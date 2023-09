Jak a kde si v našem regionu užít následující víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Deník

HRADECKO

Nábřeží žije jídlem a Mint Market na náplavce

Kdy: sobota 30. září od 10 do 17.00

Kde: Smetanovo nábřeží Hradec Králové

Proč přijít: Hned dvě akce se v sobotu uskuteční na nábřeží Labe na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Mint Market nabídne výběr více než šedesáti značek s autorskou módou, originálními šperky a designem. Souběžně se bude konat třetí ročník akce Nábřeží žije jídlem, která bude hostit pop up stánky lokálních bister a restaurací.

Octobeer fest

Kdy: pátek 29. září od 15.00, sobota 30. září a neděle 1. října od 12.00

Kde: Restaurace Na Soutoku v Hradci Králové

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Pořadatelé zvou na ochutnávku různých druhů piv, soutěže v pivních dovednostech o atraktivní ceny nebo možnost získat výhru v tombole. Všemi večery bude provázet a k tanci a poslechu hrát DJ Šáfa.

Černilovské gulášové slavnosti

Kdy: sobota 30. září od 15.00

Kde: Hospoda U vidliček, Černilov

Proč přijít: Soutěží se od 13 ve vaření guláše v kotlíku na otevřeném ohni z masa dle vlastního výběru, ochutnávky začnou v 17 hodin. Od 20 hodin zahraje československé hity DJ Mahony.

Oslava 10. výročí otevření rozhledny Milíř

Kdy: sobota 30. září od 12 hodin

Kde: Rozhledna na vrchu Milíř na okraji Vysoké nad Labem

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V poledne začne program vystoupením kapely Bílé myši, zájemci budou moci nahlédnout do kronik a ocenění stavby rozhledny, k vidění budou koně a povozy či historická kola. Vstup na rozhlednu bude po celé odpoledne zdarma.

JIČÍNSKO

Do pohádek čaroděje Archibalda

Kdy: do 29. října

Kde: Hrad a zámek Staré Hrady

Za kolik: dle ceníku na webu: https://www.starehrady.cz/oteviraci-doba

Proč přijít: V pohádkových okruzích Zámecké tajemné sklepení, Zdravosvět a Dračí království, Hradní pohádková půda a Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou můžete čarovat se zdejšími pohádkovými bytostmi – princeznami, vodnicemi, čerticemi, čaroději a čarodějnicemi a jejich tři sta padesáti pohádkovými kamarády. Zažijete mnoho pohádkové zábavy – soutěže, hry a překvapení pro děti i dospělé - každý den po celý rok. Do konce září je otevřeno od středy až do neděle od 9.30 do 17.00.

Architektura přelomu 19. a 20. století

Kdy: neděle 1. října od 14.00 do 16.00 hodin

Kde: sraz před Hotelem Praha, Husova 310, Jičín

Proč přijít: Vydejte se při příležitosti Dne architektury ulicemi rodinných domů vystavěných v prvních dvou desetiletích 20. století s památkářkou Tamarou Baudišovou.

V reakci na zvyšující se zalidnění města se nová výstavba na počátku 20. století soustředila především na rodinné domy. Jičínští stavitelé je situovali do několika oblastí. Vedle od centra vzdálenější ulice Maršála Koněva, kde nové domy vznikaly v zahradách na její jižní straně, západní části Smetanovy ulice na úpatí vrchu Čeřovka a východní straně dnešní ulice Revoluční to byly zejména nově vytyčené ulice Tyršova, Svatopluka Čecha a Vrchlického. Ty navázaly na stávající starší zástavbu a zejména nejdůležitější městskou třídu – Husovu ulici, kde byl na konci 19. století postaven Hotel Praha, výrazná budova, u které procházková trasa začíná.

NÁCHODSKO

Vycházka Lázněmi Běloves s vrchnostenským správcem

Kdy: sobota 30. září od 14.00 hodin

Kde: Náchod-Běloves

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Náchod a Městské informační centrum Malé lázně zvou na vycházku běloveskými lázněmi s kostýmovaným průvodcem v roli vrchnostenského správce. Uskuteční se v sobotu od 14 hodin a sraz je před Vilou Komenský. Provází Richard Švanda. Vydejte se lázněmi Běloves a najděte pomoc pro nemocnou princeznu Idu! Během procházky vás čeká nejen luštění symbolů a hledání skrytých předmětů, ale také se dozvíte řadu zajímavých příběhů a otestujete své znalosti.

