Jak a kde si v našem regionu užít následující říjnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

HRADECKO

Slavnostní otevření nového pavilonu ZŠ Úprkova

Kdy: pátek 13. října od 13 do 18 hodin

Kde: ZŠ Úprkova, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč: ZŠ a MŠ Úprkova Vás srdečně zve na slavnostní otevření nového zmodernizovaného pavilonu. Pro návštěvníky bude připraven zajímavý edukativní program, včetně možnosti nahlédnutí do nových odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu nebo informatiky. Součástí bude i návštěva nové zelené střechy s enviromentální exteriérovou učebnou.

Mezinárodní den archeologie

Kdy: pátek 13. října od 8.30 do 17 hodin

Kde: Odborné pracoviště muzea, Gayerova kasárna, Opletalova 334, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mezinárodní den archeologie Muzeum východních Čech připomene bohatým programem pro celou rodinu. V souvislosti s výstavou „Jan Žižka - husité ve východních Čechách“ bude téma zaměřeno na středověkou archeologii. Návštěvníci budou moci proniknout do tajů archeologické práce a to i prostřednictvím praktických úkolů.

Oslavy 50 let ZŠ Bezručova

Kdy: sobota 14. října od 9 do 17 hodin

Kde: ZŠ Bezručova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte na oslavu Základní školy Bezručova v Hradce Králové. Od 9 do 12 je v plánu setkání absolventů školy spojené s možností prohlídky školní budovy, účast bývalých třídních učitelů je vítána. V 15 hodin se setkají bývalí i současní zaměstnanci školy a hosté v hlavní chodbě školy, pro zájemce bude zajištěna prohlídka školní budovy. V 16 hodin se oslava slavnostně zahájí ve školní jídelně a vystoupí školní sbor. Následovat bude občerstvení, promítání snímků ze života školy, přátelské posezení a vzpomínání.

Sousedání na Malém náměstí

Kdy: neděle 15. října od 14 do 18 hodin

Kde: Malé náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komunitní akce, která se bude letos už počtvrté konat na Malém náměstí, zve všechny na příjemné nedělní odpoledne. Už 15. října od 14 do 18 hodin tu organizátoři chystají výtvarnou dílnu, pojízdnou knihovnu, lingvistický koutek, pouliční cykloservis a další aktivity. Novinkou bude sdílený sousedský stůl, kam může každý donést ochutnávku ze své kuchyně nebo přebytky ze zahrádky a pobavit se se „sousedy“. Pětikilometrový běh zase potěší milovníky pohybu na čerstvém vzduchu. Trasa povede po zajímavých stavbách hradecké architektury. Novinkou bude také tzv. Portrétomat – projekt výtvarnice Alžběty Dvořákové. Atmosféru akce naladí tentokrát DJ set hradeckého hudebníka, který vystupuje pod jménem Segment. Pivo a limo zajistí Bajkazyl.

Den otevřených dveří Slezské plovárny

Kdy: neděle 15. října od 13 do 17 hodin

Kde: areál Slezské plovárny, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slezská plovárna u Orlice na Slezském Předměstí otevře své brány. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku svatebního obřadu či výstavu obrazů od Petry Němečkové. Každou celou hodinu budou probíhat komentované prohlídky, prohlédnout si budete moci i saunu a ubytovací altány. Občerstvení zajistí stylový bar a restaurace 100letá, pochutnat si budete moci na grilovaných specialitách.

JIČÍNSKO

Podzimní slavnost v Lišákově doupěti

Kdy: sobota 14. října od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: zahrada Lišákova doupěte, Švestková ulice, Hořice

Proč přijít: Můžete se těšit na prohlídky zázemí, výtvarné dílny, podzimní občerstvení, ohýnek i živou hudbu. Ve 14.00 hodin je na programu Karlova a Jaromírova pohádka: Jakub Folvarčný.

Dýňobraní

Kdy: sobota 14. října od 13.00 do 18.00 hodin

Kde: areál Zahrada, Hořice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dýňobraní aneb podzimně strávený čas s rodinou se koná v areálu Zahrada (směr Dobrá Voda u Hořic). Na programu bude dlabání dýní (kus za 50 korun), aktivity pro děti, vystoupení tanečních kroužků, možnost opékání vlastních buřtů, jablíček či brambor, hudba a dobrůtky pro děti i dospělé. Akci pořádá Dům dětí a mládeže Hořice.

NÁCHODSKO

Jubilejní 50. Podorlická výstava a okresní soutěž

Kdy: sobota 14. října od 8.00 do 17.00 hodin a neděle 15. října od 8.00 do 13.00 hodin

Kde: výstavní areál chovatelů ZO ČSCH Nové Město nad Metují- Krčín

Proč přijít: Český svaz chovatelů ZO Nové Město nad Metují-Krčín pořádá jubilejní 50. Podorlickou výstavu drůbeže, králíků, holubů, okrasného ptactva. Další zvířata se představí mimo soutěž – například morčata, terarijní zvířata či exotické ptactvo. Občerstvení zajištěno. Doprovodný program – jízda na koních, malování na obličej, prodej chovatelských potřeb.

Pochod spadaným listím za pokladem rytíře Hanuše

Kdy: sobota 14. října ve 14.00 hodin

Kde: Zámek Adršpach

Proč přijít: Začátek pochodu a hry pro děti je u zámku v Adršpachu ve 14 hodin. Trasa v délce 3 km vede v okolí zámku. Cíl je opět u zámku a pro děti je připraveno překvapení.Část trasy není vhodná pro kočárky.

