Noc kostelů

KDY: v pátek 28. května

KDE: Jičínsko

ZA KOLIK: zdarma

V pátek 28. května se uskuteční oblíbená Noc kostelů. Přinášíme seznam těch kostelů na Jičínsku, které se do akce zapojily a připravily pro příchozí program v podobě prohlídek, výstav i koncertů:

- Chomutice, kostel sv. Diviše

- Jičín: kostel Panny Marie Bolestné, kostel sv. Jakuba a kostel Českobratrské církve evangelické

- Kozojedy, kostel sv. Václava

- Lázně Bělohrad, kostel Všech svatých

- Nová Paka, kostel Nanebevzetí Panny Marie

- kostel v obci Ostružno

- kostel v Pecce- Vidochov-Stupná, kostel sv. Marie Magdalény

Podrobný program najdete ZDE.

Koncert Luboše Pospíšila

KDY: 28. května od 20 hodin

KDE: Nová Paka

ZA KOLIK: 260 korun



Koncert Luboše Pospíšila, dnes už legendárního zpěváka a kytaristy, který byl uveden do Beatové síně slávy, se uskuteční v restauraci Novopacké sklepy v Nové Pace v pátek 28. května od 20:00 hod. Koncert bude věnován letošním Lubošovým 70tinám. Ten vystoupí v doprovodu Ondřeje Fencla na klávesy a kytary a Michala Hnátka na perkuse. Vstupenky jsou již v předprodeji v restauraci nebo na webu restaurace, info na tel 608 555 091.

Jičínsko očima výtvarníků

KDY: do 6. června

KDE: Jičín

ZA KOLIK: dle ceníku

Jičínské muzeum srdečně zve na výstavu děl výtvarníků, kteří podlehli kouzlu Jičína a jeho okolí. Východočeské město s nezapomenutelným geniem loci, stejně tak jako celý kraj, se častokrát dostalo do hledáčku výtvarných umělců, kteří zde hledali inspiraci pro svá díla. Na plátnech a grafických listech jsou zaznamenány veduty, městská zákoutí, uličky, vesnice, jednotlivá stavení i pohledy do krajiny. Desítky obrazů a grafik vám před očima vykouzlí atmosféru zašlých časů tak, jak ji svým štětcem či rydlem zaznamenali výtvarní umělci.

Vzhůru do Prachovských skal!

KDY: kdykoliv

KDE: zhruba 5 až 7 km severozápadně od Jičína

ZA KOLIK: vstupné dle aktuálního ceníku



Velké pískovcové skalní město a jeho okolí lze obdivovat z mnoha otevřených náhorních plošin, na nichž se nacházejí známé vyhlídky Šlikova, Všetečkova, Hlaholská, vyhlídka Českého ráje a další. Vstup na prohlídkové okruhy je zpoplatněný vstupné slouží pro údržbu a opravy návštěvnické infrastruktury.

Přijďte fandit fotbalistům SK Miletín

KDY: 29. května

KDE: Miletín

ZA KOLIK:

První zápas letošní sezóny ve skupině “A“- nultý ročník Memoriálu Karla Medlíka odehraje mužstvo SK Miletín proti TJ Lázně Bělohrad v sobotu v 17:30 hodin. Starší žáci SK Miletín/ FKM Javorka si také zahrají. V sobotu už v 15:15 hodin se střetnou s mužstvem FC Nový Hradec Králové.

Použité oblečení i domácí potřeby ještě dobře poslouží

KDY: do 23. června

KDE: Hořice

ZA KOLIK: záleří na vás, co darujete



Zkuste o víkendu vytřídit skříně, pro vás nepotřebné věci ještě mohou dobře posloužit. Vždy v úterý, středu a ve čtvrtek od 9 do 16 hodin můžete vyřazené, ale čisté ošacení, lůžkoviny, domácí potřeby a další věci věnovat potřebným prostřednictvím Diakonie Broumov. Sbírka se koná v zadním dvoře budovy Gymnázia a SOŠ, Hořice a domova mládeže.