsal J. Clarke. Z varhanní tvorby uslyšíme Bachův chorál Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659, Einleitung, Thema und Variationen in A dur od Adolfa Hesse a Preghieru Oreste Ravanella. Zmínku zaslouží i varhanní improvizace, které se cíleně věnuje varhaník Jakub Janšta.

JIČÍNSKO

Letní kino nabídne českou komedii

KDY: 23. července

KDE: Jičín

Jičín opět po roce promítá filmové trháky pod širým nebem v prostorách zámeckého parku. V sobotu 23. července od 21:00 se můžete přijít pobavit na film Po čem muži touží 2. Kompletní program: kzmj.cz/biograf/letni-kino/.

Jinčí čin 2022

KDY: 21. až 23. července

KDE: Jičín



Festival Jinčí čin je unikátní akce, kombinující různorodá umělecká média s odbornými pohledy a zpracovávající aktuální současná témata. Letošním tématem je únava. Festival oživí opuštěné, nevyužívané místo: naváže na loňský úspěch konání festivalu v opuštěné budově bývalého nákladového nádraží, naproti nádraží současnému, na adrese Dělnická 116. Více na www.jincicin.cz.

NÁCHODSKO

Užijte si léto v Kladském pomezí naplno

KDY: v těchto dnech

KDE: Kladské pomezí

Hlavním lákadlem pro rodiny s dětmi je oblíbená cestovatelská hra Toulavý baťoh. Během svého putování můžete na vybraných místech sbírat razítka do ilustrované herní mapy. Pro prvních 200 výletníků, kterým se podaří navštívit pět různých míst, jsou připraveny drobné odměny. Zároveň je možné vyplnit registrační formulář a zařadit se do slosování o hlavní ceny, které proběhne 4. října 2022. Ucelenou nabídku rodinných výletů najdete na www.toulavybatoh.cz.

Kladské pomezí je neodmyslitelně spjato se životy a tvorbou hned několika slavných českých spisovatelů, a proto je jako stvořené k toulkám po stopách těchto osobností a jejich děl. Za odkazem Boženy Němcové vás zavede web www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova. Výlety s čapkovskou tématikou najdete na webu www.karelcapek.cz. V informačních centrech si navíc můžete vyzvednout také praktické tištěné průvodce.

Pokud preferujete netradiční výlety a rádi byste si užili zajímavé nevšední aktivity, na které budete ještě dlouho vzpomínat, inspirujte se na webu www.festivalzazitku.cz. Zde jsou shromážděny tipy na nejrůznější zážitkové programy, neobvyklé prohlídky, výletní geolokační hry a mnohé další. Příznivce cykloturistiky určitě potěší provoz 5 linek turistických autobusů s přepravou kol, které brázdí napříč Kladským pomezím a dovezou vás na zajímavá turistická místa nebo zpět. Vybrané linky vyjíždějí v období letních prázdnin denně.