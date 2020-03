Perfect Days s Lenkou Vlasákovou a Janem Dolanským

KDY: sobota 29. února od 19 hodin

KDE: MKS Nová Paka

ZA KOLIK: 380 korun

Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy pobaví v Nové Pace.

Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Romantická a svižná komedie netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect Days je vtipným důkazem toho, že život pro nás chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.

3. ples Oblastní nemocnice Jičín

KDY: pátek 28. února

KDE: Masarykovo divadlo Jičín



Již třetí ročník plesu, kde se nemusíte bát o své zdraví, se koná v pátek večer v Masarykově divadle. Plesem Oblastní nemocnice Jičín provede hudební skupina Nine Orchestra. Pro zpestření vystoupí vicemistryně světa v dogdancingu Alena Smolíková.

Španělské rytmy rozvlní lázně

KDY: pátek 28. února

KDE: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 100 korun



Na programu pátečního koncertu Viva Espana v sále lázní jsou nejen skladby španělských autorů, ale také hudba irská, skotská či maďarská. Na housle od 19 hodin zahraje František Lamač a na kytaru Karel Jiroš. Jistě nebudou chybět tóny tanga.

O Budulínkovi

KDY: neděle 1. března od 10 hodin

KDE: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 50 korun



V neděli od 10 hodin můžete s dětmi zavítat do kulturního sálu lázní na známou pohádku o chlapci, který neposlechl a dostal se do problémů. Kdo ví, co by se s malým Budulínkem stalo, kdyby dědeček s babičkou společně nevyrazili na záchrannou výpravu.