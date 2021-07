Piccolominská slavnost na náchodském zámku

KDY: 10. července od 10 do 17 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 70 Kč (jednotné do areálu), děti do 6 let zdarma, průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Druhou červencovou sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program s piccolominskou tématikou. Společně tak zavzpomínáte na svérázného válečníka Ottavia Piccolominiho - např. šermířským vystoupením či dobovou zábavou a hudbou. Pro vaše obveselení dorazí i tanečníci a tanečnice v honosných róbách a na klid a pořádek dohlédne náchodský kat. O vaše hladové žaludky a lačné chuťové pohárky se postará dobová krmě z Kuchyně U Ryby a tu pravou atmosféru třicetileté války dokreslí i dobová řemesla. Suvenýry z výletu na Náchod pak můžete pořídit u stánkařů na zámeckých nádvořích. A samozřejmě nemohou chybět kostýmované prohlídky piccolominských interiérů!

Theatrum mundi Kuks - Barokní socha loutkou

KDY: premiéra se koná 10. července v Galerii loutek Kuks

KDE: Kuks

ZA KOLIK: 100 korun



Audiovizuální projekt Veroniky Poldauf Riedlbauchové, Jana Čtvrtníka a Jiřího Nachlingera. Vstupte do Divadla světa! Je to loutkový svět Braunových soch, je to svět šporkovských vášní, je to svět baroka, je to Váš svět! Projděte si panoptikum života v sedmi zastaveních a rozhodněte se, na které misce vah stojíte! Dobro či zlo, víra či kacířství, ráj nebo peklo? Memento mori! A pozor na Fitzli Putzliho!



Unikátní audiovizuální projekt navazuje na expozici loutek Jiřího Nachlingera Braunova socha loutkou, která je od loňského roku k vidění v Galerii loutek Kuks. Tento projekt využívá specifické technologie binaurálního nahrávání zvuku, který připomíná 3D efekt. Zvuk je snímán prostorově pomocí speciálního mikrofonu ve tvaru lidské hlavy, čímž dokonale simuluje realitu.



Technologie binaurálního nahrávání vám neopakovatelným způsobem přiblíží atmosféru, genia loci a jedinečnou sochařskou výzdobu barokních lázní Kuks v dobách největší slávy. Vezměte si sluchátka a propadněte iluzi prostoru a času! Jediná loutka se nepohne, a přece kolem vás ožije celý svět magického Kuksu!

Délka trvání: 35 minut

Kapacita: 4 diváci

Doporučený věk: 10+

Nevhodné pro diváky se sníženou pohyblivostí.

Slavnostní otevření koupaliště

KDY: 9. července od 13 hodin

KDE: Hostinné

ZA KOLIK:

Přijďte se podívat na nově otevřené koupaliště v Hostinném! Program bude od 13 hodin určený především pro děti, které se mohou těšit na pouťové atrakce zdarma, hasiči pro ně připraví projížďky na lodích po náhonu a v plánu je i další doprovodný program.

Oficiální přestřihnutí pásky se uskuteční v 16 hodin. Poté Jilemský spolek paní a dívek předvede módu koupacích a plaveckých úborů z let 1900 - 1910.

O hudební doprovod se postarají Filip a Nikita. Nebude chybět také výstava historických fotografií koupaliště. Po 16. hodině jistě potěší káva, koláčky, zmrzlina a nealko nápoje zdarma.

Tropická charitativní pouť

KDY: 9. - 11. července

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Celodenní odpočinkový program 15. ročníku charitativní akce bude probíhat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Od pátku do neděle bude hrát živá muzika. Program pro děti i dospělé po celé tři dny. V pátek zahrají a zazpívají Debill Heads, Wishmasters, Furt Fajn, Manual, Nabran Kutah a písničkář Miloš Hora. V sobotu bude hrát Heebie Jeebies, Lucie Revival Morava, Ozzy Osbourne Revival, Elidor, Fénix rock a Unikátní popcorn. Program doplní pěna pro děti, loutkové divadélko Boďi Jaroměř a hasičská vodní fontána s ohňostrojem. V neděli bude hrát Doctor P. P., Krucipüsk a Kon&Takt. Vystoupení a prezentace modelářů, auto a moto veteránů, letecká show, divadélka pro děti. Akce je zastřešena, koná se za každého počasí. Přijďte si prostě jen odpočinout, pobavit a pomoci dobré věci. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.

