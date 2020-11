Pozvi zvíře na oběd!

KDY: kdykoliv

KDE: www.safaripark.cz

ZA KOLIK: záleží, jaké zvíře si vyberete

Pokud patříte mezi příznivce královédvorského safari a chtěli byste nejen o víkendu udělat dobrý skutek, můžete zvát své zvířecí oblíbence na sváteční oběd, brunch či večeři. Zaplacením účtu za denní krmení pro vybraná zvířata pomůžete safari parku vypořádat se s důsledky koronavirové krize. Na hostinu můžete pozvat více než tři desítky různých druhů zvířat. Originální elektronické certifikáty, stvrzující pozvánku zvířete „na oběd“, je možné zakoupit výhradně on-line v e-shopu safari parku.

Jak se žije králíčkovi aneb Foto výstava zakrslých králíčků

KDY: do 25. listopadu

KDE: SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou

ZA KOLIK: zdarma



Máte doma zakrslého králíčka nebo činčilu? Tak pošlete jeho či její netradiční fotku do Střediska volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou. Fotografie se přijímají na email simunkova@svclomnice.cz do 25. listopadu. Budou se udělovat nejrůznější ocenění, například za zajímavé nápady chovatele či povídání o vašem chovu. Jsou připravené pochoutky pro vaše mazlíčky. Fotografie budou vystavené na facebookovém profilu střediska volného času a na webu www.svclomnice.cz.

Knihy si můžete přečíst online

KDY: do konce listopadu

KDE: https://www.knihovny.cz/

ZA KOLIK: zdarma

Knihovny jsou branou k informacím. Obsahují množství dokumentů, které si můžete půjčit. Zároveň jsou knihovníci schopni pomoci vám nalézt potřebné informace nejen ve fondech knihoven, ale také na internetu. Problém je, že ne vždy máte čas do knihovny zajít, nemáte poblíž knihovnu nebo je prostě v daný okamžik zavřená. Proto knihovny začaly nabízet své služby online a zpřístupňují je na portálu https://www.knihovny.cz/. Pod jeho hlavičkou a za přispění partnerských projektů vznikl i web www.online.knihovny.cz, jehož cílem je soustředit na jednom místě elektronické zdroje, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online z pohodlí svého domova.

Tradice pokračuje. Nostalgické Vánoce jsou na internetu

KDY: do 13. prosince

KDE: www.nostalgickevanoce.cz

ZA KOLIK: různé ceny



Více než desetiletá tradice inspirativních vánočních prodejních výstav, které se pravidelně konaly v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici, nebude přerušená, pokračuje na stránkách www.nostalgickevanoce.cz. Najdete zde inspiraci a možnost nákupu klasických i romantických vánočních dekorací, ozdob, adventních vazeb a dárků s kouzlem atmosféry starých časů. Ohlédnete se zde i za uplynulými ročníky.

V dobrodružné hře můžete putovat za pokladem sv. Martina

KDY: do 21. listopadu

KDE: Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Rodinné centrum Kapička v Jičíně připravilo dobrodružnou hru pro malé i větší děti a jejich rodiče. Můžete se zapojit kdykoliv do 21. listopadu. Máte-li dost kuráže, vydejte se s rodinou po setmění na kopec Čeřov a od ohniště u skautského srubu následujte sami stopy svatého Martina. Je dost možné, že vás zavedou až k svatomartinskému pokladu. Budete potřebovat hrací kartu, baterku a dobré oblečení. Podrobné informace najdete na webu mateřského centra.

S historií Vlastivědného muzea v Železnici vás seznámí video

KDY: kdykoliv

KDE: Muzeum v Železnici web a YouTube

ZA KOLIK:



Z důvodu nařízení vlády jsou sice muzea dočasně zavřená, do jejich historie se však můžete přenést alespoň prostřednictvím videa. Jedno takové nabízí i železnické vlastivědné muzeum. Video vzniklo ke 100 letům od založení muzea, je dlouhé více než čtyřicet minut a zhlédnete v něm velké množství černobílých i barevných fotografií a především se dozvíte ucelené a zajímavé informace. Odkaz na video najdete na webu: https:// muzeumzeleznice.webk.cz/.