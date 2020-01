Premiéra filmu Dana Polmana

KDY: 24. a 25. ledna

KDE: kino Nová Paka

ZA KOLIK: 125 korun

V červnu loňského roku počínání cyklisty Daniela Polmana sledovaly stovky jeho fanoušků. Jen pár týdnů po těžkém pádu a s několika šrouby v těle nadmíru úspěšně absolvoval pět tisíc kilometrů dlouhý cyklistický závod napříč Amerikou. V listopadu spatřila světlo světa kniha Dreaam, ve které sportovec radosti i strasti kolem náročného závodu popsal. V pátek od 19.30 hodin a následně i v sobotu od 16 a od 20 hodin můžete do novopackého kina vyrazit na premiéru stejnojmenného filmu. Promítání spojené s besedou snad poodhalí tajemství úspěchu. Jak je možné takto extrémní výkon vydržet? Zjistěte, co vše lze na cestě napříč USA zažít. Třeba vás jeho výkon inspiruje.

Čtyřlístek se vydá pro Talisman moci

KDY: 25. ledna

KDE: MKS Nová Paka

ZA KOLIK: 50 korun



A jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek zavítá v sobotu od 16 hodin do novopackého MKS se zbrusu novým dobrodružstvím, které si pro vás připravilo Divadlo D5. Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným Talismanem moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá také zálusk. Vydejte se s dětmi na úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček.

Jičínští házenkáři zvou na ples

KDY: 25. ledna

KDE: Masarykovo divadlo Jičín

ZA KOLIK: 200 korun



Jedním z tradičních vrcholů plesové sezóny na Jičínsku je již dlouhá léta Házenkářský ples. Členové místního HBC a jejich příznivci zaplní jičínské Masarykovo divadlo už v sobotu od 19.30 hodin. K poslechu a tanci hraje skupina Levou rukou. Již tradičně tu čeká bohatá tombola, kde jsou všechny losy výherní!





A plesů je na Jičínsku tento víkend ještě mnohem více:

24. 1. Maturitní ples MOA Jičín, KD Valdice

25. 1. Sportovní ples, sokolovna Železnice

25. 1. Country bál, hotel Centrál Nová Paka

25. 1. Hasičský ples, KD Čeperka ve Staňkově

25. 1. Hasičský ples, KD Brdo

25. 1. Hasičský ples, pohostinství v Robousích

25. 1. Myslivecký ples, Sousedský dům Miletín