Jičínská věž

KDY: sobota 19. října

KDE: Žižkovo náměstí Jičín

V atraktivním prostředí historického centra Jičína se v sobotu odehraje celostátní záchranářská soutěž s názvem Jičínská věž. Záchranáři budou soutěžit v několika fyzicky náročných disciplínách včetně výstupu na ochoz Valdické brány. Cestou po symbolických 155 + 1 schodech budou navíc muset po dobu dvou minut provádět resuscitaci na modelu. Závod si klade za cíl prověřit fyzickou připravenost zdravotnických záchranářů na práci v terénu. Soutěžní disciplíny budou probíhat na Žižkově náměstí prakticky na očích veřejnosti a také z věže chystají organizátoři přenos na velkoplošné plátno, aby mohli diváci sledovat veškerá soutěžní klání. Slavnostní nástup soutěžících je v 9 hodin.

Slavnost stromů v Lodžii

KDY: sobota 19. října

KDE: Valdštejnská lodžie



Je tu podzim a ten je v Lodžii již neodmyslitelně spjatý se Slavností stromů. Odpolední program je jakousi fantaskní oslavou světa stromů pro celou rodinu s výtvarnými dílnami, divadlem a představením o oživení stromových bytostí a korunovaci stromového krále. Ve Stromodílnách si mohou návštěvníci vyrobit různé dárky, ozdoby a bytosti z přírodnin. V areálu Libosadu se odehraje tematicky zaměřené loutkové představení Rybomorka v podání studentů DAMU, koncert kontrabasisty a zpěváka Lukáše Pelce a vrcholem akce bude tajemná performance. Mezinárodní den stromů se celosvětově slaví 20. října.

Skautská muzejní noc

KDY: pátek 18. října

KDE: muzeum Hořice



V hořickém muzeu nedávno otevřeli výstavu mapující 100 let skautingu ve městě. V pátek večer můžete vyrazit na Skautskou muzejní noc. Čekají vás komentované prohlídky výstavou . Pro děti, malé i velké, je připraveno množství aktivit, které jsou součástí výstavy. Kromě toho budou po celou dobu muzejní noci probíhat skautské workshopy v uzlování či první pomoci. Odvážlivci se budou moci vydat na strašidelnou stezku do sklepa a ulovit si tak bobříka odvahy. K nahlédnutí budou také všechny kroniky a další dobové písemnosti skautského střediska, které se běžně nevystavují. V případě příznivého počasí bude na dvorku muzea zapálen oheň. Ač to není skautským zvykem, bude to oheň opékací, takže buřty si vezměte určitě s sebou. Akce začíná v 18 hodin, konec je naplánován ve 23 hodin.

Don Quijote de la Ancha

KDY: neděle 20. října

KDE: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad



Nedělní večer bude v bělohradském kulturním sále lázní patřit divadelnímu představení, které si užijí děti i jejich rodiče. Přední světový chůdoherec Lennoire Montaine přijíždí s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha. Didaktická klauniáda v režii Bolka Polívky přináší pohodu, spoustu smíchu i malé dárečky. Představení začíná v 19 hodin.