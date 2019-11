Královský bál ve Valdicích

KDY: 23. listopadu

KDE: Kulturní dům Valdice

ZA KOLIK: 200 korun

Benefiční Královský bál již od roku 2011 otevírá plesovou sezónu na Jičínsku a spojuje radost z tance s radostí pomáhat. Veškerý výtěžek z plesu putuje Domácímu hospici Duha v Hořicích. Kromě profesionálních tanečních vystoupení, skvělé kapely Levou Rukou a tradiční soutěže o hodnotné ceny si návštěvníci bálu oblíbili i volbu krále a královny plesu. Ples připravuje Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín. Cena vstupenky je 200 korun. Do kulturního domu ve Valdicích se z Jičína můžete dostat i svozovým autobusem, který jede po obvyklé trase (od Bunkru, přes Lidické náměstí a Lípy).

Koncert saxofonistů

KDY: 24. listopadu

KDE: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 80 korun



Nechte se přenést do dob J. S. Bacha nebo W. A. Mozarta. Pojďte si připomenout slavné melodie Jaroslava Ježka, a to v podání jednoho z nejkrásnějších a nejlíbivějších hudebních nástrojů, jakým je saxofon. Díky saxofonovému kvartetu si v kulturním sále lázní v Bělohradu během jednoho večera vychutnáte melodie mistrů klasiky, ale také písně z nejslavnějších muzikálů. Zámecké saxofonové kvarteto vkročilo letos již do čtrnácté sezony a koncertuje nejen po celé naší republice, ale má své stálé publikum také v Německu, Polsku a na Slovensku. Nedělní koncert začíná v 19 hodin, za vstupenku zaplatíte 80 korun.

Beseda s motocyklovými jezdci

KDY: 22. listopadu

KDE: divadelní sál radnice, Hořice



Pro milovníky rychlých kol chystá Museum Czech Road Racing v Hořicích další besedu s jezdci. Již zítra od 18 hodin se v sále radnice můžete potkat s místním matadorem Oldou Podlipným. Pozvání přijali také Patrik Kolář, Laki Sloboda nebo Petr Najman. Možnost zakoupit drobné upomínkové předměty.