Kramolenský strašidelný les

Kdy: sobota 30. září v 18.45 hodin

Kde: Kramolna

Proč přijít: Bojíte se rádi? Vezměte děti a vydejte se s nimi do strašidelného lesa. Druhý ročník této akce nabídne dvě trasy. V 18.45 můžete vyrazit na tu pro nejmenší děti, abyste les stihli ještě za světla. O hodinu později se postaví na start ti větší a největší, co mají pro strach uděláno. Čeká vás občerstvení u startu, nová strašidla a rekvizity i strašidelný koutek u jeptišek pro odvážlivce.

Další pozvánky najdete Z D E:

RYCHNOVSKO

Světýlka na Orlici

Kdy: od 28. září do 1. října

Kde: v kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici

Pro přijít: Tradiční akce nabízí možnost vychutnat si atmosféru kostela v záři svíček, lamp a loučí. O víkendu se můžete těšit na koncerty. V sobotu od 15.00 tu vystoupí Slávek Klecandr a Jiří Smrž, v neděli od 15.00 pak Roman Dostál a Dita Holá.

České korunovační klenoty na dosah

Kdy: do 1. října

Kde: ve studniční věži – hladomorně zámku Opočno

Za kolik: 130 korun dospělí, 100 korun senioři, 80 korun žáci ZŠ, 40 korun děti z MŠ, fotopoplatek 20 korun

Proč přijít: Navštívit můžete jedinečnou výstavu replik českých korunovačních klenotů, která představuje i osudy 22 korunovaných panovníků.

Varhanní koncert

Kdy: v neděli 1. října od 17.00

Kde: kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Koncert se koná v rámci 27. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu. Na varhany hraje Václav Uhlíř, zazpívá Jakub Hrubý.

Festival Den architektury v Opočně

Kdy: v neděli 1.října od 15.00

Kde: areál kapucínského kláštera

Proč přijít: Nové vize představí mladí studenti z pražské a brněnské školy architektury. Kapucínský klášter v Opočně hledá svou novu náplň. Rozsáhlý komplex historicky a architektonicky cenných budov, je součástí Kupkova náměstí, zároveň je obklopen nádhernou a klidnou zahradou. Možné cesty, jak zachránit prázdnou památku, využít potenciál místa a zapojit ji do živého organismu města, nabídnou svými projekty k zamyšlení studenti z fakulty architektury ČVUT v Praze a VUT v Brně. Organizátorem akce je Královéhradecký kraj.

TRUTNOVSKO

Oživlé houbičky – Tajemství podzimního lesa

Kdy: neděle 1. října od 13.00

Kde: lesopark, Trutnov

Za kolik: děti 130 korun, dospělí 90 korun

Proč přijít: Chcete vědět co se děje v místních lesích? Jaké houbičky se zde ukrývají? Přijďte to zjistit v neděli. Čeká vás cesta 2,5 km dlouhá, na které potkáte oživlé muchomůrky, pýchavku obrovskou, pavučince plyšového, bedlu vysokou a spousty dalších houbiček, které můžete potkat v místních lesích. Součástí bude i výstava hub od místního mykologického spolku, naučné workshopy, dílničky, hudební koncert pro děti i dospělé, houbové speciality. Start je v dolní části parku od 13.00 do 17.30 hodin.

Rokytnická Svatomichaelská pouť

Kdy: 30. září - 1. října

Kde: centrální parkoviště v Horní Rokytnici, Rokytnice nad Jizerou

Proč přijít: Kromě tradičních kolotočů, prodejních stánků a dalších atrakcí se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program. Navíc se rozjede ten největší kolotoč u nás, a to přímo lanová dráha na Lysou horu s vyhlídkovými okružními jízdami! Zdarma bude jezdit vláček z Dolního náměstí na pouť a k lanové dráze. Dále bude zpřístupněna věž kostela sv. Michaela.