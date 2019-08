Sobotecký jarmark

KDE: Sobotka

KDY:23. a 24. srpna

ZA KOLIK: 170 korun za oba dny

Sobotecký jarmark a festival řemesel, který pravidelně uzavírá prázdniny v Českém ráji, vstupuje v plné síle do své čtvrté desetiletky. Naladit se můžete už v pátek s kapelou Turbo, kterým předskočí No Talent v čele s bývalým frontmanem skupiny Seven Filipem Šubrem. V sobotu se zaplní náměstí a park stánky s řemeslnými výrobky a něčím na zub. Chybět nebudou posvícenské koláče či pečený býček na rožni. Už od rána ožije park dětskými pohádkami a hudbou. Na pódiu se vystřídají folkový písničkář Pokáč, Bára Basiková, Waldovy Matušky či Ready Kirken. Se skupinou The Tap Tap přijede jako host Dan Bárta.

Vstupné na oba dny činí 170 korun.

Den s americkým fotbalem

KDE: Matějkovo cvičiště Jičín

KDY: 24. srpna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, výtěžek půjde na účet malé Michalky

Americký fotbal v Jičíně nabírá na popularitě. Muži za sebou mají první soutěžní sezónu a ženský tým postupuje ve své přípravě mílovými kroky kupředu. Členové klubu pořádají na Matějáku den plný zábavy pro celou rodinu, přičemž celý výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován malé Michalce. A na co se tedy můžete těšit? Hned dopoledne celý den odstartují mladí muzikanti ze skupiny Odstín. Trochu netradiční, ale o to zábavnější ukázku předvede psí tanečnice Tixí a její majitelka Domča Štěpánková. Budete svědky tanců z dalekého Orientu i Skotska. Chlapi se jistě rádi projedou v americkém John Deere Gator. S ukázkami své činnosti se představí hasiči i policisté. Pro nejmenší bude připraveno mnoho soutěžních stanovišť o drobné ceny a bude toho ještě mnohem více. Moderuje Petr Roubíček.

Slavnosti svatého Bartoloměje

KDE: Holovousy

KDY: 24. a 25. srpna

ZA KOLIK: sobotní zábava za 70 korun

Pouťové veselí v Holovousech odstartuje v sobotu zábavou pod otevřeným nebem ve sportovním areálu U Vagónu, k tanci a poslechu zahraje kapela Pokrok. V neděli začne program poutní mší svatou v kostele sv. Bartoloměje a od 13. 30 hodin bude pokračovat kulturní program pro děti i dospělé v kostele a jeho okolí. Zahraje jarmareční kapela Nešlapeto, bude i divadlo a varhanní koncert Václava Uhlíře. V rámci doprovodného programu vystoupí kejklíř, klaun, kejklíř a flašinetář. Nebude chybět pouťový jarmark od kostela k farské zahradě, na které budou již od pátku v provozu pouťové atrakce pro všechny generace.

MOTO Lužany

KDE: kemp Lužany

KDY: 23. - 24. srpna

ZA KOLIK: 400 korun za oba dny

Na tradičním místě u rybníku Marešák se chystá další ročník známého motosrazu. Zkrátka víkend nadupaný hudbou, pivem, striptýzem a pořádnou motorkářskou zábavou. Na pódiu se objeví Dymytry, Komunál, Walda Gang, Škwor a další.

Jičínský šoulet

KDE: Jičín

KDY: 25. srpna

Sdružení Baševi pořádá minifestival židovské kultury. Již v 10 hodin proběhne komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Sedličkách. Odpoledne bude následovat přednáška o konzervativní židovské komunitě v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim v Židovské 100 a koncert Jazz židovských autorů v synagoze.

Noční pochod Českým rájem

KDE: start u Valdické brány v Jičíně

KDY: 24. srpna v 16.30 hodin

Druhý ročník nočního pochodu krásnou přírodou Českého ráje. Registrace předem na www.nelelkuju.cz. Vyrazte společně se stejně naladěnými turisty v 16.30 od Valdické brány v Jičíně na třicet kilometrů dlouhou trasou do Turnova. Cestou minete osvětlené památky a v cíli si můžete opéct třeba buřta. Čelovky s sebou!

Metalový koncert na Troskách

KDE: hrad Trosky

KDY: 24. srpna od 18 hodin

ZA KOLIK: 100 korun

Jak lépe prožít konec prázdnin, než s tvrdou muzikou v tajemných prostorech nejznámějšího hradu v Českém ráji a pomoc někomu, kdo neměl v životě takové štěstí. Chystá se již 5. ročník benefičního metalového koncertu na hradě Trosky. Výtěžek ze vstupného tentokrát pomůže malému Samovi, který se pere s kombinovaným postižením.