Od 16. února do 3. dubna je v galerijním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové ke zhlédnutí „Plechová abstrakce“ hradeckého fotografa a výtvarníka Martina Veselého. Prodejní výstava byla zahájena vernisáží 15. února. Po celou dobu konání expozice bude Martin Veselý - vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin - přibližovat návštěvníkům příběhy vystavených obrazů při komentované prohlídce.

Obchodní centrum provoní čokoládový festival

KDY: 18. až 20. února

KDE: Hradec Králové



Tabulková čokoláda, pralinky, horká čokoláda, marcipán, čokoládový likér, wafle, čokoládový burger, nugát, čokoládový kebab, jablka v čokoládě a mnohé další sladkosti, dezerty a delikatesy. Přijďte si od 18. do 20. února vychutnat oblíbený Valentýnský čokoládový festival do OC Futurum Hradec Králové. Čeká vás na tři desítky obchůdků, cukráren a výrobců. Vedle pestré nabídky sladkostí bude víkend věnovaný také tematickému doprovodnému programu. Vstupné je pro všechny milovníky čokolády zdarma. V pátek můžete na festival zavítat od 14:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 17:00 hodin.

Procházka za historií Nového Bydžova

KDY: 19. února

KDE: Nový Bydžov

Letos si připomínáme 140 let od založení městského hřbitova na západním okraji Nového Bydžova. Nedlouho po jeho vzniku byl vystavěn i novogotický hřbitovní kostel Sedmibolestné matky boží. V sobotu 19. února zve Městské muzeum Nový Bydžov na komentovanou prohlídku kostela i hřbitova, dozvíte se dějiny jejich vzniku a vývoje. Sraz ve 14.00 hodin před hřbitovním kostelem Sedmibolestné matky boží.

Městská knihovna láká na výstavy

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



V Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici můžete do 26. února zhlédnout v galerii výstavu výtvarných prací studentů biskupského gymnázia a církevní základní školy a ve foyer v prvním patře expozici fotografií Život v Evropě. Do konce února můžete zavítat i na přehlídku obrázků z knihy Encyklopedie dobrých skutků umístěnou v pobočce knihovny v Gagarinově ulici na Slezském Předměstí.

Orlické Záhoří rozveselí maškary a živá hudba

KDY: 19. února

KDE: Orlické Záhoří

Orlické Záhoří zve tuto sobotu 19. února na oblíbený masopust. Průvod obcí s hudbou Míra a Veronika začne ve 13.00 hodin na parkovišti u chaty Orlické Záhoří. Masopustní ples odstartuje v 17.00 hodin za doprovodu kapely Juno v Orlickohorském centru čp. 6.

Portréty Jiřího Novotného zavítaly do útulného ateliéru

KDY: do 28. února

KDE: Opočno



Výstava výtvarných prací Jiřího Novotného. V otevírací době Ateliéru Renata, vždy od pondělí do pátku od 10.00 do 17.00 hodin. Návštěvníci, obklopeni nevšedními dekoracemi a dárkovými předměty, mohou i v ateliéru posedět se šálkem vynikající švédské kávy Zoega, rozjímat nad sklenicí moravského vína či rozdovádět chuťové pohárky díky výborným domácím zákuskům.

Výstava jedinečného modelu opočenského zámku

KDY: do 28. února

KDE: Opočno

Přijďte si do opočenského informačního centra prohlédnout model opočenského zámku zhotovený v měřítku 1:80. Autorem modelu o půdorysu 100x75 cm je Luboš Váradi. K jeho vytvoření bylo zapotřebí 2.600 špejlí! Unikátní model je k vidění do konce února.

Zhlédněte projekci horolezeckých filmů

KDY: 18. února

KDE: Dobruška



Komentované projekce nejúspěšnějších filmů 38. mezinárodního horolezeckého filmového festivalu Teplice nad Metují 2021 vás čeká tento pátek od 17.30 ve Společenském centru - Kino 70 v Dobrušce. Přednášet bude přední český himálajský horolezec Honza "Tráva" Trávníček.

Okuste testování snowboardů

KDY: 19. a 20. února

KDE: Deštné v Orlických horách

Po loňské odmlce je snowboardový test s názvem TEST THE BEST zpátky. O víkendu ve Skicentru Deštné v Orlických horách můžete zdarma otestovat to nejlepší od snowboardových značek Arbor, Nidecker, Gravity, Flow a Burton. Kromě testování na vás čeká i sobotní Grill 'n' Grind Session, kde budete mít možnost zakousnout rail nebo pochoutky z masa a vyhrát hromadu cen od Snowboard Zezula, Náplavka Hradec Králové, Kohoutková a Joker. Během večerka bude grill k dispozici pro všechny návštěvníky a jejich dobroty.

