Jak si užít aktuální prázdninový víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce v Královéhradeckém kraji

Svatoanenské zahradní slavnosti | Foto: Miloš Šálek

HRADECKO

Latino Náplavka

Kdy: pátek 28. července od 18 do 23 hodin

Kde: Nábřeží u Pražského mostu, Hradec Králové

Za kolik: Tančírna - 100 korun / tančírna + lekce salsy - 200 korun

Proč přijít: Nábřeží v Hradci Králové se promění v břeh tropické pláže a taneční parket současně. Pořadatelé si pro vás připravili sérii čtyř latino tančíren, během kterých se můžete postupně naučit základy karibských tanců. Na druhé tančírně se naučíte základy salsy pod vedením hradecké lektorky Katy Bedlivé a Pavla Maximenka, který za námi přijede z Brna. Po lekci bude od 19 hodin následovat tančírna s DJ, kde už se bude hrát mix latino stylů, takže si na své přijdou milovníci bachaty, salsy, kizomby i zouku.

Noční bloudění v kukuřičném bludišti

Kdy: pátek 28. července od 21 do 1 hodiny

Kde: Kukuřičné bludiště, Jana Černého, Hradec Králové

Za kolik: Děti do 3 let - zdarma / Děti od 3 do 15 let - 70 Kč / Dospělí - 95 Kč / Důchodci nad 70 let, ZTP, ZTP/P - 70 Kč

Proč přijít: Přijďte se bát s Kukuřičáky, čeká vás noční zábava v kukuřičném bludišti. Budete bloudit společně se strašidly a speciální tajenkou. Můžete přijít od 21 do 1 hodin. Do 23 hodin je akce především pro děti s rodiči, poté vypukne zábava pro odvážnější. Noční bloudění má odlišnou tajenku než je na denním bloudění. Pořadatelé doporučují si s sebou vzít baterku a pořádnou dávku odvahy. Psi do bludiště kvůli bezpečnosti vpuštění nebudou. Návštěvníci ve strašidelném kostýmu budou mít slevu na vstupném. Přesnou polohu bludiště zjistíte na webu Kukuřičáků, kde můžete sledovat i případné změny vzhledem k počasí: https://kukuricaci.cz/bludiste/hradec-kralove

Pozvánka:

Táborák Osady vycházejícího slunce

Kdy: sobota 29. července od 18.30 hodin

Kde: Osada vycházejícího slunce, Svinary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu vás čeká tradiční večer u táboráku, ačkoliv letos asi bez táboráku, a to v Osadě vycházejícího slunce už po 92. stále vrchovatě nacpaný pohodovou muzikou. Letos vám zahraje Michal Horák, Miloš Dvořáček, Lída Helligerová, Šimon Daněk, Tomáš Bican, bratři Holečkovi, kapely Tomy, RYBARYB, Archiv band, MyTwo a další velké překvapení mají pořadatelé ještě v rukávu.

Tradiční potlach v Osadě vycházejícího slunce se bude konat v sobotu

Nábleší: otevřený bleší trh v centru Hradce

Kdy: neděle 30. července od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka pod Pražským mostem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se i v červenci setkat, něco donést, něco jiného si odnést, vyměnit a nebo jen tak pokorzovat na břehu řeky. Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Doneste věci z druhé ruky nebo vlastnoručně vyrobené, rozbalte si deku či stoličku a prodávejte, seznamujte se a nasávejte nedělní pohodu. Všechny půdní poklady připlouvají po Labi vždy poslední neděli v měsíci od 9 do 12 hodin na náplavce pod Pražským mostem.

JIČÍNSKO

Jinčí čin: Únava planety

Kdy: sobota 29. července od 15.00 hodin

Kde: bývalé zahradnictví za Čeřovkou, Jičín

Proč přijít: Festival Jinčí čin bude tentokrát pojatý trochu jinak. Netradičně se bude jednat o jednodenní setkání, které ale tradičně zkombinuje zajímavý odborný program s kvalitní současnou kulturou. Jeho tématem bude únava planety: v rámci přednášek a diskuzí se budete věnovat tématům ničení přírody a globální změny klimatu i čerpat inspiraci ke snaze o nápravu. V Jičíně se představí nejen renomovaní odborníci a odbornice z celé republiky, ale také místní, kteří svou prací a odhodlání napomáhají udržitelnosti života na zemi a jsou tak inspirací nám i vám.

Pozvánka:

Pohádkové rejdiště

Kdy: každou sobotu, neděli a středu o prázdninách

Kde: Hrad a zámek Staré Hrady

Proč přijít: Každou sobotu, neděli a středu o prázdninách jsou pro vás na nádvoří hradu a zámku připraveny soutěže a hry s opravdovými pohádkovými bytostmi. Přijeďte si pohrát s princeznou a čarodějnicí a nakrmte zdejší obry. Čeká vás spousta pohádkové zábavy! Po celý den pak můžete navštívit o čtyři pohádkové prohlídkové okruhy s draky, vodníky, obry, skřítky, čarodějnicemi, vílami, čertíky, čerticemi i čertenicemi: Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, Zámecké pohádkové sklepení, Hradní pohádková půda a Zdravosvět s Dračím královstvím. Těšit se můžete na spoustu novinek.

NÁCHODSKO

Zámecké trhy

Kdy: sobota 29. července od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Adršpach

Proč přijít: Tradiční Zámecké trhy budou spojené s vernisáží výstavy Listuj světem: Výstava polské ilustrace v dětských knihách v českých překladech.

