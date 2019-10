Slavnosti holovouských malináčů

KDY: 5. října

KDE: Holovousy

Obec Holovousy ve spolupráci s místním Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským zvou na již 17. ročník Slavnosti holovouských malináčů. O kulturní program se postarají mažoretky z DDM Hořice, děti ze školy v Chodovicích, folklórní soubor Hořeňák nebo kapela Levou rukou band. Vrcholem pak bude ohňostroj nad rybníkem. V institutu bude otevřena podniková prodejna ovoce a proběhne i den otevřených dveří. Na návsi naleznete tradiční slaměný hrad a množství dílniček pro děti, těšit se můžete také na jarmark pěstitelů z Podkrkonoší, kteří budou nabízet kvalitní ovoce, zeleninu, květiny či med a další dobroty. Zajištěno je bohaté občerstvení, včetně domácích koláčů.

Den architektury

KDY: 5. a 6. října

KDE: Jičín, Nová Paka, Lomnice nad Popelkou



Je tu devátý ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Festival nabízí široké veřejnosti pod vedením architektů, historiků a odborníků nový pohled na architekturu, která nás obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější stavby. V Jičíně se iniciativy ujali členové Jičínského spolku pro architekturu a urbanismus. V sobotu v 9 hodin se na nádvoří zámku u vstupu do muzea koná malá diskuze na téma Je symbolem Jičína jen Valdická brána? Po oba víkendové dny se můžete v 10 hodin na schodech v jičínském zámeckém parku potkat s historičkou Evou Chodějovskou a vydat se na dvouhodinovou procházku na téma Čeněk Musil – tvůrce meziválečného Jičína. Právě on proměnil poněkud ospalý Jičín přelomu století během dvaceti let v moderní maloměsto. V sobotu ve 13.30 můžete vyrazit také do bývalé přádelny v Nové Pace. Čeká vás tu komentovaná prohlídka včetně promítání o novopacké industriální architektuře s architekty Martinem Doubkem a Lukášem Erbanem. V neděli odpoledne zase budou v Lomnici zpřístupněny jinak uzavřené sakrální památky – kostel sv. Mikuláše, kostel a Boží hrob na hoře Tábor, hřbitov se Svobodovou hrobkou, zvonicí, márnicí a kostelem sv. Jana Křtitele, kaple na Podměstí a v Nových Dvorech, Karlovské náměstí a kostel sv. Prokopa v Nové Vsi nad Popelkou. Zaujal vás program? Pak přijďte, vstup na všechny akce je naprosto zdarma!

Vinobraní na minivinici

KDY: 5. října

KDE: Café Terasy Železnice



Na minivinici u Café Terasy v Železnici se v sobotu koná druhý ročník vinobraní. Víno se začne stříhat krátce po 15 hodině. Aby šla práce rychleji od ruky, zahrají Kučera blues band. Odpoledne proběhne také vernisáž kreseb Martiny Řehakové "Od kávy ke kávě". Během odpoledne bude k dispozici čerstvě přivezený burčák z Moravy, občerstvení i ochutnávka vín. Asi nejzajímavější bude možnost ochutnat posledních šest lahví Cuve Terasy 2018.

Poezie a hudba v Lodžii

KDY: 4. října

KDE: Valdštejnská lodžie

ZA KOLIK: koncert za 150 korun



Po krátké pauze se do Lodžie již potřetí vrací projekt Poesion. Jaromír Typlt, básník a performer původem z Nové Paky, se představí s poezií, která nemusí být jen čtená, ale i promítaná jako film nebo proměněná ve zvuky. Jeho pásmo začíná v Lodžii v 19 hodin.

O hodinu později jej vystřídají členové německé kapely My Sister Grenadine. Berlínská freakfolková kapela s moderním zvukem a osobitou atmosférou razí heslo, že písně jsou jak bláznivé hry na hřišti naší fantazie. Pozoruhodný svět neposedné hudby, vykouzlené malými nástroji a překvapivými zvuky. Za vstupenku na koncert zaplatíte 150 korun.