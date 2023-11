Jak a kde si v našem regionu užít poslední listopadový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ilustrační foto | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Advent ve Smiřicích

Kdy: v sobotu 25. listopadu od 10.00 do 19.00

Kde: ve Dvoraně a na nádvoří zámku ve Smiřicích

Za kolik: do Dvorany děti zdarma, dospělí 40 korun

Proč přijít: Pestrou nabídku vánočního zboží najdete ve Dvoraně na Vánočních trzích (od 10 do 17 hodin), kde je připraven i tvořivý koutek. Advent na nádvoří zámku (až do 19 hodin) bude lákat na řemeslné a vánoční produkty, občerstvení, bohatý doprovodný program a vánoční výzdobu (vstupné se neplatí). Od 10 do 18 hodin můžete navštívit galerii.

Vánoční pohádka

Kdy: v sobotu 25. listopadu od 10.00

Kde: Adalbertinum - Studio A v Hradci Králové

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Příběhem o narození Ježíška provede veselý andělíček a nezbedný čert. Poznáte, že Vánoce nejsou o dárcích, ale hlavně o lásce a přátelství, o tom, jak se těšíme, že se společně sejdeme u štědrovečerního stolu. Představení je plné koled a taškařic s pastýři, nechybí ani tři králové a Herodes, který je nakonec potrestán a Ježíšek zachráněn. Účinkuje Divadlo Kejkle.

Kateřinský jarmark

Kdy: v sobotu 25. listopadu od 8.00 do 15.00

Kde: na Masarykově náměstí v Třebechovicích pod Orebem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na pouťové atrakce, prodejní stánky s velkým výběrem zboží a bohatou nabídkou občerstvení.

Ave Maria, 26. ročník

Kdy: v neděli 26. listopadu od 18.00

Kde: v chrámu sv. Ducha v Hradci Králové

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Letošní koncert je významný a výjimečný. Reprezentuje více než čtvrt století dlouhou historii cyklu předvánočních koncertů Ave Maria v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové pořádaných operní pěvkyní Emmou Hubáčkovou. Účinkují: Emma Hubáčková - operní pěvkyně, Richard Haan - sólista opery ND Praha, držitel Ceny Thálie a dvojnásobný přemožitel kanálu La Manche, Ema Hubáčková ml. - sólistka Teatro de la Zarzuela Madrid, Jitka Nešverová - klavír, korepetitorka opery ND Praha, Vladimír Župan - klavírní virtuos, Martin Strejc – varhany.

JIČÍNSKO

36. ročník plesu Cecilka

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Kulturní dům Veliš

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít 136. ročník plesu Cecilka pořádaný přáteli kulturních tradic obce Veliše. Součástí akce bude bohatá tombola, fotokoutek i občerstvení.

Festival horolezeckých filmů

Kdy: 25. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Hotel Dachova, Hořice v Podkrkonoší

Proč přijít: Přehlídka amatérských filmů a fotografií, které pořídili naši členové na svých cestách za poznáním a dobrodružstvím. Festival je určen pro všechny milovníky hor adrenalinu a cestování.

NÁCHODSKO

Vánoční trhy v jídelně Rubeny

Kdy: 25. a 26. listopadu

Kde: Náchod

Za kolik: Vstupné: 35 korun, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: V jídelně Rubeny v ulici Českých bratří vedle Billiard Clubu v Náchodě se uskuteční tradiční a oblíbené Vánoční trhy. Těšit se můžete na stánky s řemeslnými výrobky a vánočním zbožím. Po celý víkend se zde budou konat i dětské dílničky - zdobení perníčků, výroba svíček, vánočních dekorací.

Perníčková dílnička v Malých lázních

Kdy: sobota 25. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Malé lázně, Náchod - Běloves

Proč přijít: Přijďte si užít zdobení vánočních perníčků pod vedením zkušené perníkářky Ivety Pokorné, jejíž medové perníčky z bio špaldové mouky nesou označení Regionální produkt Kladského pomezí. Akce je vhodná pro děti i dospělé. Každý účastník bude mít možnost nazdobit si jeden perníček zdarma, další za poplatek 50 korun (perníček + poleva).

Kouzelné Vánoce s Majdou a Petrem

Kdy: v neděli 26. listopadu od 15.00 hodin

Kde: ve velkém sále Městského divadla, Jaroměř

Proč přijít: Kouzelné Vánoce je nové vánoční představení legendárních, všemi generacemi milovaných, herců a moderátorů Majdy Reifové a Petra Vacka. Velké interaktivní vánoční představení obsahuje spoustu písniček, koled, tajemných překvapení a vánočních kouzel, které zaujme malé i velké diváky.

Během představení se bude lyžovat, sáňkovat, zpívat, stavět sněhuláka a pokud bude chybět sníh, Majda a Petr si jej společně s malými diváky vyčarují. Slibují, že koulovačka nebude chybět! Stejně, jako nebude chybět koulovačka, nebude chybět ani živý Betlém a další předvánoční hrátky. Děti budou mít možnost si také zahrát na Orffovy nástroje (dětské bicí). Představení je vhodné pro rodiče, prarodiče, tety i strýčky či sourozence s dětmi ve věku 3-10 let.

