Výsadba ovocné aleje

KDY: 24. října

KDE: Vrchlabí, Harta

V sobotu od 9 hodin budou Spolek pro Hartu, město Vrchlabí a Spolek Na Dvoře dosazovat ovocnou alej v horní části kopce Ovčák v Hartě. V souvislosti s vládními opatřeními však byli pořadatelé nuceni veřejnou akci Sázení stromů na Ovčáku zrušit. Stromy je ale potřeba zasadit. Výsadbu zajistí členové Spolku Pro Hartu a Spolku Na Dvoře. Pracovat budou ve skupinkách po šesti. Pokud by někdo z Vás měl zájem se do akce zapojit, napište pořadateům na mail prohartu@gmail.com. Roušky s sebou. Pracovní rukavice, lopaty, rýče vítány. Akce navazuje na výsadbu Přátelské aleje, kterou na Ovčáku před třemi lety uskutečnil ve spolupráci s vrchlabskou veřejností Spolek Na Dvoře.

Cyklovýlet krajem K. J. Erbena

KDE: okolí Hořic a Lázní Bělohrad

Středně náročná trasa (43 kilometrů) zvlněnou krajinou vás provede krásnou přírodou -krajem Karla Jaromíra Erbena. Zastavíte se v Hořicích a romantickým údolím říčky Bystřice dojedete do Miletína, rodného města K. J. Erbena. Poté vystoupáte na Zvičinu, kde stojí barokní kostel sv. J. Nepomuckého. Následně si lehce odpočinete při sjezdu do Vidonic, odkud vás čeká další stoupání, na jehož konci vás přivítá raně gotický hrad Pecka ze 14. století. Tímto náročnější část trasy končí a už budete klesat do Lázní Bělohrad, kde je lesopark Bažantnice s rašelinnými jezírky a minerálními prameny. Trasa patří mezi Cyklopecky východní Čechy – www.cyklopecky.info

Vídeňské zločiny

Tip na audioknihu



Právě vychází audiokniha Andreas Pittler: Vídeňské zločiny I - 1913 Případ podivné sebevraždy. Každý z příběhů série Vídeňské zločiny se odehrává ve významném roce rakouské historie. Hlavní postavou je v nich svérázný vyšetřovatel, bonviván a poněkud neúspěšný milovník žen David Bronstein. Skvěle zachycená atmosféra staré Vídně, dramatické zápletky a propojení fiktivních a skutečných historických postav jsou zárukou zábavného a napínavého příběhu. Banální sebevražda bezvýznamného rakouského vojáka. Na první pohled se zdá být všechno jasné: dobrovolná smrt z nešťastné lásky není nic pro kriminalisty. Ale brzy se ukáže, že ani v případu, ani v životě komisaře Bronsteina není jasného vůbec nic. Čte: Miroslav Táborský, cena CDmp3 299 Kč, celkový čas 8 hodin 6 minut.

Carcassonne

Tip na deskovou hru

Carcassonne není jen jméno jihofrancouzského města, je to také symbol boje kacířů proti středověké politice náboženství. Pevnost uprostřed rozlehlé krajiny je jedinečná dodnes. Z jednotlivých karet postupně vzniká krajina s městy a kláštery, cestami a je každým tahem větší. Za pomoci svých družiníků – rytířů, mnichů, sedláků a lupičů – rozšiřují hráči svůj vliv na další území, aby získali co nejvíce bodů. Taktickou stolní hru Carcassonne můžete koupit za 584 korun. Autorem hry je Klaus-Jürgen Wrede.

Deník jednonožce

Tip na knihu a blog

Deník jednonožce se jmenuje kniha, jejímž autorem je Pardubák Jiří Švihálek, který při nehodě na motorce přišel o nohu. Se svým blogem, který začal po tomto životním zlomu psát, zvítězil v anketě Blog roku Magnesia Litera. V knize najdete navíc rozhovory s rodinou, kamarády či zasahujícím doktorem.

Račte vstoupit do hračkářství

Tip na webovou výstavu

Východočeské muzeum v Pardubicích je uzavřeno, ale prostřednictvím webové výstavy můžete z bezpečí domova nahlédnout do jeho sbírky hraček. Obsahuje 5300 předmětů, přičemž nejstarší je houpací kůň z roku 1870 a porcelánová panenka z 80. let 19. století. Výstava Muzejní hračkářství je přístupná z hlavní stránky muzea www.vcm.cz. Začíná panenkami a pokojíčky, pokračuje auty, vláčky a traktory. Zvláštní část je věnovaná společenským hrám.

Máte kam jít?

Tip na web

Odpověď na otázku „Máte kam jít?“ vám pomůže najít portál s podobně znějícím názvem. Je určen pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času – domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tu tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který materiál poskytl. Najdete zde nápady z oblasti hudební, multimediální, divadelní, taneční, výtvarné či vzdělávací. A když vám dojdou tipy na to, co dobrého uvařit, kliknete na rubriku recepty a určitě něco objevíte. www.mitkamjit.cz