Bližší informace: info@tjadrspach.cz, +420 724 144 855, https://www.tjadrspach.cz/

Dýňování v Treesu

Kdy: sobota 14. října od 9.00 do 15.30 hodin

Kde: Zahradní kavárna TREES, Červený Kostelec

Za kolik: Vstupné na akci je 80 korun - účastníci si následně hradí dýně a přízdobový materiál.

Proč přijít: Pod heslem: "Společně vydlabeme nejkrásnější dýně v okolí", si užijete tradiční akci s oranžovou skupinou tykví a tykviček. V průběhu dne dílny vybavené veškerým materiálem, od dýní, po přízdoby, tavící pistole a dekorace. Tradičně bude připravena i soutěž o tři nejkrásnější výtvory. Autoři budou odměněni poukázkami na nákup v zahradnictví. Čeká vás dýňové menu, otevřená kavárna s širokým sortimentem horkých i studených nápojů, dortíky, skvělou polévkou a dobrým jídlem

RYCHNOVSKO

Večer při svíčkách a mimo jiné výjimečné historky z Comebacku

Kdy: v pátek 13. října od 19.00

Kde: v Kulturním domě Kvasiny

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Přijďte strávit zábavný večer, kterým vás provedou hosté Tomáš Matonoha a Kristýna Leichtová.

Posvícenská zábava se 4WATTY

Kdy: v sobotu 14. října od 20.00

Kde: v Kulturním domě Kvasiny

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Užijete si příjemný večer s hudbou a tancem. Restaurace Kulturního domu Kvasiny pak připravila na závěr tohoto týdne posvícenské menu. V pátek od 14.00, v sobotu od 11:00 do 19.00 a v neděli od 11.00 do 20.00 si můžete vybírat z nabídky: kachní stehno, kachní prsa, hruškové chutney, bramborové lokše, řízky a bramborový salát, svíčková na smetaně a přichystány budou i další dobroty.

Pohádka na zámku - Rozum a štěstí

Kdy: v sobotu 14. a v neděli 15. října od 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 200 korun, snížené (senioři, mládež 18-24 let, ZTP/ZTP/P) 160 korun, děti 6-17 let 60 korun, děti do 5 let zdarma (vstupenky lze zakoupit online nebo do vyprodání kapacity i v pokladně zámku)

Proč přijít: Staňte se součástí příběhu na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena. V zámeckých komnatách vás čeká pohádkové představení Rozum a štěstí.

Kounovské posvícení

Kdy: od pátku 13. do pondělí 16. října

Kde: v hotelu Zlatý potok, kapli Panny Marie v Hlukách a na návsi

Proč přijít: V pátek na vás čeká v hotelu Zlatý potok posvícenské menu, v sobotu od 20.00 začne taneční zábava s kapelou Trop z Olešnice v Orlických horách. V neděli v 11 hodin je na programu sváteční bohoslužba v kapli Panny Marie v Hlukách a následovat bude průvod k hospodě. Mezi 13. a 15. hodinou se pak chystá před obecním úřadem tradiční tlučení kohouta. V pondělí ještě můžete vyrazit na Zlatou hodinku s živou hudbou.

Rychnov pomáhá během

Kdy: v neděli 15. října od 9.00

Kde: start je na Poláčkově náměstí v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Udělejte něco pro sebe i pro druhé. Běžecký závod městem i okolím Rychnova má charitativní účel. Výtěžek z akce bude věnován na podporu Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou. Připraven je i doprovodný program a hostem bude Roman Šebrle.

Sportovní den mládeže

Kdy: v neděli 15. října od 14.00

Kde: sportoviště za Sokolovnou v Kostelci nad Orlicí

Proč přijít: Sportovní den mládeže je největší sportovní soutěží pro děti a mládež ve vybraných obcích na hřištích v České republice. Akce se uskuteční na víceúčelovém sportovišti za Sokolovnou. Užijte si 4. ročník semifinálového postupového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV v Kostelci nad Orlicí – zváni jste na sportovní postupovou akci v soutěžním pětiboji (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis).

Zahrádkářské odpoledne

Kdy: v neděli 15. října od 14.00

Kde: v sále pohostinství Chleny

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Čeká vás odpoledne strávené se Základní organizací ČZS Chleny. Těšit se můžete na přírodní vazbu, zahrádkářské výpěstky a hlavní program nabídne přednášku a ukázku dušičkové vazby, vedenou paní Zdenou Kvasničkovou z oblíbeného květinářství Pomněnka.

TRUTNOVSKO

Víkend Křišťálového údolí

Kdy: 14. - 15. října

Kde: Poniklá

Proč přijít: Křišťálové údolí otevírá brány. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, výrobních provozech, muzeích a školách. Pokud není uvedeno jinak jsou provozy otevřeny od 9.00 do 17.00 hodin.

V Krkonoších můžete navštívit dvě místa neodmyslitelně spjatá s historií i současností sklářského řemesla. Sklárnu Novosad&Syn v Harrachově a Rautis v Poniklé. Tam můžete zažít speciální program Perlařské řemeslo UNPLUGGED! V sobotu se budou konat tři speciální noční výpravy do perlařských dílen. Kapacita omezená, on-line rezervace na www.rautis.cz je nutná.

Rudnická drakiáda

Kdy: sobota 14. září ve 14.00 hodin

Kde: sraz před základní školou, Rudník

Proč přijít: Obec Rudník zve na tradiční rudnickou drakiádu! Přiveďte své děti, rodiny a přátele a užijte si spoustu zábavy s draky. Budou připravené drobné ceny a sladkosti pro děti. A na závěr akce vás čeká opékání vlastních buřtů.

