Jak a kde si v našem regionu užít následující říjnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Maloúpská varečka | Foto: Deník/Jan Braun

HRADECKO

Noc vědců 2023 na lékařské fakultě

Kdy: pátek 6. října od 17 do 22.30 hodin

Kde: Výukové centrum LF HK v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci si v průběhu večera vyzkouší, jak se „loví“ cizí předměty z průdušnic, poslechnou si, jak různě zní lidské plíce, zjistí, jak fungují a k čemu se používají v lékařství termovize a UV záření, prozkoumají svoji krev a dozví se více o krevních skupinách nebo si prohlédnou sbírku zajímavých rentgenových snímků i moderních pomůcek, které ozřejmují vnitřní uspořádání těla. Během přednášek se také dozví, jestli je apendix opravdu zbytečným orgánem, jak jsme si mysleli, nebo zda je krev opravdu vždy jen červená a proč se traduje, že mají šlechtici modrou krev. Pro milovníky dobrodružství organizátoři připravili detektivní hru, ve které se mohou stát na chvíli lékaři a zkusit zachránit pacienta v ohrožení života.

Královéhradecká Noc vědců se v Hradci Králové koná na více místech, více informací o programu naleznete na webu nocvedcu.cz/hradeckralove.

Úsvit - projekce filmu a diskuze

Kdy: pátek 6. října od 19.30 hodin

Kde: kino Bio Central, Hradec Králové

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Výpravný dobový film Úsvit uvede v pátek 6. října kino Bio Central v Hradci Králové. Diváci se mohou těšit nejen na projekci, ale také na diskuzi s tvůrci. Do Hradce přijede režisér a producent Matěj Chlupáček, producentka Maja Hamplová, scenárista Miro Šifra, herec Ladislav Hampl a výkonný producent Jiří Holan.

Nový film Úsvit se představí divákům 6. října v hradeckém kině Bio Central

Den otevřených dveří Dopravního podniku města Hradce Králové

Kdy: sobota 7. října od 9 do 15 hodin

Kde: areál Dopravního podniku a Terminál hromadné dopravy, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den otevřených dveří se koná k příležitosti 95 let založení Dopravního podniku Hradec Králové. Akce se uskuteční v prostorách areálu Dopravního podniku v Pouchovské ulici 153 a Terminálu hromadné dopravy (THD) u Hlavního nádraží Českých drah. Obě tato místa budou od 9 do14 hodin propojena oblíbenou speciální okružní linkou (jízdní řád bude uveřejněn i na stránkách DP), na které pojedou historické vozy (bude označená 95 – Den otevřených dveří). V Pouchovské ulici 153 čeká návštěvníky prohlídka celého areálu včetně centrálního dispečinku, moderního zázemí řidičů MHD a učeben autoškoly.

Městská hromadná doprava v Hradci slaví 95 let. Do ulic vyrazí historické vozy

Muzejní neděle na Chlumu

Kdy: neděle 8. října

Kde: Muzeum války 1866, Chlum

Za kolik: dospělí 60 korun / děti 70 korun

Proč přijít: Tradiční muzejní neděle se tentokrát bude konat v Muzeu války 1866 na Chlumu. Pro malé návštěvníky bude připravena jedna z posledních možností návštěvy muzea před jeho rekonstrukcí. Kromě krátkého putování bude chvíle na vyzkoušení vojenských uniforem nebo dívčích šatů. Nebude chybět ani velká skládačka hradecké pevnosti a na závěr tvořivá dílnička – výroba kokardy. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit. Program je vhodný pro děti od 6 let.

Muzeum války 1866 na Chlumu čeká proměna, bojištěm provede i digitální aplikace

JIČÍNSKO

120. výročí trati Jičín - Turnov

Kdy: sobota 7. října od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: vlakové nádraží, Jičín

Proč přijít: Přijďte oslavit 120. výročí trati Jičín - Turnov a 30. leté výročí založení spolku Klubu přátel železnice Českého ráje a 110. narozeniny lokomotivy 310.0134. Čeká vás bohatý program.

