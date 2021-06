Harant a jeho doba

KDY: do 31. srpna 2021

KDE: hrad Pecka

ZA KOLIK:

Výstava se koná u příležitosti výročí 400 let od smrti Kryštofa Haranta, majitele peckovského hradu, na popravišti na Staroměstském náměstí a zároveň připomíná 100 let od získání hradu Pecka do vlastnictví zdejší obce. Uvidíte zde především originál cestopisu Kryštofa Haranta z roku 1608, staré tisky a grafiky připomínající události okolo Bílé hory a ucelenou sbírku mincí tehdejší doby.

V kostele sv. Bartoloměje v Pecce se v pátek 18. června od 19 hodin rozezní koncert Poslední pouť Kryštofa Haranta. Jedná se o koncert skladeb Kr. Haranta a jeho evropských současníků.

V sobotu 19. června od 15 hodin můžete do Klenbového sálu hradu Pecka zavítat na přednášku Marie Koldinské a Martina Foltýna: Kryštof Harant na jevišti umírajícího času.

V sobotu 19. června od 19 hodin se v Rytířském sálu hradu Pecka uskuteční hudebně-literární ztvárnění cesty Kryštofa Haranta do Svaté země a do Egypta: Cesta Kryštofa Haranta. Vystoupí soubory La Bilancetta a Chorea Historica.

Smích a hru potřebujeme všichni

KDY: od 18. června

KDE: Městské muzeum v Nové Pace

ZA KOLIK:



V pátek 18. června otevře Městské muzeum v Nové Pace malou i velkou výstavní síň Suchardova domu výstavou „Neprakta + Káťa K. dětem“. Toto výjimečné setkání dvou výtvarníků, prolínání jejich "hravosti" jako obrazu světa, zahájí v 17:00 starosta Nové Paky Josef Cogan, do výstavy vás uvede paní Daniela Winterová, manželka Jiřího Wintera Neprakty, vše doprovodí zpěvem a poezií žáci zdejší Základní umělecké školy. Přijďte se tedy poveselit do výstavních síní Suchardova domu, otevřeno je v červnu od 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 (mimo pondělí) a pak v červenci a srpnu až do 17:00 i včetně pondělí. Tato výstava potrvá do 29. srpna.

Vítání slunovratu

KDY: 18. června v 19 hodin

KDE: Hořice, Gothard - Riegrův obelisk

ZA KOLIK:

Dům kultury Koruna v Hořicích zve v rámci Hořických hudebních slavnonstí na koncert známé místní kapely Dalibor.



Noční prohlídka Masarykovy věže samostatnosti

KDY: 19. června od 18 do 23 hodin

KDE: Hořice

ZA KOLIK:



Pozoruhodnou stavbou s bohatou sochařskou výzdobou je Masarykova věž samostatnosti na vrcholu Hořického chlumu, sloužící jako památník obětem světových válek i jako turistická rozhledna. Věž byla postavena v letech 1925 38 podle plánů arch. Františka Blažka stavitelem Jindřichem Malinou, sochařskou výzdobu navrhli Jan Vávra a Karel Lenhart, žáci Otakara Španiela. Věž je vysoká 25 m a její dostavbě do projektovaných 40 m zabránila 2. světová válka. Na základní kámen památníku poklepal v r. 1926 prezident Masaryk při návštěvě města. V sobotu si tuto věž můžete prohlédnout v netradičním čase od 18 do 23 hodin.

Prodloužený víkend v Jičíně

KDY: 18. - 21. června

KDE: Jičín

ZA KOLIK:

Prodloužené víkendy nabízejí od pátku do pondělí pestrý program bohatý na kulturní zážitky, ponaučení i relaxaci na různých a zajímavých místech Jičína a jeho okolí. Nudit se nebudete. Podrobný program najdete ZDE.

Folklór zazní

KDY: 18. června

KDE: Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 50 korun



Městské kulturní středisko v Lázních Bělohradě pořádá tradiční folklorní akci. V letošním roce v pojetí tradičně - netradičně. Tradičně v červnovém termínu, a to v pátek 18. června od 18 hodin v Zámeckém parku. Netradičně ve velmi zkrácené formě, ale o to s větším elánem. V komponovaném programu vystoupí gajdošská kapela RukyNaDudy s folkloristou a muzikologem Marianem Friedlem a celý večer zakončí skupina Koňaboj. Pořadem bude provázet slovem, úsměvem a možná i písní Jana Rychterová. Folklor zazní Pod Zvičinou navazuje na bohatou tradici Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou v Lázních Bělohradě, jednoho z nejstarších festivalů v České republice. V této nelehké době organizátoři připravili pro diváky jen jednodenní akci k podpoře zachování úžasné tradice folklorních zastavení v lázeňském městečku v podhůří Krkonoš. Tento program je koncipován tak, aby oslovil co nejširší okruh návštěvníků. Je důležité poznat své kořeny, zvyky, písně a tradice svých předků. Rozvíjet folklórní tradice, oslavovat krásu života tancem, písní, vyprávěnkou.