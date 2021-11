Slavnostní ukončení turistické sezóny v pevnosti Josefov

KDY: 30. října od 9 do 16 hodin

KDE: Jaroměř - Josefov

Velitelství pevnosti Josefov vyhlašuje na sobotu bivakování, manévry a slavnostní ukončení sezóny se sejmutím pevnostního praporu.

Medové slavnosti

KDY: 30. října od 11 do 20 hodin

KDE: Špindlerův Mlýn

ZA KOLIK:



Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem. Barevné podzimní listí, vůně medoviny a sladkého medu, přehlídka tradičních řemesel, podzimní dílny pro děti, hudba k poslechu i k tanci. Dětské publikum přijde pobavit Michal z Kouzelné školky, zábavné písničky zahrají Bombarďáci, vystoupí Špindleráček a dospělí se mohou těšit na hudební vystoupení kapely Japato a Crazy Dogs.Nebude chybět ani stánkový prodej s pestrým podzimním sortimentem a spousta dobrého jídla a pití.

Sběratelská burza

KDY: 30. října od 8 do 12 hodin

KDE: Police nad Metují

Pandemická situace v loňském roce a letos na jaře neumožnila konání tradiční Sběratelské burzy. Po několika odkladech a po několika měsících se konečně můžou sejít sběratelé v prostoru Výtvarné učebny v Muzeu papírových modelů.

„Skupina stejně ‚postižených‘ se už několik let dvakrát do roka schází a letošní podzimní burza je zvláštní tím, že se uvidíme zase po roce a půl,“ říká k setkání sběratelů spojeného s burzou jeden z pořadatelů, filumenista Josef Máslo z Klubu sběratelů Policka.

Sběratelé všech myslitelných oborů se mají možnost sejít v Muzeu, popovídat si, pochlubit se svou sbírkou případně v rámci výměny získat nějaké nové exponáty. Navíc bude pro všechny zájemce otevřena i výstava sbírek plechovek v Zeleném domečku.

Celá akce je otevřena i pro širokou veřejnost. Nenechte si ujít možnost prohlédnout si sbírky a věřte, že mnoho věcí vás zaujme a třeba zjistíte, že sběratelství je pro vás to pravé.

Sběratelskou burzu pořádá Klub sběratelů Policka s podporou Města Police nad Metují a Muzea papírových modelů. Pořadatelé prosí, aby všichni návštěvníci dodržovaly aktuálně platná hygienická nařízení.

Týden duchů

KDY: do 31. října

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: vstupné dle platného ceníku



Dýňové dílny jsou pro návštěvníky připraveny bezplatně každý den. Také zvířata se ovšem potěší z podzimní nadílky tykví. Ošetřovatelé pro vybrané druhy připravili speciální hostinu. Ta zvířata přirozeně zabaví a aktivuje, takže se lidé mohou těšit na zajímavou podívanou. Denně vyráží i netradiční večerní procházky do potemnělého areálu s průvodcem za svitu loučí. Vrcholem Týdne duchů bude tradiční Strašidelná stezka, která se bude konat v sobotu 30. října od 16 do 19 hodin. Na několika zastaveních čeká její účastníky řada strašidelných úkolů nejen s tematikou zvířat.

Halloweenská stezka odvahy

KDY: 30. října od 16 do 18:30 hodin

KDE: Zájezd u České Skalice

SK Ruchadlo Zájezd společně s Hospůdkou Ruchadlo Zájezd pro vás připravuje Halloweenskou stezku odvahy. Čeká na vás spousta pohádkových bytostí a nejen ty. Po celé délce trasy potkáte zajímavé pohádkové postavy. Trasa je dlouhá 5 km a bude na ní několik stanovišť se strašidly. Začátek akce bude opět patřit dlabání dýní, které si doneste vlastní. Každý účastník dostane pohadkovou kartu, na kterou bude na stanovištích plnit úkoly. Po splnění všech úkolů jistě potěší drobná cena. Průběžný start na stezku odvahy je od 17:00 do 18:00 hodin. Děti si mohou vzit i baterky či čelovky. Na konci stezky každý účastník dostane diplom.