Festival Na ostrovech

KDY: 10. července od 14 do 21 hodin

KDE: Bražec u Náchoda

ZA KOLIK: v předprodeji za 300 korun, na místě 350 korun

Pořadatelé oblíbeného folk & country festivalu Na Ostrovech v Bražci u Náchoda chystají už devátý ročník a zvou na domácí i zahraniční hudebníky.

V malebném Pekelském údolí na břehu řeky Metuje letos 10. července zahrají Nezmaři, Malina Brothers, Holy Water z Holandska, Vojta Kiďák Tomáško a mnoho dalších. Připraveno bude občerstvení, možnost stanování na místě, parkování před cyklostezkou, a pokud Vás budou bolet nohy, můžete využít dopravu od parkoviště až do areálu festivalu a zpět.

V případě nepříznivého počasí se návštěvníci mohou schovat pod několik velkoplošných stanů.

Vstup pro ZTP/P s doprovodem a děti do 140 cm zdarma. Pejskům je vstup povolen.

Sledujte a dodržujte aktuální hygienická nařízení.

Návštěvníci by měli v současné době splnit jednu ze tří podmínek:

1. Čtrnáct dní od ukončeného očkování.

2. Písemné potvrzení o prodělání onemocnění COVID 19 v posledních 90 dnech.

3. Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno.

Hudební léto Kuks

KDY: 10. července od 18:00 hodin

KDE: Kuks

ZA KOLIK:



Druhý koncert 12. ročníku mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks se bude konat v sobotu 10. července od 18:00 v kostele Nejsv. Trojice v Kuksu. Vystoupí na něm tenorista a sólista opery ve Stuttgartu Petr Nekoranec a cembalistka a varhanice Eva Bublová, která je vítězkou interpretační soutěže Pražské jaro. Z vokálních skladeb jsou na programu zařazeny árie Deposuit potentes z Magnificat J. S. Bacha, Thou shall break them z oratoria Mesiáš G. F. Händela, Gelido in ogni vena a Vedrò con mio diletto A. Vivaldiho, Music for a while H. Purcella a Pieta signore A. Stradelly. Kromě barokní hudby je na programu také Ingemisco z Verdiho Requiem nebo Otče náš L. Janáčka. Dále uslyšíme Bachův Koncert F dur BWV 978 pro cembalo, na varhany pak Mozartovu Strahovskou improvizaci a Fantasii a fugu B dur A. Boëlyho.

Krajem Eduarda Štorcha

KDY: 10. července

KDE: Ostroměř

ZA KOLIK:

Klub českých turistů Ostroměř pořádá 45. ročník turistického pochodu a 22. ročník cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha. Prezentace i start je od Základní školy Eduarda Štorcha v Ostroměři, a to od 7 až 10 hodin. Cíl bude na stejném místě.

Vybrat si můžete hned z několika tras. Rodiče s kočárky čeká 4 km dlouhý pochod, pěší se mohou vydat na 7, 12 a 20 km dlouhé cesty a cyklisté mají na výběr 25, 35 a 50 km. Trasy vedou po okolí Ostroměře a Podkrkonoší. Pro děti budou na pěších trasách připravené soutěže.

Slavnostní otevření náměstí

KDY: 10. července od 9 do 13 hodin

KDE: Žacléř

ZA KOLIK:



Přijďte v sobotu na slavnostní otevření nového Rýchorského náměstí v Žacléři. Na náměstí bude i doprovodný program s vystavenými historickými vozidly, historickými replikami zbraní a prodejní stánky s místními výrobky i občerstvením.