Vstupenky jsou k dostání v jaroměřském Turistickém informačním centru, v jaroměřské Městské knihovně a hodinu před začátkem představení na pokladně divadla.

RYCHNOVSKO

Předvánoční jarmark

Kdy: v sobotu 25. listopadu od 9.00

Kde: v Muzeu krajky a v Městské knihovně ve Vamberku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Muzeum krajky Vamberk a Městská knihovna Vamberk zvou v sobotu na Předvánoční jarmark. Program láká na prodej vánočního zboží, ale i cimbálovou muziku Friška a ženský sboreček Koňadra, atmosféru zpříjemní i flašinetář, zpěv dětí z místní mateřinky a zahájena bude rovněž výstava Jaroslava Prášila – Len, náramky, perle. K vidění budou ukázky kovářského řemesla a přichystán je doprovodný program pro děti.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: V neděli 26. listopadu od 17.00

Kde: na nám. F. L. Věka v Dobrušce

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Prožijte slavnostní atmosféru rozsvícení vánočního stromu v Dobrušce. Ten letošní sem doputoval z Pohoří. Těšit se můžete na doprovodný program. Úvodní slovo pronesou starosta města Miroslav Sixta a farář římskokatolické farnosti Dobruška Emil Hoffmann, vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Dobruška a od 13.00 do18.00 je přichystán vánoční jarmark v bývalé pobočce Komerční banky.

Vá-noční holčičiny

Kdy: v sobotu 26. listopadu od 9.00

Kde: DDM Týniště nad Orlicí

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Čeká vás tradiční akce v holčičí partě a noc plná tvoření, her a předvánoční pohody na dámské jízdě. Akce je určená pro holky od 1. do 9. třídy. Ukončení je až v neděli po snídani v 9.00. S sebou vezměte karimatku, spacák, hygienické potřeby, polštářek, plyšáka, pohodlné domácí oblečení, přezůvky. Jídlo a pitný režim je zajištěn.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: v neděli 26. listopadu od 14.00

Kde: na Mírovém nám. V Týništi nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akci pořádá KC Města Týniště nad Orlicí, ZUŠ Týniště nad Orlicí a DDM Týniště nad Orlicí. Těšit se můžete nejen na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a otevření adventního času, ale také na řadu vystoupení.

Tradiční vepřové hody

Kdy: v sobotu 25. listopadu od 10.00

Kde: Hasičská zbrojnice Kostelec nad Orlicí

Proč: přijít: Kostelečtí hasiči srdečně zvou na tradiční vepřové hody, které se budou konat tuto sobotu 25. listopadu od 10 hodin v areálu hasičské zbrojnice. Ochutnat na místě nebo odnést domů bude možné tradiční zabijačkové pochoutky. V nabídce bude také prodej vepřového masa.

Karneval - Výlet do zoo!

Kdy: v neděli 26. listopadu od 16.00

Kde: v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: děti 40 korun, dospělí 60 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit na karneval, vítána jsou všechna malá i velká zvířátka.

TRUTNOVSKO

Soutěž o nejlepší vánočku pod Rýchorami

Kdy: sobota 25. listopadu ve 14.00 hodin

Kde: Žacléř

Proč přijít: V jídelně Základní školy v Žacléři se uskuteční 11. ročník soutěže o nejlepší vánočku pod Rýchorami. Rozhodnout o vítězi mezi téměř dvěma desítkami vánoček představuje pro porotu nelehký úkol. Každoročně je program zpestřen například ukázkou pletení vánoček, zdobení perníčků a prodejem ručních výrobků dětí z mateřské školy. Těšit se můžete na ochutnávky vánoček. Příjem vánoček je od 12.30 hodin v jídelně školy, přihlášky na tel.: 605 930 520.

Vánoční trhy v Kuksu

Kdy: 25. - 26. listopadu

Kde: hospitál Kuks

Za kolik: Základní vstupné činí 50 korun, zlevněné 40 korun (děti nad 6 let, studenti, důchodci a ZTP), zdarma děti do 6 let včetně a ZTP-P.

Proč přijít: Po oba víkendové dny se uskuteční tradiční Vánoční trhy v Kuksu pořádané Českým farmaceutickým muzeem a partnery. Trhy se konají od 9 do 16 hodin v obci Kuks na labském nábřeží a na prostranství pod hospitálem. Připraveno je na 130 stánků s tradičními řemeslnými výrobky (keramika, mýdla, svíčky, věnce, vánoční ozdoby, hračky, textilní výrobky atd.) a bohatou nabídkou občerstvení a různých dobrot.

Každý den se můžete těšit na doprovodný program v podobě představení lidového loutkáře Jiřího Polehni (vždy v 10, 12 a 14 hodin). Chystá se také vystoupení flétnového souboru MUSICA PER LEGNI ze ZUŠ Jaroměř.

Naposledy v letošním roce bude veřejnosti otevřena expozice Historie lékáren (Kouzlo apatyky) Českého farmaceutického muzea a Hospitál Kuks se svými dvěma okruhy (vstupenky na prohlídky k dostání v pokladně hospitálu).