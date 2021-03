Virtuální výstava z fotografií vějířů

KDY: kdykoliv

KDE: www.lukavec.eu

ZA KOLIK: zdarma

Inspirací pro letošní plesovou sezónu byl příběh Boženy Němcové, který připomněla televize. Budoucí spisovatelka milovala tanec a plesy. Mladinká oslnila na plese ve Vídni a na proslulém „Jiřinkovém plese“ v České Skalici, při němž se vdávala. Ve Skalici má teď muzeum a v něm je uložen její vějíř. O něm psal básník Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny. („Ten vějíř… je pro mne něčím víc než pouhým vějířem,…“) V Lukavci vznikl nápad uspořádat virtuální výstavu z fotografií vějířů, které vytvoří nebo najdou ve svých skříních zájemci o tuto aktivitu. Přihlásilo se 33 účastníků a ti věnovali Boženě Němcové 62 vějířů. Vlajkovou lodí virtuální výstavy je Vějíř Žofie Chotkové, litinová plastika s mlžením, která byla realizována na Pražském hradě v r. 2019 a jejíž rozměry jsou 340 x 210 cm. Autory jsou akad. soch. M. Hozová a J. Paclík. Další vějíře jsou menší, ale svou originalitou si nezadají s tím největším. Objevíme řemeslně dokonalé vějíře: háčkovaný, paličkovaný, pletený, drátkovaný, pečený vějíř, XXL vějíř k poctě B. Němcové, vějíř s peříčky, platanový vějíř pro platanovou vílu, motýlkový a mnohé další. Pokud máte zájem zhlédnout tuto ojedinělou virtuální výstavu, najdete ji na www.lukavec.eu ve fotogalerii.





Podpořte zvířátka v Broumově

KDY: v těchto dnech

KDE: v Broumově či bezkontaktně

ZA KOLIK: záleží na každém z vás



Máte rádi zvířata, jste příznivcem farmy Wenet v Broumově a máte srdce na správném místě? Pak můžete udělat dobrý skutek a zvířata na farmě podpořit. Farma Wenet je díky vládním nařízením stále uzavřena, a to takřka neustále od listopadu loňského roku. Několik měsíců musela být uzavřená i v loňském roce. Jako spolek, který chová a stará se o zvířata, nemá od státu nárok na žádnou podporu, ta je cílená pouze na zoologické zahrady, ale s obdobnými „zookoutky“ a „zoofarmami“ se vůbec nepočítá. Chovatelé jsou nuceni některé chovy redukovat, nebo úplně rušit a stojí před otázkou, co vše je ještě čeká. Pomoci může aždý z nás, a to například KRMIVEM PRO ZVÍŘÁTKA, jako je ovoce, zelenina, usušené pečivo, kukuřice, obilniny, apod., nebo můžete vámi vybrané ZVÍŘÁTKO ADOPTOVAT, ať už pro sebe, anebo jako dárek pro někoho blízkého (více informací k adopci je na webových stránkách www.wenet.cz/adopce), anebo můžete libovolnou částkou PŘISPĚT NA TRANSPARENTNÍ ÚČET, který majitelé farmy založili u České spořitelny, číslo účtu: 5931091329/0800.



Čtěte se mnou

KDY: po oba víkendové dny

KDE:YouTube Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

ZA KOLIK: zdarma

Čtěte se mnou (se Slavojem), je název nového videopořadu, který pro všechny milovníky dětských knížek připravila Místní akční skupina Královédvorsko ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Videa budou pravidelně přibývat na YouTube kanálu knihovny. Snahou je navnadit ke čtení nejen děti, ale také některé jejich rodiče. Mají vaše děti také svoji oblíbenou knihu? Mohou ji představit libovolným způsobem svým kamarádům a spolužákům nebo třeba i dospělákům. Stačí vytvořit prezentaci, kreslit, psát nebo natočit krátké video a knihu popsat vlastními slovy. Tipy je možné posílat na: prochazkova.michaela@maskd.cz.

Koncert „Tóny jara“

KDY: v neděli 21. března od 17:00 hodin

KDE: odkaz najdete v neděli od 15:30 hodin na webu www.hudebkaetuda.webnode.cz

ZA KOLIK: zdarma



Koncert „Tóny jara“ v podání dětí, které navštěvují malou soukromou hudební třídu Etuda v Jičíně, se uskuteční na kanálu YouTube. Odkaz pro připojení se na premiéru tohoto on-line koncertu bude zveřejněný v neděli od 15:30 hodin na webu www.hudebkaetuda.webnode.cz. Bohužel se děti nemohou stále dostavit na prezenční výuku do třídy, a z tohoto důvodu musí jejich hudební lekce probíhat na platformě Google Meet a Google Učebna. Jedná se o lekce hry na klavír, hry na ukulele, sólového zpěvu. Děti se snažily a svými mobilními telefony, ve spolupráci se svými rodiči, písničky nahrály či nazpívaly.

Rekordy živé přírody

KDY: kdykoliv

KDE: YouTube Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Proč přijít: Vladimír Socha se v přednášce zaměřuje na úžasné a výjimečné jedince z říše zvířat i rostlin. Který strom je nejvyšší, která velryba nejtěžší a která řasa nejstarší? Jak obstojí současní držitelé přírodních rekordů proti těm pravěkým? Odpovědi dostanete na tytoi mnohé další otázky.