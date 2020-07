Koupaliště Flošna

KDE? Hradec Králové

CENA? Dospělí 125 Kč / 150 Kč (Levnější cena platí pro čipové hodinky)

Děti od 120 cm, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP, ZTP/P 85 Kč / 110 Kč

Zdroj: Deník/ Michal Fanta

Areál Koupaliště Flošna a je unikátní komplex, který nabízí sportovně relaxační vyžití pro celou rodinu. Po celou sezónu se voda v bazénech vyhřívá na 26°C až 28°C, takže je koupání možné i při nepříznivém počasí.

Ke slunění slouží nejen travnatá plocha o rozloze 10.000 m2, ale i venkovní terasy s dřevěnými lehátky a slunečníky, které jsou pro návštěvníky zdarma.

Více informací na http://www.snhk.cz/flosna





Koupaliště Chlumec nad Cidlinou



CENA? Dospělí 70 Kč a po 16. hodině 50 Kč

Děti do 15 let 50 kč a děti do 110 cm zdarma

Zdroj: Facebook/ Koupaliště ChlumecNa soutoku řek Cidliny a Bystřice se nachází o rozloze 3,36 ha areál městského koupaliště, které v roce 2010 prošlo generální rekonstrukcí.

Uprostřed bazénu byl vytvořen ostrov o rozloze 475 m², jehož součástí je letní zážitkový bar. Ke sportovnímu vyžití návštěvníků slouží dvě hřiště na plážový volejbal, hřiště na petanque, stůl na stolní tenis. Součástí areálu je autokemp s možností ubytování



Více informací na https://www.chlumecnc.cz/koupaliste-a-kemp/ds-1042





Koupaliště Trutnov

CENA? Dospělí 65,-Kč. Od 16. hodin 50,-Kč, od 18. hodin 35,-Kč

Děti: 45,-Kč. Od 16. hodin 35,-Kč. Od 18. hodin 30,-Kč.

Do 3 let zdarma

Zdroj: Antonín PeterTrutnovské letní koupaliště se nachází hned za městskými sportovišti kolem řeky Úpy, kde jsou za sebou seřazeny krytý bazén, zimní stadion, fotbalový a atletický stadion, tenisové kurty. Letos prošlo modernizací a pojme až 2 500 osob.



Koupaliště prošlo velkou rekonstrukcí za desítky milionů. Návštěvníci se však mohou těšit na zcela nové vodní atrakce, jako například podvodní masážní pololehátko a sedák, masážní trysky, vodní dělo a chrlič, kbelíkový strom, šplhací síť, vodní číši a mnoho dalšího.

Více informací na http://sportoviste-trutnov.cz





Tyršovo Koupaliště

KDE? Dvůr Králové n. L.

CENA? Dospělí - 60 Kč, po 17. hodině 30 Kč

Dětí (6 až 18 let) 30 Kč, po 17. hodině 20 Kč

Zdroj: Archív/DeníkNávštěvníci Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem budou mít v nadcházející sezoně k dispozici nové sociální zázemí.

V jedné části rekreačního bazénu na Tyršově koupališti přibyla dvojskluzavka, lanový most s lekníny, masážní trysky a lavice pro relaxaci. V dětské části bazénu vznikla nově kluzavka a dvě vodní děla.

Více informací na http://www.tsdvur.cz/?page_id=96

Koupaliště Broumar

KDE? Opočno

CENA? Dospělí: 70 Kč. Snížená cena (Děti, důchodci): 50 Kč

Zdroj: Deník/ Michal FantaRekonstrukce se dočkalo i opočenské koupaliště Broumar. Ta vyšla městskou kasu na více než 30 milionů korun.



Modernizací prošly nejen bazény, ale i sociální zařízení, kabinky na převlékání, upraveno bylo také parkoviště pro automobily a také dětský areál.



V areálu je 50-ti metrový bazén, kde je vyhrazena dráha pouze pro plavání a malý bazén pro děti do 10-ti let. Více informací na http://www.broumar.cz





Jiráskovo koupaliště

KDE? Náchod

CENA? Dospělí do 15 hodin 60 Kč, od 15 do 17 hodin 50 Kč. Děti: do 15 hodin 40 Kč, od 15. do 17. hodin 30 Kč, do 17 hodin 20 Kč

Zdroj: Archív/DeníkNa náchodském Jiráskově koupališti, které je od soboty 13. června už otevřené pro návštěvníky, se před spuštěním provozu nezahálelo.



Dětský koutek byl doplněný o věž se skluzavkou, vnitřní části dřevěných převlékáren jsou opravené a jejich vnější části včetně dveří s kováním jsou kompletně vyměněné. Oprav se v budoucnu dočká i dětský bazén.



Více informací na https://jiraskovokoupaliste.mistecko.cz/rubriky/cenik



Koupaliště AQA Land Meziměstí

CENA? Dospělí: Od 9. hodin 110 Kč, od 13. hodin 90 Kč, od 17. hodin 60 Kč. Děti: Od 9. hodin 70 Kč, od 13. hodin 60 Kč, od 17. hodin 40 Kč.

Zdroj: Deník / Regina HellováPlavecký bazén 25 m se čtyřmi drahami, rekreační bazén nepravidelného tvaru s množstvím vodních chrličů a masážních trysek, skluzavka, tobogan, vodní zvon, brouzdaliště s vodním hřibem, tenisový a volejbalový kurt, minigolf, líný tenis, dětský koutek, stánky s občerstvením.



Okolo bazénů je množství laviček k sezení, u rychlého občerstvení jsou k dispozici všem návštěvníkům lavice se stoly a slunečníky

Více informací na http://koupaliste.mezimesti.cz/cs/