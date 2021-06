Prvorepublikové koupaliště Dachova otevře už v sobotu

KDY: od 5. června

KDE: Hořice

ZA KOLIK: dospělí 60 korun a děti 40 korun

Navzdory doposud nepříznivému počasí se otevře prvorepublikové koupaliště Dachova již tuto sobotu 5. června. Ale už na víkend hlásí předpověď téměř letní teploty, takže méně zdatní otužilci mohou využít alespoň slunné lázně a načerpat tak sílu po dlouhé zimě. Pozor ale na podmínky vstupu dle vládních opatření. Počet osob bude regulován na tisíc návštěvníků. Vstupné se od minulého roku nezměnilo a zůstává stále stejné: dospělí 60 korun a děti 40 korun na celý den.

Koncert rockových kapel

KDY: 5. června

KDE: Kopidlno

ZA KOLIK: 200 korun



FK Kopidlno ve spolupráci s městem Kopidlno pořádají v sobotu 5. června od 20 hodin na zimním stadionu v Kopidlně 5. ročník koncertu rockových kapel. Vystoupí kapely Odstín, Brigantia a Hudba Praha Band. Akce se koná za dodržení mimořádných opatření. Vstupné je 200 korun a areál bude otevřený od 19 hodin.

Do Dětenic na vybrané lahůdky, pobaví vás rytíři i kejklíři

KDY: 5. a 6. června od 11 do 18 hodin

KDE: Dětenice

ZA KOLIK:

V zámeckém parku v Dětenicích se o víkendu můžete těšit na vybrané lahůdky. Bude se nabízet opékaný mladý býček na ohni, ústřice, tataráček z tuňáka, jahod a avokáda, domácí jitrničky a jelítka i uzený telecí jazyk. Dále vaše chuťové buňky potěší prasátko a krocani na ohni, mořské potvory, čerstvé ryby, uzený kapr, vyhlášená medová žebra, domácí klobásky, gulášek, bramboráky, středověký burger, palačinky, zámecké koláče a dezerty, výborná káva, čerstvé kokosy , domácí limonády, pivečko z tamního pivovaru a mnoho dalších dobrot.

K dobrému pití a jídlu vám také zahraje dobová kapela a pobaví vás rytíři a kejklíř. Rytířské turnaje budou po oba víkendové dny vždy od 14 hodin. Navštívit můžete také zdejší barokní zámek.

Jičínské památky a turistická lákadla se opět otevírají

KDY: v těchto dnech

KDE: Jičín

ZA KOLIK:



Po dlouhém nuceném uzavření společenského života došlo nedávno k otevření většiny jičínských památek, které nyní prodlužují svojí provozní dobu. Některé z nich teprve teď v červnu přivítají své první letošní návštěvníky.

Přinášíme vám tipy, kdy a kam můžete v červnu v pohádkovém městě zavítat:

Valdická brána: úterý - pátek od 10 do 16 hodin, sobota - neděle od 10 do 18 hodin.

Rumcajsova ševcovna: úterý - pátek od 10 do 16 hodin, sobota - neděle od 10 do 18 hodin.

Regionální muzeum a galerie: úterý - neděle od 9 do 17 hodin.

Valdštejnovo muzeum a mincovna: od 5. června denně od 9 do 17 hodin.

Synagoga a židovská škola: sobota - neděle od 13 do 17 hodin.

Rumcajsův svět Radka Pilaře: denně od 9 do 17 hodin.

Valdštejnská lodžie: čtvrtek - pátek od 13 od 18 hodin, sobota - neděle od 10 do 18 hodin, od 21.června denně od 10 do 18 hodin.

Přijďte si zaplavat do bazénu v Hořicích

KDY: od 5. června

KDE: Hořice

ZA KOLIK: dle ceníku

Krytý bazén bude otevřený od soboty 5. června. Pro vstup do bazénů bude nutné prokázat jednu z podmínek: negativní oficiální antigenní test (ne starší než 72 hodin) PCR test (ne starší než týden)

očkování (minimálně 22 dnů po první dávce)

prodělaná nemoc SARS-Cov.-19 (v 180 uplynulých dnech). Jičín Aqua centrum je prozatím uzavřené.

9. sraz Renault Car Clubu

KDY: 5. června

KDE: Sobotka a Jičín

ZA KOLIK:



Od Hotelu Ort v Sobotce vyrazí v sobotu v 10 hodin dopoledne vozidla značky Renault. Čeká je první etapa orientační soutěže. Ve 13 hodin automobily dorazí na Valdštejnovo náměstí v Jičíně, kde si je zájemci budou moci prohlédnout. Na programu je kromě výstavy i soutěž elegance. V 15 hodin bude následovat start druhé etapy, a to zpátky do Sobotky.