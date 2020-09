Na náměstí bude od rána k vidění hasicí technika, v 10. 30 oslavy oficiálně vypuknou. V 11 hodin má být pokřtěn prapor jednotky dobrovolných hasičů. Nejmenší návštěvníci si na vlastní kůži vyzkouší práci hasiče při hašení ohníčků a připravují se i další atrakce. Odděleně se uskuteční také workshop modrotisku na nádvoří Valdštejnského zámku. Výrobu předvede Peter Trnka z rodinné dílny Modrotlač Trnka z Ivanky pri Dunaji, která se věnuje modrotisku více než sto let. Modrotisk si sami vyzkoušíte.

„Upozorňujeme řidiče, že v sobotu bude Valdštejnovo náměstí uzavřeno,“ doplňuje informace mluvčí radnice Jan Jireš, který zároveň zve veřejnost 19. září od 8 do 14 hodin do hasičské zbrojnice na den otevřených dveří. Návštěvníci nahlédnou do garáží, prohlédnou si velkokapacitní cisternu Tatra, kterou město zakoupilo v roce 2017 a zásahové vozidlo Ford Tranzit pořízené v roce 2019.