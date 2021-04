Stezka korunami stromů Krkonoše láká na nový zážitek

KDY: od 16. dubna

KDE: Janské Lázně

ZA KOLIK: dle ceníku na webu: https://www.stezkakrkonose.cz/#vstupne

Vyhledávaná atrakce se již tento pátek 16. dubna zpřístupní všem, kdo chtějí les poznávat trochu jinak než jen běžnou procházkou. Těšit se mohou také na novinky. Na Stezce přibyla nová adrenalinová atrakce a její kalendář postupně zaplňují víkendové aktivity, které slibují zábavu pro všechny věkové kategorie.

Kreativní tým Stezky korunami stromů využil období vynucené přestávky aktivně a myslel přitom nejen na ty, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, o kolik vyroste smrk během jednoho či dvou lockdownů. Přímo do podlahy horizontálního chodníku proto instaloval pružnou síť, která zvýší hladinu adrenalinu i akčnějším povahám. „Mezi vrcholky stromů si můžete bezpečně zaskákat, i když je síť instalovaná ve výšce 23 metrů nad zemí. Má plochu 21 m2 a její nosnost je až 500 kg na metr čtvereční, takže jediným omezením k jejímu vyzkoušení je nepřekonatelný strach z výšek,“ říká Zdeněk Pop, marketingový ředitel Stezky.

Jurij Gagarin, ten který nás pozval do vesmíru

KDY: kdykoliv

KDE: Hvězdárna Jičín, https://youtu.be/vovMpQ0dlM0

ZA KOLIK: zdarma



Přednáška k 60. výročí první cesty člověka do vesmíru. Kosmický let Jurije Gagarina trval ve středu 12. dubna 1961 pouhých 108 minut, přesto se navždy zapsal do dějin lidstva. Co historickému okamžiku předcházelo, a co po něm následovalo? Jaké byly osudy Gagarina a jeho následovníků? A jak to bylo s těmi, kteří údajně letěli do vesmíru již před Gagarinem?Krátký život prvního kosmonauta světa se uzavřel už v roce 1968. Jak to bylo s dodnes přesně neobjasněnými událostmi Gagarinovy tragické smrti? Opravdu zahynul při havárii vojenské stíhačky, nebo dodnes létá vesmírem, jak o tom polemizují některé konspirační teorie? Jedná se o hodinovou přednášku od Milana Halouska s použitím autentických fotografií i videozáznamů.

Sympozium ilustrace - program pro veřejnost

KDY: od 16. dubna 2021

KDE: online, Klášter Broumov

ZA KOLIK: zdarma i za vstupné (dle konkrétní akce)

Ve Vzdělávacím a kulturním centru Broumov se koná třetí ročník Sympozia ilustrace, jehož se účastní tito ilustrátoři – Jakub Bachorík, Barbora Idesová, Štěpánka Jislová, Marek Kulhavý, Veronika Vlková a vzdáleně také letošní zahraniční host – německá ilustrátorka Marika Haustein. Sympozium opět nabízí bohatý doprovodný program pro veřejnost.

PÁTEK 16. 4.

14:00 – 19:00 / Ke startu připravit!

…aneb když je cesta zábavnější než cíl. Což v případě tohoto souboru animovaných filmů platí dvojnásob a je jedno jestli podnětem k cestě bude závod, souboj, pronásledování, útěk či hledání milované osoby. Pohodlně se usaďte, připravte se ke startu, pozor… ZAČÍNÁME! Trailer zde. (Anifilm Distribution)

Vhodné pro děti od 6 let, délka pásma 65 minut. Sledujte online zdarma.

18:00 / Páteční setkání ilustrátorů

Jaké je ilustrátorské řemeslo? Co byla jejich nejbizarnější poptávka? A slyší rádi, když jim klient řekne, že mají úplně volnou ruku? Moderovaná beseda a představení letošních účastníků sympozia. Budeme si povídat o jejich tvorbě i o tom, jak se z jejich pohledu daří české ilustraci. Nalijte si s námi limo nebo pivo doma v obýváku a připojte se!

