Jak a kde si v našem regionu užít prodloužený listopadový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Noc divadel o tomto víkendu.. | Foto: Deník/ Michal Fanta

HRADECKO

Rozsvěcení srdce pro Václava na věži Ambrože

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 17 hodin

Kde: Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Královéhradecká diecéze Církve československé husitské pořádá setkání nad hledáním pravdy, svobody a lásky. Přijďte na happening v předvečer událostí 17. listopadu, čeká vás slovo zástupců zdejších spolků, modlitba a požehnání od biskupa Pavla Pechance, možnost meditační chvíle v kostele, sdílení, ale i svařák. Součástí akce bude koncert se slovem Rosti Tvrdíka, kontrabasisty, zpěváka a frontmana kapely Svatopluk. Akce je součástí projektu HOVORY od AMBROŽE a realizuje se za pomoci Milionu chvilek - Hradec Králové, Masarykovy společnosti Hradec Králové a Sítě aktivních občanů Hradec Králové.

17. listopad - Happening před Klicperovým divadlem

Kdy: pátek 17. listopadu od 18 hodin

Kde: prostor před Klicperovým divadlem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V letošním tradičním happeningu se Klicperovo divadlo zaměří na fenomén emigrace, která doprovází český národ již od doby svatého Vojtěcha. „Neoprávněné opuštění Československa, tedy odchod ze země bez povolení státních orgánů, bylo od roku 1948 trestním činem politické povahy. Na uprchlíky do svobodné, a tedy takzvaně kapitalistické ciziny pohlížel bezpečnostní a justiční aparát jako za zrádce, kteří se dali do služeb nepřítele. Přiblížíme vám několik příběhů emigrantů i exulantů známých i neznámých a podíváme se na jejich odchody, ale i návraty do naší země,“ píše k akci Klicperovo divadlo na facebooku. Večer doplní živá hudba a písně v podání herců a hereček Klicperova divadla. Nebude chybět ani tradiční úvodní řeč teologa a kněze Tomáše Petráčka.

Výlov rybníka Výskyt

Kdy: pátek 17. listopadu od 8 hodin

Kde: rybník Výskyt, hradecké lesy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výlov rybníka Výskyt v hradeckých lesích začne v 8 hodin, od 9 do 12.30 hodin se budou prodávat čerstvé ryby, a to přímo na hrázi. U příležitosti výlovu rybníka Výskyt bude povolen vjezd automobilem až na odstavnou plochu za hájovnou U Dvou Šraňků. Občerstvení zajištěno.

Podzimní výstava modelů železnic

Kdy: do neděle 19. listopadu

Kde: Hlavní nádraží, Hradec Králové

Proč přijít: Výstava modelů železnic se koná od 11. do 19. listopadu na hradeckém nádraží. Dominantu výstavy - klubové TT kolejiště Velký Brod uvidíte naposledy v této původní podobě. Příště už bude s novými díly, které nyní vznikají. Kromě tohoto kolejiště bude vystaveno již tradičně americké kolejiště Southwest a zdigitalizované TT kolejiště Kamenice. Nebudou chybět ani další kolejiště (mimo jiné i firemní kolejiště TILLIG) a pro ukázku také soupravy zahradní železnice v provozu. Ve vitrínách budou k vidění ručně stavěné modely všech velikostí a další zajímavosti. Otevřeno je ve všední den od 14 do 18 hodin, soboty, neděle a svátek od 9 do 18 hodin. Přístup na výstavu je z prvního nástupiště.

Noc divadel - Klicperovo divadlo

Kdy: sobota 18. listopadu od 14 hodin

Kde: Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jedenáctý ročník Noci divadel se uskuteční 18. listopadu. Klicperovo divadlo si pro vás opět připravilo bohatý program. Těšit se můžete na duchařské prohlídky Hlavní scény a jejího zákulisí, kterými vás provedou herci a herečky a které se tentokrát uskuteční opravdu v noci – po skončení večerního představení. Dále se budete moci zaregistrovat na specializované prohlídky krejčovny, vlásenkárny a půjčovny kostýmů, či Studia Beseda. Vstup na všechny prohlídky je zdarma. Z důvodu omezené kapacity je třeba si vyzvednout volnou vstupenku na konkrétní termín.

