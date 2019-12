Divovánoce

KDY: 7. prosince od 14 hodin

KDE: Valdštejnská lodžie

ZA KOLIK: děti 60, dospělí 110, rodinné 220 korun

Netradiční adventní akce pro celou rodinu v prostorách barokní památky se opět po roce vrací s vánočními dílnami, divadly, koncerty a neobvyklým živým betlémem.

Vánoční dílny pro malé i velké s týmem Lodžie, Lhotákovými, K-klubem a Balbineem odstartují ve 14 hodin. Těšit se můžete také na Divobetlém - netradiční pojetí příběhu o Marii a Josefovi. Příznivce divadla pobaví hry Svátek nosorožce, Andělé z lesa a Příběh dědka Všudefouse. Hudební závěr obstará kapela Holinky. Na minitržišti pořídíte originální keramiku, dřevěná zvířátka, ručně šité hračky, snové obrázky a grafiky či výrobky z dílen Apropa.

Čertí rej ve fitku

KDY: 7. prosince od 15 hodin

KDE: Fit Club Jičín, Lidické náměstí

Co kdybychom si vyzkoušeli jaké to je být čertíkem nebo čerticí? Že to znáte? No nemyslete si, že je to tak jednoduché. Připravili jsme pro vás několik disciplín co takový čertík musí umět. Například dávat si pozor na ocas, aby ho neztratil, musí pečovat o kožich, aby nebyl vypelichaný, a nosit rohy na hlavě to taky není žádná legrace. Však si to přijďte vyzkoušet v sobotu do fitka. Kdo bude v čertovských dovednostech dost šikovný vyslouží si po čertech dobrou odměnu - uhlí de luxe! Tak neváhejte a doražte na zábavné odpoledne.

Vánoční koncert pro dobrou věc

KDY: 8. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Jiří, Radim

ZA KOLIK: 80 korun



Koncert v kostele sv. Jiří v Radimi bude plný vánočních písní a koled. Od 17 hodin zahraje taneční orchestr Tox. Děti do 15 let zdarma, ostatní 80 korun. Výtěžek bude věnován hospicové péči Duha v Hořicích.