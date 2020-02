Masopust v Holovousích

KDY: sobota 15. února

KDE: Holovousy

Tradiční oslava masopustu se bude konat v Holovousích v sobotu 15. února. Průvod maškar bude zahájen ve 14.30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, odkud půjde přes náves se zastávkou u Svartesu a na parcelách. Dál bude pokračovat na náves do Holovous a do Zahumení. Průvod maškar se vrátí do sportovního areálu U Vagónu, kde bude dle počasí a zájmu pokračovat masopustní veselí s hudbou.

Beseda s jezdci

KDY: pátek 14. února

KDE: biograf Hořice



Museum Czech road racing Hořice pořádá další besedu s motocyklovými jezdci. A je se opět na co těšit! Do sálu hořického kina si najdou cestu borci jako Pešek, Smrž, Hanika a velmi důstojnou rozlučku zažije jedna z ikon road racingu, Richard Sedlák. Asi největší hvězdou besedy, která v posledních závodech mistrovství světa stoupala vzhůru, je osmnáctiletý Filip Salač, závodník v kategorii Moto3.

Jičínský bál aneb Hoří, má panenko

KDY: pátek 14. února

KDE: Masarykovo divadlo, Jičín

ZA KOLIK: 150/190 korun



V pátek se koná již sedmý ročník Jičínského bálu a opět slibuje spoustu zábavy. Letos připomene 150. výročí místních dobrovolných hasičů a 50 let od vzniku jičínského profesionálního hasičského sboru. Proto bude bál ve znamení těchto významných událostí a zároveň ve stylu legendárního filmu Miloše Formana Hoří, má panenko. K poslechu a tanci budou hrát Kanci paní nadlesní. Občerstvení zajistí dva divadelní bary, do provozu bude uvedena i hasičská kantýna v malém sále divadla, kde se o hudební doprovod postará klavírista Pavel Krčmárik. Nebude chybět ani předtančení Tanečního klubu KZMJ, tentokrát obohacené o velice netradiční módní přehlídku. Stylové oblečení je jako vždy víc než vítáno, ale není podmínkou.





Valentýnský koncert Honzy Jareše

KDY: pátek 14. února

KDE: Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 100 korun



Lázně Bělohrad a.s. pořádají a srdečně vás zvou na koncert nadaného zpěváka a klavíristy Honzy Jareše. Valentýnský koncert plný zamilovaných písní a to nejen pro zamilované.

K poslechu vám zahraje a zazpívá jediný nevidomý absolvent v historii Pražské konzervatoře a čerstvý držitel Platinové dvanáctky udělované za 12 vítězství v hitparádě Českého rozhlasu. Od 19 hodin v kulturním sále lázní.