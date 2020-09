Muzejní noc zve na cimbálovku

O jedenácté Muzejní noci vás čeká bohatý program i dobré jídlo a pití. Od 16 hodin začnou v budově muzea a přilehlém dvorku čp. 10 výtvarné dílny. Vyzkoušíte si otisky starobylých fosilií i tvorbu dřevěných věšáčků. K tanci i poslechu zahraje cimbálová kapela Hajnova mistřínská muzika.

Můžete se těšit také na ochutnávky moravských vín, občerstvení podle starých receptů i točené pivo. V 17 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy Důl Jan Šverma ve fotografiích Wernera Schmidta, o hodinu později je v plánu komentovaná prohlídka výstavy Prosit! Na zdraví! Historie pohostinských zařízení na Žacléřsku.

12. září od 16:00 hodin, Muzeum Žacléř

Hradec zahájí Týdny pro duševní zdraví



Krajské město se i v letošním roce zapojilo k osvětové kampani Týdny pro duševní zdraví, která odstartuje 11. září od 18.00 hodin v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana In the name of Cobain. Osvětové akce na podporu povědomí o duševním onemocnění Týdny pro duševní zdraví se konají po celé České republice. Ve východních Čechách se letos uskuteční jejich 25. ročník.

V Královéhradeckém kraji se do projektu přihlásily města Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Akce se budou odehrávat především v Hradci Králové, a to na přelomu září a října.

Malý, velký fest láká na Žlutého psa

Namísto o rok přeloženého The Legends Rock Fest organizátoři chystají v Hořicích alespoň jednodenní akci s názvem Malý, velký fest. Loučení s létem je akcí pohodovou, rodinnou, kde si každý přijde na své. Lákadlem je Žlutý pes v čele s Ondřejem Hejmou, zajímavé bude vystoupení kapely Gaia Mesiah, která se před pár lety dala po delším čase opět dohromady.

Bigbítová klasika bude mít zastoupení v podobě legendární skupiny Benefit v čele s Danem Horynou. Přijede také kompletně dámská kapela The Agony či skupina Maximix čítající 25 vystupujících.O závěrečné vystoupení se postarají RCZ Rammstein Tribute Show.

12. září od 13 hodin, Areál Zahrada v Hořicích