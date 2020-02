Z Bělohradu do celého světa

KDY: sobota 1. února od 11 hodin

KDE: kulturní sál lázná, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: zdarma

Cestovatelské přednášky a promítání se již řadu let těší velké popularitě. Někteří je berou jako možnost seznámit se s místy, kam se pravděpodobně sami nepodívají, jiní na nich čerpají inspiraci pro vlastní cesty. A co si takhle dát celý maraton cestovatelských přednášek? Doražte v sobotu do sálu lázní v Bělohradu a prožijte skvělou atmosféru dálek. Začátek je v 11 hodin a čeká tu na vás zajímavý program až do večerních hodin. Sedm zkušených cestovatelů vás v pětadvaceti přednáškách provede dvanácti zeměmi napříč celým světem. Na přednášky se dostanete zcela zdarma a navíc můžete v tombole vyhrát hodnotné ceny, včetně zájezdů od pořádající CK Hoška Tour.

Večer plný balkánské hudby

KDY: pátek 31. ledna od 20 hodin

KDE: Valdštejnská lodžie

ZA KOLIK: 150 korun



Predrag Duronjić a Aida Mujačič – dva charismatické hlasy a dvě balkánské duše se dnes od 20 hodin spojí a v Lodžii společně zahrají písně bosenských židů a balkánské balady. Na večer balkánské hudby v podání dvou výjimečných bosenských muzikantů se dostanete za 150 korun. Kapacita sálu je omezená, proto si své vstupenky raději rezervujte na na telefonu 733 746 629.

Ledový ples

KDY: sobota 1. února od 19.30 hodin

KDE: Masarykovo divadlo Jičín

ZA KOLIK: 130/180 korun



Plesová sezóna v Masarykově divadle pokračuje v sobotu Ledovým plesem v režii hokejistů a hokejistek HC Jičín. Oblíbený ples s letos koná již po páté. Jako vždy se můžete těšit na kvalitní živou hudbu, tentokrát v podání kapely Fragment band. Nebude chybět spousta zábavy a bohatá tombola.

Pec pro štěstí

KDY: sobota 1. února od 14 a od 16 hodin

KDE: LD Srdíčko Jičín

ZA KOLIK: 20 korun



Loutkové divadlo Srdíčko hraje pohádku pro nejmenší diváky. Jak asi může pec přinést štěstí? Vždyť je na ní tak krásně teplo. Představení hrají hned dvakrát, vstupné 20 korun.