Termín je sice netradiční, ale kvůli tomu, že se v letošní sezoně neodjelo moc podniků, láká jezdce z celé Evropy.

„Díky zrušené „Evropě“ se na startu objeví kromě domácích jezdců i řada závodníků ze zahraničí, což výrazně zkvalitní konkurenci. Podle posledních informací se doposud přihlásilo více jak sto čtyřicet jezdců,“ uvedl vedoucí tiskového střediska závodu Pavel Vydra.

V sobotu zahájí program první měřené tréninky v půl deváté a první závodní jízdy startují krátce před šestnáctou hodinou. Nedělní program začíná již v osm hodin druhými jízdami. Závody mistrovství republiky vyvrcholí od 12.30 hodin semifinálovými a finálovými jízdami.

A NA KOHO SE MOHOU DIVÁCI TĚŠIT?

Ve třídě Tournig Autocross nebude chybět domácí borec Václav Fejfar, který bude jedním z favoritů závodu. „Moc se těšíme, závodů je letos málo, takže tu bude hodně velká konkurence, což bude pro diváky určitě zajímavé,“ říká lužanský matador. Jeho největšími soupeři by měli být Výborný, Horčička, Bartoš a Musil. Pěkná účast se sešla v Junior Buggy, kde mezi patnácti účastníky vynikají Novotný, Medlík a Pytloun. Nejvíce jezdců je přihlášeno v divizi Kartcross, celkem třiadvacet v čele s Doležalem.

V prestižní divizi Super Buggy se přihlásilo devatenáct účastníků, rozdat o titul by si to měli Grencis, Kubíček, Jordák, Štětina, Antony, Nikodém, Furazhkin, pozornost si zaslouží i pětasedmdesátiletý Jaroslav Hošek. Fanoušci se mají na co těšit.