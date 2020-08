Letní prázdniny se převalily do své druhé poloviny. Deník opět přináší zajímavé tipy na společenské akce, na které během víkendu můžete vyrazit s rodinou nebo s kamarády.

Rockeři se znovu sjedou do Třtěnic. | Foto: archiv Deníku

Rockové Třtěnice 2020

(8. srpna od 14 hodin, Třtěnice):

Do prostředí letního krytého areálu ve Třtěnici se sjedou legendy rock-metalových kapel. Jak potvrdil pořadatel Lukáš Lepšík, bude se jednat o jeden velký mejdan plný nostalgie. Úplně poprvé za dobu existence festivalu vystoupí zahraniční kapela, a to Metalinda, která přislíbila, že do svého playlistu zařadí samé staré pecky. Dále určitě stojí za pozornost Jaroslav Kronek ex Kern, který to celé odstartuje v akustickém podání. Zazní hity jako Exploze snů nebo To jsme my a mnohé další.Vystoupí také Jarek Filgas ex singer skupiny Argema a Premiér. Zazpívá hity jako Jarošovský pivovar, Modrý pondělí a další pecky. Vystoupí celkem devět skupin. Začátek je ve 14:00, areál se otevře o hodinu dříve. Vstupenky je možné zakoupit na místě.