Lodžie Worldfest

KDY: 6. - 8. září

KDE: Valdštejnská lodžie u Jičína

ZA KOLIK: celofestivalové vstupné 500 korun v předprodeji/550 na místě

O víkendu se v Lodžii a jejím okolí uskuteční druhý ročník festivalu world music, alternativní hudby a netradičního divadla. Lodžie Worldfest je mezioborový festival, který je unikátní především zasazením komponovaného programu do různých míst a zákoutí areálu barokní památky. Během tří dnů se divákům představí čeští i zahraniční umělci. Kromě hudebních hostů, budou součástí festivalu divadelní představení nebo menší performance. Návštěvníci uslyší mimo jiné Tarafuki – duo violoncellistek a zpěvaček, jejichž tvorba je ověnčena řadou hudebních cen, dále skupinu Fekete Seretlek složenou z bývalých studentů DAMU, která vytváří unikátní divadelně-hudební show, nebo hudební uskupení Tygroo tvořící dechovými a bicími nástroji free jazz balkán hip-hop. Diváci se mohou také těšit na zahraniční hosty jako je polská zpěvačka Jasinka zpívající neo-folk čerpající z lidové slovanské, severské, keltské, středověké a přírodní hudby. Dále vystoupí norská zpěvačka Ana Bjerkan doprovázející se na indické harmonium. Program se bude odehrávat nejen na terase a v oktagonu, ale i ve sklepení a v místní kavárně. Umělci dále oživí i nedaleký opuštěný kostel Všech svatých i vrch kopce Zebín. Libosad se promění ve svět kaváren a zážitkového programu.

Vinný košt

KDY: 7. září

KDE: Zámecký park Jičín

ZA KOLIK: zdarma, degustační sklenička 100 korun



Zámecký park v Jičíně se promění na místo, kde se uskuteční degustační festival 16 vinařství z Čech a Moravy. Za vstup do parku nezaplatíte ani korunu. Pokud budete chtít degustovat, musíte si připravit 100 korun na zakoupení skleničky, do které budou pozvaní výrobci svá vína nalévat. Vína odlišných odrůd doplní i stánek s burčákem. Nebude chybět ani vhodné občerstvení. O hudební doprovod akce se postarají kapely Trampoty, Poslední lež, Odstín, Černoši a Last Station. Organizátoři nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky a připravili pro ně dětskou zónu s dílničkami. Pokud jste soutěživý typ, pak budete mít možnost se zapojit do mnoha soutěží o ceny.

Slavnosti Hořických trubiček

KDY: 7. září

KDE: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Hořice

ZA KOLIK: zdarma



Hořice mají dvě přízviska – město trubiček a kamenné krásy. První zářijová sobota bude oslavou právě legendární sladké pochoutky. Odhalte tajemství jejich výroby a ochutnejte různé druhy náplní. Chybět nebudou trubičkové soutěže. Program doplní pěvecká a taneční vystoupení, vystoupí třeba písničkář Michal Horák nebo Dan Bárta. Večer město ozáří ohňostroj.

Harantiáda

KDY: 8. září

KDE: fotbalové hřiště na Pecce

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Odpoledne plné sportovních her a soutěží pro děti se koná v neděli od 13 hodin na Pecce. Po zapálení Harantiádovské pochodně na náměstí následuje společný přesun na fotbalové hřiště, kde vzplane slavnostní oheň. Pro děti bude připraveno několik soutěžních stanovišť, takže se zabaví malí i větší neposedové. Po ukončení soutěžního zápolení je připravena ukázka výcviku psů a opékání buřtů.