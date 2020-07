Deník vám opět, jako každý čtvrtek, přínáší zajímavé tipy kam se o víkendu vydat v Královéhradeckém kraji.

Gladiator race. Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Do krajského města opět zavítá Gladiator Race

V neděli 26. července se v zázemí Gladiator Race arény a přilehlém okolí na Stříbrném rybníce uskuteční další překážkový závod GLADIATOR RACE COMEBACK II. Připraveny budou tratě jak pro děti, tak pro dospělé. Každý závodník, který se dostane do cíle, obdrží krásnou medaili. Na závodníky bude čekat trať cca 7km a 30 překážek, které prověří jejich sílu, obratnost, rovnováhu i psychickou odolnost.

Pravidla jsou o trochu odlišnější, než je u gladiátorů zvykem. Závodníci budou mít možnost překážku opakovat, pokud se jim nepodaří na 1. pokus, handicapy za nesplnění překážky budou sjednoceny na 20 tzv. „angličáků“.

Online registrace běží do středy 22.7. do 24:00, ale i registrace do závodu přímo na místě v neděli bude možná.