Podrobný program najdete zde: https://www.jicin.org/120-vyroci-trati-jicin-turnov

Slavnosti holovouských malináčů

Kdy: sobota 7. října od 13.00 hodin

Kde: na návsi v Holovousích

Proč přijít: Čeká vás bohatý program včetně různých vystoupení, vyhodnocení soutěží o nejchutnější jablečný moučník či nejlahodnější holovouský malináč, plavení koní v rybníce na návsi, loutkové divadlo, originální soubor mažoretů, dogdancing, kouzelník, ohňová show a mnoho dalšího. Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy bude od 13 do 17 hodin velká výstava starých odrůd a ovocných druhů ve skleníku, seminář pro pěstitele i možnost nákupu stromků, ovoce i výrobků z ovoce.

Podrobný program najdete zde: https://www.holovousy.cz/udalost/slavnosti-holovouskych-malinacu#lg=1&slide=0

NÁCHODSKO

Podzimní výstava zvířectva a Faunatrh

Kdy: sobota 7. a neděle 8. října

Kde: Česká Skalice

Proč přijít: Český svaz chovatelů Česká Skalice zve po oba víkendové dny na tradiční výstavu králíku, holubů a drůbeže, která se koná v ulici Jiráskova 882. Součástí výstavy bude sobotní Faunatrh. Dále bude v sobotu doprovodný program, a to prodej chovatelských potřeb, let papoušků, jízda na koni, ukázka výcviku belgických ovčáků, výkup kožek, prodej kaktusů a sukulentů, domácí marmelády, pečené čaje a malování na obličej. V neděli prodej kuřic. Zároveň v České Skalici proběhne výstava zahrádkářů a včelařů v areálu zahrádkářské klubovny Pivovarská 496, a to ve dnech 6. až 8.října.

Festival RECY-UPCY: recyklace do posledního šroubku

Kdy: sobota 7. října

Kde: Umělecká kolonie Bastion IV, Okružní 242, Jaroměř-Josefov

Za kolik: Vstupné: dospělí 150 korun, děti od 10 let 50,korun

Proč přijít: V sobotu se v pevnosti Josefov chystá druhý ročník festivalu recyklovaného designu RECY-UPCY. Motto jedinečného festivalu zaměřeného na znovuvyužití materiálu zní „zachraňuj a tvoř.“ Návštěvníky umělecké kolonie Bastion IV čekají ukázky recyklovaného designu, prodejní galerie, kreativní workshopy na přetváření nepotřebného materiálu, přednášky a diskuze, udržitelná móda, bazárek a výměnný swap, divadlo, koncerty a společné hraní a mnoho dalšího.

Během celého dne se můžete projet na DIVOKOLECH od Aleše Černého nebo se projít bazarem kol.

Další pozvánky najdete Z D E:

RYCHNOVSKO

Drakiáda aneb Slet draků

Kdy: v pátek 6. října od 16.00

Kde: na hřišti v Orlickém Záhoří

Proč přijít: Užijte si tradiční podzimní zábavu. Pouštění draků stále baví a počasí snad bude letům přát.

Michal je kvítko

Kdy: v sobotu 7. října od 15.00

Kde: ve Společenském centru – Kině 70 v Dobrušce

Za kolik: 195 korun

Proč přijít: Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny. Pokropte ho vodou a on nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci. Tak se přijďte bavit s Michalem.