JIČÍNSKO

Výstava železničních modelů

Kdy: čtvrtek 16. až neděle 19. listopadu

Kde: Jičín, klubovna v Lindnerově ulici nad 1. ŽŠ a v prostorách zámku

Proč přijít: Spolek jičínských modelářů pořádá 25. výstavu novodobé historie klubu. Letos také spolek slaví 60. let od první zmínky založení. Účast na této velké výstavě přislíbili nejen naši modeláři z Jičína a jejich domácí kolejiště. Své kolejiště přivezou i kolegové z Trutnova, Prahy, či Českých Budějovic. K vidění budou jak velké tak malé modely – včetně těch úplně nejmenších, které lze sotva spatřit pod lupou. Pro nejmenší bude i dětský koutek s dřevěnými vláčky.

Pozvánka:

Noc divadel

Kdy: sobota 18. listopadu od 10 hodin

Kde: Masarykovo divadlo Jičín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete.

NÁCHODSKO

Vánoční trhy v Hronově

Kdy: neděle 19. listopadu

Kde: Náměstí a Sál i předsálí Sálu Josefa Čapka

Proč přijít: Adventní období v Hronově by nebylo úplné bez tradičních Vánočních trhů, které každoročně pořádá Kulturní a informační středisko Hronov. Přivítáme u nás opět řemeslníky a prodejce z celé České republiky, kteří pro vás připravují zboží se zimní a vánoční tématikou. Stánky se pro vás otevřou už v 9 hodin ráno.

Pozvánka:

Výsadba alejí ve Vižňově

Kdy: pátek 17. až neděle 19. listopadu

Kde: Vižnov

Proč přijít: Srdečně zveme všechny zájemce o sázení stromů do Vižňova na další listopadovou akci, kdy se budou vysazovat nové aleje, obnovovat ty starší a možná se všichni pustí i do základů agrolesnictví. Vše na pastvinách drobného farmáře Radko Kříže. Hlavní akce proběhne v sobotu, sraz bude v 9 hodin u kostela ve Vižňově. Tento den se počítá i s účastí dobrovolnic a dobrovolníků z Police Symphony Orchestra, kteří celou akci podporují osobně i finančně.

Bleší trhy na zámku Adršpach

Kdy: pátek 17. listopadu

Kde: Zámek Adršpach

Proč přijít: Srdečně zveme na další Bleší trhy konané na zámku Adršpach. Máte doma nepotřebné věci? Sháníte něco s duší a příběhem? Udělejte si výlet do Adršpachu a přijďte prodat, koupit nebo vyměnit své poklady!

RYCHNOVSKO

Připomínka 17. listopadu

Kdy: v sobotu 17. listopadu od 17.00

Kde: Na Kupkově náměstí u kašny v Opočně

Proč přijít: 17. listopad je spojen v naší historii s událostmi roku 1939 i 1989. Opočenští skauti srdečně zvou na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 17. listopadu od 17 hodin u kašny na Kupkově náměstí.

Luciferův amulet

Kdy: v neděli 19. listopadu od 18.00

Kde: Společenský dům Solnice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Kultura Solnice zve na muzikálovou pohádku Luciferův amulet v podání Divadelního spolku Tyl Rychnov nad Kněžnou.

Pozvánka:

Dušičkový karneval

Kdy: v neděli 19. listopadu od 14.00

Kde: ve vambereckém (v)Oříšku na Struze 699

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Dušičkový karneval je tu pro všechny bubáčky a strašidýlka, malinká i větší.

Kašpárek učí Matěje

Kdy: v neděli 19. listopadu od 15.00

Kde: v Kodymově národním domě v Opočně

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Těšte se na loutkovou pohádku pro malé diváky

TRUTNOVSKO

Vánoční trhy v Kuksu

Kdy: sobota 18. až neděle 19. listopadu

Kde: Hospitál Kuks

Proč přijít: Přijďte si zpříjemnit čekání na první adventní neděli a zavítejte na vánoční trhy v Kuksu. Můžete se těšit na pestrou nabídku gastronomických specialit, tradičních řemeslných výrobků a ukázky lidových řemesel. V těchto dnech budou v železniční stanici Kuks zastavovat i rychlíky.

17. český řemeslný trh pod obry

Kdy: pátek 17. listopadu od 10 hodin

Kde: náměstí v Hostinném

Proč přijít: Do Hostinného se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek na tradiční jarmark lidových rukodělných řemesel. Na trhu pod obry nebudou chybět výrobky ze dřeva, kůže, proutí, kovu, skla a také prodejci bylin, čajů a koření. Ve stánkovém prodeji nebude nouze o vynikající občerstvení a jídla pro malé i velké. Vstup na akci je zdarma.