Program:

9.30 Slavnostní otevření náměstí

9.40 Čestná salva

9.45 Komentovaná prohlídka náměstí s architekty

10.30 Uložení Stolpersteinu k připomenutí památky paní Elsy Löwitové před dům čp. 14 za účasti čestného hosta — Františka Bányai, předsedy Pražské židovské obce

11.00 Představení střelby z historických zbraní



9.00 — 13.00- Přehlídka historických vozidel Veterán car clubu Hradec Králové- Výstava replik historických palných zbraní — Spolek přátel dělostřelby z Jihlavy- Stánky s místními řemeslnými produkty- Občerstvení

Hasiči v Malšově Lhotě oslaví 90 let

KDY: 10. července od 10 hodin

KDE: Malšova Lhota

ZA KOLIK:

Hasiči v Malšově Lhotě oslaví v sobotu 10. července 90 let od svého založení. V roce 1930, kdy tam sbor dobrovolných hasičů vznikl, to byla selská vesnička pár kilometrů od Hradce Králové, dnes hradecká zahradní čtvrť a vyhledávaná lokalita pro bydlení i aktivní odpočinek. Kvůli loňským protiepidemickým opatřením museli lhotečtí hasiči oslavy výročí odložit na letošní rok. Centrem oslav, které začnou od 10 hodin a budou se snažit návštěvníky během celého dne pobavit i poučit, bude místní moderně rekonstruovaná hasičská zbrojnice. „Lidé se mohou těšit na statické ukázky historické i současné hasičské techniky i výstroje hasičů, záchranářů a bezpečnostních složek. Ty doplní atraktivní dynamické ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému či výuka první pomoci,“ uvedl Lukáš Krejcar z lhoteckého sboru dobrovolných hasičů. Během celého dne se budou moci návštěvníci občerstvit v klubu Malšovka na fotbalovém hřišti místního Sokola. Hasičské narozeniny tam večer zakončí diskotéka.

Farmářské trhy nabídnou kvalitní a čerstvé potraviny

KDY: 10. července

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK:



V sobotu 10. července můžete u Atria mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky. Své výpěstky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na ekologický způsob zemědělství.

Podzemí láká na výlet do vojenských opevnění

KDY: denně mimo pondělí 9.30 - 17.00 hodin

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: základní vstupné 90 korun

Vydejte se na prohlídku labyrintu podzemních chodeb na Haničce v Orlických horách. Nový prohlídkový okruh vede z podzemí, prochází spodním i horním patrem, kde lze nahlédnout do 34 metrů hluboké výtahové šachty vybudované pro dvě klece výtahu. Raritou jsou nosníky a dráha s výhybkou, zařízení, které na strop bylo přidáno podle originálního projektu. Mělo sloužit k dopravě náhradních hlavní k houfnicím. Ty zde ale nejsou, i když pohled na střílny zvenčí klame, jako by v nich hlavně byly usazeny. Jde o zdařilou kamufláž.

Vamberecké krajkářské muzeum zve na nové krajky

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: Vamberk

ZA KOLIK: plné vstupné 60 korun, snížené 40 korun



Již druhým rokem dochází v Muzeu krajky Vamberk k velkým změnám. Obnovenou podobu získává postupně stálá expozice, ve které mohou návštěvníci od začátku letošních prázdnin zhlédnout také krajky dosud nikdy nevystavené. Připravené jsou však i nové krátkodobé výstavy.

Kostel sv. Vavřince v Potštejně oslavuje 200 let

KDY: 10. července

KDE: Potštejn

ZA KOLIK:

Poslední červnovou neděli začaly oslavy jedinečného potštejnského kostela sv. Vavřince, který slaví jubilejní 200. výročí. Událost doprovází několik koncertů a mší. Další akce se odehraje v sobotu 10. července. V kostele od 17.00 hodin vystoupí Marie Steinerová (sólový zpěv) a František Novák (varhany).