Pozvánka:

CZ-PL Festival Pawla Królikowského

Kdy: pátek 28. července - neděle 30. července

Kde: Náchod, Kudowa-Zdrój

Proč přijít: 8. ročník Festivalu CZ-PL Pawla Królikowského se uskuteční od pátku do neděle a nabídne pestrý program:

Pátek 28. července

14:00 Náchod - Zahájení festivalu na náchodském Masarykově náměstí

15:00 Park Zdrojowy - Průjezd veteránů z Náchoda do Kudowy-Zdróje

16:30 Kudowa–Zdrój - Setkání u dubu Pawła Królikowskiego

18:00 Park Zdrojowy - Promítání filmu "Myši patří do nebe"

20:00 Park Zdrojowy - Koncert Natalie Kukulské se skupinou

Park Zdrojowy - Promítání filmu "WAŻKA"

Sobota 29. července

Park Zdrojówy - Literární setkání Julia Rózewicz - bohemistka, překladatelka, vydavatelka současné české literatury

11:00 Teatr pod Blacha - Čtení pro děti

12:00 Park Zdrojówy - Animace pro děti, Divadlo Imaginace: Od pohádky k pohádce aneb Kašparova dobrodružství

13:00 Tetar pod Blacha - Soutěžní koncert

Vokální dílny s Malgorzatou Szarek - vokální koučka

16:00 Park Zdrojówy - Literární setkání

20:30 Teatr pod Blacha - Galakoncert „Česká pláž"

- Promítání filmu "Vlastníci"

Neděle 30. července

10:00 Park Zdrojowy - Králikovi známí a přátelé - setkání s Henrykem Golebiewským

11:00 Náchod, Masarykovo náměstí - Polská snídaně v Náchodě

11:00 Park Zdrojowy - Filmové ráno pro děti

12:30 Park Zdrojowy - Autorské čtení s Malgorzatou Walewskou

14:30 Park Zdrojowy - Literární setkání

17:00 Park Zdrojowy - Koncert Michaely a Romana Tomešových

20:30 Park Zdrojowy - Tanec pod hvězdami

RYCHNOVSKO

Anenská pouť

Kdy: od pátku 28. do neděle 29. července

Kde: v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: Už na pátek je přichystána komentovaná prohlídka s průvodcem zámeckého kostela Nejsvětější Trojice a další program s hudbou nejen na náměstí, ale také na koupališti a ohňostroj. V sobotu se těšte na jarmark, bohatý kulturní program, Horalské hry, průvod městem, další komentovanou prohlídku zámeckého kostela a zábavu s kapelou Baloon. V neděli se bude sloužit hlavní poutní mše svatá ve farním kostele Všech Svatých a také poutní mše svatá na Hadinci. Na programu jsou loutková divadelní představení, koncert Uni Big Bandu z Vamberka a po celou dobu konání poutních slavností nebudou chybět ani zábavné atrakce, na prohlídky zve zámek, Muzeum Orlických hor, pevnost Hanička i železniční muzeum.

Skotské horalské hry

Kdy: v sobotu 29. července od 10.00

Kde: v zámeckém parku v Rokytnici v Orlických horách

Proč přijít: Těšte se na zaručeně atraktivní podívanou na výkony borců v zajímavých disciplínách Skotských horalských her. Program zpestří ochutnávky whisky, skotské tance se skupinou Caledonian Club, dudáci The Rebels Pipers, uvidíte keltský tábor… Večer se pak vydovádíte na horalské zábavě.

Třicetiletá válka na Opočně

Kdy: v sobotu 29. července od 19 do 22.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: jednotné 230 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Čeká vás netradiční noční prohlídka zámku. Navštivte a objevte krásu a tajemno nočních zámeckých prostor s nádechem doby první poloviny 17. století, kdy byl kraj zmítán třicetiletou válkou. Připraven je zajímavý doprovodný program na arkádovém nádvoří, kde budou k vidění šermíři, bude se střílet z děla a těšit se můžete na občerstvení v podobě dobové kuchyně. Zámecké interiéry si můžete prohlédnout vlastním tempem za doprovodu kustodů. Vstupenky lze zakoupit v pokladně zámku či online (nelze rezervovat).

TRUTNOVSKO

1. víkend s Hurvínkem

Kdy: sobota 29. července v 9.00 hodin až neděle 30. července v 16:00 hodin

Kde: Železniční stanice Martinice v Krkonoších

Proč přijít: Na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou bude po oba víkendové dny jezdit historický motoráček Hurvínek M131. V sobotu se chystá ve stanici doprovodný program v rámci projektu Léto s pojizerským pacifikem. Nebudou chybět komentované prohlídky historického nádraží a muzea v Martinicích v Krkonoších, výroba vánoční hvězdičky ze skleněných perel i naučná stezka s odměnou.

Pozvánka na Úpickou pouť:

Svatoanenské slavnosti bez bariér

Kdy: sobota 29. července od 10.00 hodin

Kde: Domov svatého Josefa, Žireč

Za kolik: dospělí 250 korun, Děti 3–18 let a senioři 65+ za 200 korun, rodiny (2+3) za 600 korun, děti do 3 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Dvaadvacátý ročník oblíbené benefiční slavnosti. Poslední červencovou sobotu se těšte na tradiční řemeslný jarmark, skvělé pochoutky a vystupující na několika pódiích. Na slavnostech vystoupí česká bluegrassová skupina Robert Křesťan & Druhá tráva, Láska (Václav Vaňura) a další populární interpreti na několika scénách. Bude připraven řemeslný jarmark na podporu regionálních výrobců zejména Kladského pomezí a Podkrkonoší, ale i dalších zajímavých tvůrců z celé země.

Chybět nebudou ani dobroty k ochutnání a prezentace starých řemesel, která si budete moci i sami vyzkoušet. Výtěžek benefiční akce bude použitý na pomoc nemocným roztroušenou sklerózou, konkrétně na dokončení chytrých bytů pro nemocné. Budou se v nich učit co a jak, aby mohli žít doma.

Pozvánka: