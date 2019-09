Noc vědců

KDY: 27. září od 16 hodin

KDE: Hvězdárna Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Jičínská hvězdárna se zapojuje do celorepublikové akce Noc vědců. Malí vědátoři by si rozhodně tento pátek neměli nechat ujít Noc vědců na jičínské hvězdárně, jejímž tématem je motto Šetrně k planetě. Vše vypukne v 16 hodin workshopem na výrobu obscur kamery. Můžete si vyzkoušet virtuální realitu, gravitační studnu, řídit antigravitační vozítko, osahat gravitační kyvadlo, sestavit model sluneční soustavy. Pro dospělé je připraven dokument Krajina v tísni a přednáška o solarografii. Při jasném počasí bude až do pozdních večerních hodin možné dalekohledy pozorovat noční oblohu. Těšit se můžete třeba i na nejlepší 3D tiskárnu roku 2019, kterou jičínská hvězdárna používá.

Svatováclavské hody v Dětenicích

KDY: 28. září

KDE: Zámecký areál Dětenice

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 15 let zdarma



Již 3. ročník Svatováclavských slavností se na sobotu chystá v zámeckém rezortu v Dětenicích. Těšit se můžete na nefalšovanou středověkou dětenickou zábavu – rytířské klání, tanečnice, středověká kapela, čarodějnice, kouzelník a fakír, rytířské souboje, žonglér a další. Příjezd svatého Václava na koni je naplánován na 12.15 hodin, tak ho nezmeškejte! Chybět nebude ani dostatek dobrého jídla a pití. Na jednom místě budou k dostání chobotničky, Bretaňské ústřice, opékané čuně a krocani, indické speciality, houbový Kuba, medová žebírka či tradiční dětenické klobásky.

Svatováclavský koncert na Humprechtu

KDY: 28. září od 18 hodin

KDE: Humprecht

ZA KOLIK: 150 korun



Jubilejní desátý společný koncert sopranistky Veroniky Vildmanové a barytonisty Martina Strouhala se chystá na zámku Humprecht na Den české státnosti. Zazní písně, árie a duety z děl J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Verdiho a dalších proslulých autorů. Hrou na clavinovu doprovodí Monika Chmelařová. Za jedinečný hudební zážitek v kulisách loveckého zámečku zaplatíte 150 korun.

Den s ledním hokejem

KDY: 29. září od 10 hodin

KDE: Zimní stadion Nová Paka

ZA KOLIK: zdarma



V neděli od 10 hodin budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. BK Nová Paka ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na Zimním stadionu v Nové Pace akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů odnese zajímavý

hokejový dárek. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro jeho fyzický a osobnostní rozvoj. Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí lyžařská helma a rukavice). Vezměte tedy děti na zimák, vyzkouší si lední hokej a zažijí spoustu zábavy. Kdo ví…možná se ve vašem dítku skrývá nový Jágr nebo Hašek.