Malajsie – aneb počkejte dvě minuty

Kdy: v neděli 8. října od 17.00

Kde: v Kodymově národním domě v Opočně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Těšte se na cestopisné vyprávění Jana Linharta doprovázené hudbou a obrázky. Uvidíte města Kuala Lumpur s Petronas Towers a Melaku s čínskou i křesťanskou čtvrtí, hinduistické poutní místo v Batu Caves, navštívíte čajové plantáže v Cameron Highlands i rezervaci Taman Negara a a odpočinete si na krásném korálovém ostrově Tioman…

Dýňování v Kvasinách

Kdy: v neděli 8. října od 15.00

Kde: před kulturním domem v Kvasinách

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Kulturní komise obce Kvasiny zve na odpolední Dýňování - tradiční podzimní tvoření z dýní. Za dýni na místě zaplatíte 70 korun, pomůcky si vezměte s sebou.

TRUTNOVSKO

Z Trutnova na Hrádeček

Kdy: sobota 7. října od 9.30 do 16.00 hodin

Kde: Trutnov

Proč přijít: Při příležitosti nedožitých 87. narozenin Václava Havla si můžete připomenout jeho osobnost společnou procházkou k jeho chalupě na Hrádečku.

Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou

Kdy: sobota 7. října

Kde: Pec pod Sněžkou

Proč přijít: Přijďte strávit den na čerstvém horském vzduchu a k tomu pomoci naší přírodě!

Všechny registrované dobrovolníky čekají po celý víkend výhody v podobě slev na místní ubytování, občerstvení nebo služby v Peci pod Sněžkou. Registrace zde: https://www.uklidmecesko.cz/event/40557

Výdej úklidových pomůcek bude probíhat od 8:30 do 10:00. Místo srazu bude v podloubí hudebního klubu KlonDike, u restaurace CRAFT coffee (Pec pod Sněžkou 139).

Pořadatelé vás nasměrují na trasy znečištěných lokalit a poskytnou i mapy možných tras v Peci pod Sněžkou, ale kudy a kam se vydáte, nechají na vás.

Na trasách najdete místa, kde můžete odložit plné pytle s odpadky. Svoz odpadu zajišťuje Správa KRNAP. Prosíme, nenechávejte pytle s odpadky u veřejných košů nebo soukromých kontejnerů.

Maloúpská vařečka

Kdy: v sobotu 7. října

Kde: Malá Úpa

Proč přijít: V sobotu budou maloúpští kuchtíci na dalším ročníku Maloúpské vařečky bojovat o nejlepší krkonošskou polévku a zároveň představí své další krkonošské speciality. Každý kuchař navaří 50 litrů „vítězné“ polévky dle svého gusta, může to být kyselo, kulajda, gulášovka, oukrop, prostě cokoliv horského. Necelé 4km kulinářských zážitků s 12 ochutnávkami soutěžních polévek od místních boudařů.

Ochutnává se od 10:00 do „vyjedení“ všech polévek. Hlasovat budou hosté, kteří vyberou nejlepší polévku a nejsympatičtější stánek, ale také odborná porota. Vítěz obdrží putovní maloúpskou vařečku, se kterou se bude moci pyšnit celý rok. Trasu můžete projít libovolným směrem, hlasování bude ukončeno ve 14 hodin. Vyhlášení výsledků bude na sociálních sítích.

Těšit se můžete na regionální speciality, tvořivou dílnu Dany Augustové, naučná trasa pro děti, prodejní stánky, malování na obličej, kuličkovou dráhu a u kostela zahraje kapela Patrola.

Svatohubertské slavnosti na Kuksu

Kdy: sobota 7. října od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Kuks

Proč přijít: Nenechte si ujít další ročník Svatohubertských slavností, neboli oslavu myslivosti, přírody a všeho, co k tomu patří. Samotný hospitál Kuks je již přes 300 let spojován s hony a lovem. Jeden z nejvýznamnějších propagátorů české myslivosti byl samotný zakladatel Kuksu František Antonín hrabě Špork, který v 17. století založil dodnes známý řád sv. Huberta. Právě Řád sv. Huberta patří mezi hlavní pořadatele těchto slavností myslivosti.

Akci doprovázejí zkoušky a ukázky loveckých psů, hra na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická výstava a stánky s mysliveckými potřebami.