Sledujte online zdarma na FB Sympozia ilustrace.

SOBOTA 17. 4.

9:00 - 12:00 / Mlsné medvědí příběhy (seriál)

Jeden je velký a druhý mrňousek. Nedvěd a Miška ale nejsou jen tak obyčejní medvědi. Ti totiž, jak známo, bývají samotáři, zatímco tihle dva brtníci jsou nejlepší kamarádi, kteří spolu bydlí v útulném lesním domečku. Ze všeho nejraději mají jídlo, a tak většina jejich dobrodružství a plánů vzniká za účelem se co nejlépe a nejvíce najíst. (Bionaut)

Vhodné pro děti od 4 let, délka pásma 40 minut. Sledujte online zdarma.

10:00 / Komiksová dílna se Štěpánkou Jislovou

Jak se navrhují kreslené postavy? Komiksový autor je nejen režisérem a kameramanem, ale obstarává přece i výběr herců! Na workshopu se Štěpánkou se dozvíte, jak pracují s postavami animátoři Pixaru, že správné tvary jsou půlkou úspěchu a společně nakreslíte postavu, která řekne váš příběh na vás. Workshop sestává z teoretické části s názornými ukázkami, které ve svižném tempu střídají série menších praktických úkolů. Pod rukama účastníků vzniknou stavební prvky komiksu, se kterými můžou dál pracovat ve vlastní tvorbě.

Vhodné pro děti od 12 let a dospělé. Workshop trvá 60 minut čistého času, poté bude otevřen prostor dotazům a diskuzi.

Vstupné 50 Kč, jen pro 20 účastníků.

Co budete pořebovat – kreslící potřeby na které jste zvyklí, papíry a stáhnout a vytisknout (nakreslit si) šablonu.

Online workshop – odkaz na Zoom setkání vám bude odesláno před konáním akce. Doporučujeme stáhnout a vyzkoušet aplikaci Zoom předem (je zdarma).



14:00 - 19:00 / Karkulka a sedm trpaslíků

Moderní české animované pohádky. Autoři z řad nastupující generace domácích animátorů se nezávisle na sobě rozhodli ve svých filmech věnovat dětem. Originální hravou formou a každý po svém zpracovali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková témata. Často humorné a překvapivé zvraty v příbězích mladých tvůrců ale vždy vyústí v univerzální pohádkové poselství, kde se pýcha a hamižnost nevyplatí, zato s trochou odvahy a štěstí i ten nejmenší hrdina najde cestu z nesnáze. Ať už jeho cesta vede temným lesem, bažinou nebo sněhem. Trailer zde. (Anifilm Distribution)

Vhodné pro děti od 4 let, délka pásma 56 minut. Sledujte online zdarma.

NEDĚLE 18. 4.

10:00 / Akvarel v zahradě s Veronikou Vlkovou

Workshop je určený převážně začátečníkům, kteří mají s technikou akvarelu malé zkušenosti a kteří mají touhu objevovat a zkoumat. Díky schopnosti akvarelu rozpouštět se a rozpíjet, se vydáme na dobrodružnou cestu intuice a experimentu, kde se pokusíme oprostit se od svých očekávání, představ a běžně používaných forem. Necháme se inspirovat klášterní zahradou v Broumově. Workshop proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními, účastníkům předem ještě potvrdíme jeho konání. V tuto chvíli plánujeme ho pořádat na individuální bázi, kdy budou účastníci rozmístěni po zahradě v dostatečných rozestupech a lektorka mezi nimi bude chodit.

Vstupné 50 Kč, jen pro 10 účastníků. Workshop se uskuteční v klášterní zahradě v Broumově – sraz u Galerie Dům. S sebou – dobré oblečení, pomůcky na kreslení budou k dispozici.



15:00 / Podcast z kláštera: Marek Kulhavý

Online rozhovor s ilustrátorem Markem Kulhavým přímo z dění na sympoziu.

