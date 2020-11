Václav Havel – skákavý rébus

KDY: Kdykoliv

KDE: www.muzeumhk.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Muzeum východních Čech v Hradci Králové u příležitosti státního svátku 17. listopadu pro vás přichystalo kvíz se zajímavostmi ze života Václava Havla. Díky němu se dozvíte třeba něco nového, ale především vás bude bavit! V závěru rébusu na vás čeká i soutěž, v níž každá správná odpověď vyhrává. Kvíz si můžete stáhnout jako prezentaci PowerPoint nebo soubor PDF. Na jednotlivé odpovědi je potřeba kliknout a hned se dozvíte, zda jste odpověděli správně. Ke každé odpovědi je pak připravena ještě zajímavost a vysvětlení.

Vydejte se do hor a zúčastněte se Velké podzimní fotosoutěže

KDY: do 30. listopadu

KDE: soutez@sdruzenisplav.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Chráněná krajinná oblast Orlické hory a MAP vzdělávání na Rychnovsku vytvořilo fotosoutěž na téma - "Barvy a nálady podzimu". Vyrazte s dětmi do přírody, do krásných Orlických hor a vytvořte fotografii, kterou zašlete do 30. listopadu na adresu soutez@sdruzenisplav.cz. Ty nejlepší budou odměněny.

Kvíz - Sametová revoluce v roce 1989

KDY: Kdykoliv

KDE: www.rozhlas.hradec.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii. Výsledkem byla hluboká celospolečenská změna. Pamatujete si ty památné dny? Zjistíte na stránkách hradeckého rozhlasu.

Šifrovací hry

KDY: Kdykoliv

KDE: www.cryptomania.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Tým zkušených autorů vymyslel sérii šifrovacích her. Jedná se o napínavá dobrodružství poskládaná z šifer a logických úkolů. Stačí se jen připojit k internetu. Každá z her nabízí několik hodin intenzivní zábavy plné objevování skrytých principů, důmyslných souvislostí i spolupráce s ostatními členy týmu, a to buď společně doma, nebo na dálku každý u svého počítače. Hry si můžete vybrat a zahrát na webu https://www.cryptomania.cz/.

Jiří Padevět: Republika

KDY: Kdykoliv

KDE: www.kosmas.cz

ZA KOLIK: 229 korun



Naše dvacáté století bylo plné bojů, proher, vítězství, ale především paradoxů, často se krčících ve stínu velkých dějinných událostí. Kniha Republika, jejímž prostřednictvím nás známý spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních ocenění Jiří Padevět zavádí do období mezi lety 1918—1990, se pokouší přiblížit naši moderní historii na ploše 73 povídek. Vyprávějí o chvílích, které jsou z pohledu „velkých“ dějin nepodstatné, až banální, ale z pohledu lidí, kteří je prožívali, byly naopak naprosto zásadní. Často změnily životy jejich aktérů nečekaným a drastickým způsobem. A to jak směrem k zoufalství, tak i k naději, která trvá. Knihu si můžete zakoupit například v knihkupectví Kosmas za 229 korun.