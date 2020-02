Pod Davidovou hvězdou

KDY: pátek 7. února od 19 hodin

KDE: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 50 korun

Hudebně laděná přednáška s názvem Hudba pod Davidovou hvězdou se koná v pátek od 19 hodin v kulturním sále bělohradských lázní. Večerem vás provede hudební skladatel Jaromír Vogel, laureát Světové ceny Antonína Dvořáka, Evropské ceny Tustava Mahlera, Evropské medaile Franze Kafky a Ceny Euro Pragensis Ars a prezidentka Muzika Judaika Blanka Vogelová. Těšit se můžete na poutavou přednášku o slavných autorech z historie židovské hudby v průběhu století doplněnou hudebními ukázkami. Za vstupenku na večer plný zajímavých životních příběhů, poučných informací i hudby zaplatíte 50 korun.

Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích

KDY: sobota 8. února

KDE: kemp Pecka



Sníh zatím nenapadl, přesto se na Pecce již zítra koná Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích. Do areálu zdejšího koupaliště a kempu jste zvání od 10 hodin na zabijačkové hody. Bude zabijačkový guláš, světlé i tmavé jitrnice, prejt, tlačenka, prdelačka, pečené kroupy a pro hosty, kteří neholdují zabijačce připraví domácí buchty. Veškeré výrobky si můžete nechat zabalit s sebou, nebo v pohodlí zkonzumovat ve vytápěné restauraci.

Prezentace účastníků je od 13 hodin. Závodu se může zúčastnit každý, kdo vlastní lyže, které byly vyrobeny před rokem 1970, a sám přijde oblečen v dobovém kostýmu. Soutěžící jsou rozděleni hned do několika věkových kategorií. Trať v areálu kempu je dlouhá asi kilometr. Závodníci musí během trasy překonat několik překážek a jednu občerstvovací stanici. Zatím to však vypadá, že se kvůli absenci sněhu bude závodit s lyžemi na ramenou. I tak si ale závodníci i diváci užijí spoustu legrace. K poslechu zahraje kapela Náhoda. No a pokud by se vám z Pecky nechtělo domů, můžete večer do místní hasičské zbrojnice zajít na tradiční Sportovní ples.

Nedělní pohádka pro malé i větší děti

KDY: neděle 9. února

KDE: MKS Nová Paka

ZA KOLIK: 50 korun



V neděli od 16 hodin můžete i s dětmi vyrazit do velkého sálu MKS na Polífkovou pohádku. Pobaví vás veselá pohádka o ježibabě Magi, loupežníkovi Bujónovi, strašidlech, strachu, lásce a kouzelných polévkách. Zahrají ji herci divadelního spolku Lipany z Vrchlabí, vstupné činí 50 korun.