17:00 / V kůži nakladatele: beseda s Joachimem Dvořákem

Kolik stojí kniha, aby se z ní stal bestseller? A kteří ilustrátoři v Čechách jsou na roztrhání? Joachim Dvořák je majitelem nakladatelství Labyrint a vydavatel dětského časopisu Raketa. V živé diskuzi si budeme povídat o tom, jak vnímá současnou situaci na knižním trhu, ale také o tom, jaké vlastnosti a schopnosti u ilustrátorů oceňuje a co je pro něj jako pro nakladatele důležité. Sledujte online zdarma na FB Sympozia ilustrace.





Farmářské trhy

KDY: v sobotu 17. dubna

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu 17. dubna budou zahájeny Babiččiny trhy před bytovým domem Olga v České Skalici. Na prvním letošním farmářském trhu budou přítomni pan Bartoš z Brzic se sadbami zeleniny a květin, pekařství z Police nad Metují a řeznictví z Vlčkovic. Dodržujte platná nařízení vlády a pokyny pořadatelů.

Farmářské trhy se zde budou konat dle platných opatření vždy v sobotu od 7.30 do 12 hodin.

Borovnický větrný mlýn

KDY: od 16. dubna

KDE:Borovnice

ZA KOLIK:



Prohlídka větrného mlýna je znovu možná od pátku 16. 4. 2021. Mlýn bude přístupný vždy: v pátek od 15 hodin do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. Mimo tyto dny je možná domluva alespoň den předem na tel. č. 737 822 475 (minimální počet výpravy je 10 osob). Nebude chybět ani nabídka suvenýrů, jako jsou turistické vizitky, turistické známky a samolepky, pohledy, pexesa, skládačka (chronologie mlýna). Během května budou v nabídce keramické hrníčky a zvonky.

Zkrášlete Červený Kostelec

KDY: do konce dubna

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma

Vytvořte krásné, barevné koláže a rozjasněte Červený Kostelec! V kreativitě se meze nekladou a zaleží jenom na vás, jak s ní naložíte. Jelikož výlepové plochy města v posledních týdnech zejí prázdnotou, městské kulturní středisko se rozhodlo nabídnout možnost vyplnit plochy vašimi uměleckými díly. Ať už jste dospělý umělec, či máte malé děti, které rády malují, dveře seberealizace jsou vám otevřené. Dostanete tak možnost zasáhnout do městské zástavby a změnit její ráz. Každý den se můžete chodit dívat na nová díla a tvořit galerii v ulicích Červeného Kostelce. Namalujte obrázek, napište básničku či vzkaz. Svým počinem můžete poděkovat všem, co v současné složité situaci pomáhají, pozdravit své blízké nebo si tvořit jen tak pro radost. Obrázky a texty do maximální velikost A2 doneste do schránky Městského kulturního střediska (ulice Žižkova 365) nebo zašlete v elektronické formě na mksck@mksck.cz. Svá díla NELEPTE na plakátovací plochy svépomocí.

Historie a současnost KČT Hořice

KDY: do 31.5.2021

KDE: virtuální výstava na webu hořického muzea

ZA KOLIK: zdarma



V roce 2020 uplynulo 100 let od založení hořického odboru Klubu českých turistů. K tomuto významnému výročí připravilo městské muzeum ve spolupráci s KČT výstavu na šesti panelech. Výstava připomíná počátky hořického odboru, významné osobnosti hořické turistiky a historii Zvičiny, častého cíle hořických turistů. Další panely jsou věnovány historii tradičních akcí - turistického pochodu O Žižkův štít, Zimnímu přechodu/přejezdu Zvičiny, Zimnímu táboření na Zvičině a jiným aktivitám hořického odboru KČT. Původním záměrem bylo umístit výstavní panely u startu Žižkova štítu, aby si ji mohli účastníci prohlédnout. Nakonec byl kvůli koronaviru pochod zrušen stejně jako další plánované akce.

Lepší situace bohužel není ani letos a pochod byl opět zrušen. Výstava je nejen připomínkou minulosti, ale i pozvánkou k výletům do krásných míst našeho kraje.