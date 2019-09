Koncert kapely Jelen

KDY: 14. září, od 19.30

KDE: Valdštejnovo náměstí Jičín

ZA KOLIK: 250/100/0 - vstupné na celý den

Kapela Jelen je letos hlavní hvězdou pohádkového festivalu a jejich koncert tak bude vrcholem sobotního programu. Ještě než se rozburácí ohňostroj, tak se náměstím ponesou písně Magdaléna, Nebe nad Prahou a další jejich známé songy.

Autoturistická soutěž pro rodiny

KDY: 14. září od 12.45

KDE: Autoklub Kopidlno



Auto klub Kopidlno pořádá v sobotu autoturistickou soutěž pro rodiče a děti. Jede se podle psaného a šipkového itineráře v okolí Kopidlna. Délka tratě je přibližně 30 km, zúčastnit se mohou všichni, kdo vlastní platný řidičský průkaz a osobní auto s platným TP. Počet členů posádky není omezen. Úkoly bude plnit vždy řidič a dítě ve věku do 15 let. Startovné 100 korun. Po dojezdu budou navíc připravené i další zábavné úkoly pro děti a možnost opékání. Přihlašovat se můžete na tel. 603 819 148, prezence začne v areálu Auto klubu ve 12.45. Hodnocení se provádí pomocí trestných bodů jednotným způsobem, prvních pět posádek obdrží pohár a ceny, na všechny čekají drobné upomínkové předměty. Tak natankujte plnou a vyražte, třeba to inspiruje vaše dítka k úspěšné kariéře rallye jezdce.

Putování časem, aneb Znáš Novou Paku?

KDY: 15. září od 14 hodin

KDE: Nová Paka



Poznejte blíže město, které je vnímáno jako brána do Krkonoš. Akce pro celou rodinu nemá pevný start ani cíl. Přidat se můžete kdekoliv, třeba u Skautského domu, v Jírových sadech, u kláštera, Suchardova domu, Infocentra, MKS nebo Městské knihovny. Mapky s instrukcemi budou k dostání v DDM nebo knihovně. Na dvoře MKS vás na stanovišti U nás v Podkrkonoší čeká dobré občerstvení, setkání s harmonikou, vystoupení folklorního souboru Hořeňáček, pohádka a dílničky pro děti.

Koncert slovenského písničkáře

KDY: 13. září od 18 hodin

KDE: Muzeum Hořice

ZA KOLIK: dobrovolné



Slovenský písničkář Jano Svetlan Majerčík, který pochází z rázovité podtatranské vesničky Východná, vystoupí v pátek v hořickém muzeu. Jeho písně jsou prodchnuté pevnou vírou v dobro a lepší svět, což se zvláště v tradičně nešťastný den může hodit. Přijďte si tedy poslechnout jeho koncert nazvaný Keď som sa pozeral na krásu, vstupné dobrovolné.