Dýňování v Malých lázních Běloves

KDY: 30. října od 16 do 18 hodin

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK: zdarma



Dýňování v Malých lázních Běloves se uskuteční ve zdejším informačním centru (1. patro Vily Komenský).Těšit se můžete na dětské dílničky s dlabáním a následným společným rozsvícením halloweenských dýní. V případě, že máte možnost, přineste si své vlastní dýně a náčiní na dlabání. Na místě bude k dispozici jen omezený počet.

Bleší trhy v Jaroměři

KDY: 30. října od 8 do 11 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: zdarma

Spolek Pronáměstí zve prodejce a kupující na Bleší trhy, které budou v sobotu na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Smlouvání povoleno, prodejní místo je zdarma.

Noc kouzel u Muzea magie - Odhalení tajemství Jardy Zacha

KDY: 30. října 2021 od 17:30 hodin

KDE: Jaroměř



Magická lóže Michala Siloráda Patrčky zve děti i dospělé na mimořádné kouzelnické vystoupení u Muzea magie v Jaroměři nazvané „Odhalené tajemství Jardy Zacha“. Pod rouškou noci před nadcházejícími Dušičkami se můžete v sobotu 30. října 2021 od 17:30 hodin zúčastnit nejen kouzel a magie v podání mistrů Magické lóže, ale i zasoutěžit a zažít noční prohlídku bludiště a areálu Muzea magie. Členové magické lóže se rozhodli nevlídný podzimní čas trochu rozveselit. Co že na návštěvníky čeká? Jedná se o první ročník této podvečerní akce, pro nebojácné děti a jejich rodiče. Krátce po setmění ožije areál Muzea magie tajuplným životem. Pozor, v noci se začínají dít i zázraky. Poutavé kouzelnické vystoupení členů Magické lóže Michala Siloráda Patrčky, netradiční prohlídka Muzea magie s možností návštěvy venkovního bludiště za svitu pochodní, které celkově dokreslí tajuplnou atmosféru venkovní expozice. Pro odvážné děti a rodiče přichystána zábavná hra. S trochou fantazie splníte tajemné úkoly, jež Vám pomohou nalézt ukrytý poklad, za odvahu získáte odměnu pro děti. Tajemný večer zakončí Mistři magické lóže s jejich iluzí.Pokud se chcete pobavit a zároveň i trochu bát, neváhejte a přijďte si užít trochu zábavy. Předpokládané ukončení cca v 19:30 až 20:00, nezapomeňte teplé oblečení, čelovky nebo baterky s sebou.

Hubertova jízda

KDY: 30. října od 10 do 14 hodin

KDE: Lipí u Náchoda

ZA KOLIK: 50 korun

JK Ranč Lipí pořádá v sobotu Hubertovu jízdu, kterou bude zakončovat letošní jezdeckou sezonu.Sraz účastníků je v 10 hodin v areálu Ranč Lipí. Letošní jízda bude formou delší vyjížďky podzimní krajinou. Pro zájemce bude připraveno několik parkurových skoků v areálu Ranče. Malé občerstvení, teplé i studené nápoje budou k dispozici. Účastnický poplatek 50 korun zahrnuje i poukázku na párek. Všichni jsou srdečně zváni! Pořadatelé prosí všechny jezdce i návštěvníky o dodržování protiepidemických opatření.

Dlabání dýní v Rudníku a stezka odvahy

KDY: 29. října od 15:30 hodin

KDE: Rudník



Akce pro celou rodinu! Pomozte s přípravou stezky odvahy. Sraz je u obecního úřadu. Dýně budou použity na hadí stezce. Tu můžete navštívit 30. října - 6. listopadu na Hadí vyhlídce u OÚ, kde po celý týden bude rozsvíceno více než 150 dýní. Doprovod dětí odpovědnou osobou je nutný.

Caroline tančí swing s The swings

KDY:29. října v 18 hodin

KDE: Rovensko pod Troskami

Devátá zastávka festivalu Hudba z ráje. Tentokrát v radnici Rovenska pod Troskami.

Podkrkonošský symfonický orchestr - Předpověď počasí

KDY: 30. října od 18:00 do 20:30 hodin

KDE: velký sál MKS Nová Paka

ZA KOLIK: 160 korun



Pro podzimní část své již 14. koncertní sezóny připravuje Podkrkonošský symfonický orchestr další originální hudební program, jehož tématem jsou tentokrát nejrůznější meteorologické jevy. Nelze říci, že by se hudební skladatelé věnovali meteorologickým jevům ve velkém, ale přesto se diváci mohou těšit na takřka kompletní předpověď počasí, ve které nebudou chybět nejen různé typy přeháněk, mlha, vysoké teploty nebo sníh, ale ani informace o sjízdnosti komunikací nebo pylové zpravodajství.

Halloween aneb tajemné putování alejí

KDY: 31. října od 16 do 18 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Vstupné pro děti 20 Kč, pro dospělé 40 Kč.

Tradiční - zábavné a trochu strašidelné - odpoledne pro celou rodinu. Přijďte se pobavit poslední říjnovou neděli do zámecké aleje, kde čekají na děti a dospělé halloweenské soutěže a úkoly. Pomoz Bílé paní a Černému rytíři doručit kouzelné psaní, které oba vysvobodí ze zakletí.Program se koná v neděli 31.10. od 16.00 do 18.00 v zámecké Aleji Kateřiny Zaháňské. Průběžný start 16.00 - 16.45 - start bude umístěn u zámku, pro příchozí od Kramolny bude u vojenského hřbitova.Trasa bude obousměrná v úseku zámek-vojenský hřbitov. Úkoly se plní po zakoupení vstupenky, cestou zpět se již pouze prochází tajemnou alejí.

Strašidelné halloweenské plavání

KDY: 30. října od 16:30 hodin

KDE: Hořice



Přijďte v sobotu do hořického bazénu na trochu netradiční plavání. Od 16:30 bude bazén připraven se strašidly pro menší děti, a to při běžném osvětlení. Šance větších nebojácných dětí nastane od 18.30 do 20.30, kdy bazén ožije v záři svíček, náramků, dýní, pavouků a temných duchů.

Děti do 15 let mají za přinesenou vyřezanou dýni v týdnu od 25.10. vstup na akci zdarma. Podepsané dýně můžete nosit na recepci, bude jimi vyzdoben areál bazénu. Akce se uskuteční v souladu s aktuálními proticovidovými nařízeními.

Tradiční dlabání dýní v Hostinném

KDY: 30. října ve 14 hodin

KDE: Hostinné

Dýně vezměte s sebou, k zakoupení budou také na místě. Nezapomeňte si vzít pevnou lžíci a nožík.

Drobné občerstvení zajištěno – koláčky, čaj, pro velké svařáček. Připraveny jsou i hry pro děti.

Halloween Na Větvi

KDY: 30. října od 9 do 19 hodin

KDE: Lanový park Park Na Větvi a 3D Bludiště, Hradec Králové



Kromě krásného počasí je pro vás připraveno například malování na obličej (od 12:00) a soutěž o nejlepší vydlabanou dýni. Celý den můžete přinášet vaše výtvory, které budou v 17:00 vyhodnoceny a ty nejlepší samozřejmě oceněny. Poté budou zapáleny svíčky a rozsvícen celý park. Po celý den pro vás budou připraveny dobroty s halloweenskou tematikou. Tak nahoďte kostýmy a masky a přijďte si užít s vašimi dětmi zábavu.

Nábleší - otevřený bleší trh v centru Hradce Králové

KDY: 31. října od 9 do 12 hodin

KDE: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

S barevnými listy na stromech se poslední neděli v říjnu budou v Labi zrcadlit poklady z vašich komod, nevyužitá klubka na pletení, hrnky na dobré kakao, vypěstované dýně na polívku nebo knížky na prodlužující se večery.

Na Nábleší je možné prodávat, vyměňovat nebo darovat téměř vše, co není nové zboží z krámu prodávané komerčně. Není nutné se dopředu registrovat, nic si rezervovat nebo něco platit. Prostě jen přijdete, rozprostřete deku a vesele se bavíte s kolemjdoucími a vašimi potenciálními kupci/výměníky. Prosíme jenom o ohleduplnost v rozsáhlosti vašeho blešostánku, ať se dostane místa na všechny.

LEGO Výstava Důmlega.cz v Hradci Králové

KDY: do 31. října od 10 do 18:30 hodin

KDE: SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Stovky modelů stavebnic, tisíce kostek LEGO.Všechny aktuální LEGO Technic modely na dálkové ovládání, se kterými si můžete sami zajezdit. Fukční model železnice s několika trasami a spoustou vláčků k vyzkoušení. V akci uvidíte i nejnovější LEGO Technic 42131 Buldozer Cat® D11 ovládaný aplikací.

Dušičky v Sýpce

KDY: 30. října od 10 do 18 hodin

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zve v sobotu do Sýpky – Muzea Orlických hor na tradiční tvořivou dílnu na téma Dušičky v Sýpce. Vezměte své děti užít si trochu zábavy a naladit se na tu správnou atmosféru. Podle prastarého zvyku si společně vyrobíte lucerny. Ty měly svítit na cestu duším, aby nalezly správný směr k domovu za noci, kdy jsou si světy živých a duchů nejblíže. Kromě toho na vás bude čekat také dílnička na výrobu stínových loutek a v 11 a 15 hodin stínová pohádka v podání divadélka Muzejní kufr.

Rozloučení s orientální zbrojnicí

KDY: 30. října

KDE: Opočno

ZA KOLIK: 150 korun



Správcem depozitáře komentovaná prohlídka tzv. orientální zbrojnice před jejím zrušením a rozptýlením exponátů po zámku v rámci návratu expozic do jejich původní podoby. Přestože orientální zbraně stály na okraji sběratelského zájmu Colloredo-Mansfeldů, nachází se v opočenské zámecké sbírce zbraní celá řada mimoevropských exponátů hodných pozornosti. Především kolekce šavlí, dýk a kopí z Barmy a Thajska, součástí zbrojí z Indie a Persie, precizně zdobených ručnic a pistolí z Turecka, Balkánu, Kavkazu, Maroka, Indie nebo Japonska, případně prachovnic.

Z chladných zbraní obsahuje tato část sbírky rozličné typy šavlí a mečů – jatagan, kilidž, šamšír, khanda, tulwar, flyssa, nimcha, kaskara, telek, shotel, klevang aj., dýk – jambiya, koummya, kinžál, kuttar, kris, bade-bade, tantó aj., dále pak mlatů, seker, kopí a oštěpů.

Střelné zbraně zastupují kompozitní luky a šípy z Indie a Číny.

Ochranná zbroj a její součásti jsou (vedle zmíněných souprav indo-perských) původu tureckého, japonského, súdánského, egyptského nebo korejského.

Z předmětů nejvyšší kvality stojí za zmínku zejména přepychově provedená indická puška toradar, ve slonovině vyřezané prachovnice z mughálského období, jemný indický nožík s nefritovou rukojetí vykládanou kameny, turecké chandžáry pobité cizelovaným stříbrným plechem, osmanská prachovnice zdobená mořskými korály, filigránem, granulací a tauzií, zbroj char-aina opatřená značkou istambulského arzenálu 16. století, perské přilby kulah-chud zdobené leptem a zlatým a stříbrným plátováním a taušírováním, korejský kovy vykládaný „železný klobouk“, japonská puška s hlavní inkrustovanou stříbrem nebo závěsný japonský knoflík necuke v podobě funkční pistole.



Prohlídku je nutné si rezervovat. Rezervované vstupenky je třeba si vyzvednout nejpozději 15 min. před začátkem prohlídky. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiníte, vaše rezervace zaniká a vstupenka bude prodána dalšímu zájemci! Rezervace na tel.: opocno@npu.cz, o víkendech na telefonu 494 668 216.