Krkonošemi se prožene závod na horských kolech Chinese Downhill 2022

KDY: 19. února

KDE: Skiareál Špindlerův Mlýn - Svatý Petr



Sobota bude v Krkonoších patřit hromadnému sjezdu na horských kolech, na sněhu po červené sjezdovce. Po roční pauze se 200 jezdců spustí hromadným startem po červené neupravené sjezdovce ve Svatém Petru. Trať má okolo deseti zatáček s bezpečnostními sítěmi. Prvních 100 jezdců pokračuje znovu na start do finálové jízdy a jede o krále Chinese Downhillu. Každý může vyhrát, ale podstatnější je se zúčastnit! Registrace na webových stránkách stránkách www.sportt.cz. Start akce v 11.00 hodin, vyhlášení výsledků v cíli závodu v 17.30 hodin a celková výsledková listina, následuje Dj Wajtas-Saurus.

Kurz plstění ovčí vlny

KDY: 19. února

KDE: Dům pod jasanem, Voletiny 22

Práce s ovčí vlnou a výroba andělek, víl, šperků, hraček. Činnost, kterou můžete snadno rozvíjet i doma, vhodné pro dospělé, děti i seniory. Cena: 380 korun, děti 100 korun. Kurz bude zahájen v sobotu od 16.00 hodin.

Divadelní Knihomoli

KDY: 20. února

KDE: Trutnov



Rodinné UFFOkousky Divadlo NAVĚTVI - Matěj Kroupa v neděli od 15.00 hodin v Kulturním centru UFFO v Trutnově.

Za starými řemesly a živnostmi pod Jestřebími horami

KDY: do 20. února

KDE: Rtyně v Podkrkonoší

Město Rtyně v Podkrkonoší zve na výstavu Za starými řemesly a živnostmi pod Jestřebími horami. Výstavu obohatí exponáty z depozitáře rtyňského muzea. Expozice se koná v prostorách Malého kulturního sálu Rtyně v Podkrkonoší od 11. do 20. února denně od 10 do 16 hodin. Zastoupeny jsou zde dvě desítky řemesel a živností, které se v minulosti nacházely ve Rtyni v Podkrkonoší. Pro děti jsou připraveny pracovní listy.

Zapojte se do on-line vědomostní hry o roce 1866

KDY: od 19. února

KDE: https://meet.jit.si/hra1866



Od soboty 19. února má být od 19 hodin aktivní odkaz na četovou místnost, kde se bude hra hrát. Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat osobnosti války, bojiště, uniformy, zbraně a mnoho dalšího. Jak to funguje? Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete. Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm. Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů. Hru můžete jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!

Pohádka Neohrožený Mikeš

KDY: 19. února

KDE: Jičín

LD Srdíčko hraje pohádku pro nejmenší diváky. Rezervace vstupenek v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí v Jičíně, prodej pouze na místě před začátkem představení. Pohádka se uskuteční v sobotu od 14.00 hodin.

Únorová výstava pláten v Kavárně AMOS

KDY: do 28. února

KDE: Jičín



Jemenská plátna jsou pečlivě váženou, tematicky vytříbenou a bezprostředně prožívanou zkušeností, koncentrovanou výpovědí shrnující historická, geografická a společenská fakta. V katalogu k výstavě v Lomnici napsal Jiří Smolík: „…Obrazy Jaroslava Volfa vzniklé za jeho pobytu v Jemenu zachycují především krajinu, svéráznou architekturu města a venkova, romantická zákoutí uliček a bazarů…"

Taneční odpoledne - Radka a Václav Fajtovi

KDY: 20. února

KDE: MKS Nová Paka

Známé písně a příjemné melodie k tanci i poslechu vám zahrají manželé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou, a to v neděli v malém sále MKS Nová Paka od 15.00 do 17.00. Vstupné 50 korun.

Prohlídky v Dobrošově

KDY: kdykoliv

KDE: Dobrošov



Tvrz Dobrošov nabízí k prohlídce několik hlavních srubů, muniční sklad, kasárny či dokonce ošetřovnu, jejíž návštěva je velice zajímavá. Celou pevností vás provede Naučná stezka Pevnost Dobrošov, která vás po linii opevnění zavede až do lázní Běloves.

Výstava obrazů Jarmily Vítové

KDY: v těchto dnech

KDE: Velké Poříčí

Do 12. března můžete vidět v Knihovně městyse Velké Poříčí výstavu obrazů, akryl na plátno umělkyně Jarmily Vítové.

Veřejné bruslení

KDY: do 27. února

KDE: Jaroměř



Do 27. února můžete s dětmi zavítat na veřejné bruslení, které je k dispozici každý den na Zimním stadionu v Jaroměři od 10.00 do 15.45 hodin.

Muzeum spustilo virtuální expozici o Janu Kotěrovi

KDY: v těchto dnech

KDE: https://muzeumhk.cz/

Letos si připomínáme 150. výročí narození mimořádného architekta, designéra a pedagoga Jana Kotěry. Tvůrce přecházející ve své tvorbě od secese k modernímu klasicismu je považován za skutečného zakladatele české moderní architektury. V českém kulturním dění zanechal nesmazatelnou stopu. A díky starostovi Františku Ulrichovi můžeme několik jeho staveb obdivovat také v krajském městě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zpřístupnilo novou multimediální výstavu o Janu Kotěrovi a Hradci Králové na odkazu https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera. Prohlídka je optimalizována pro stolní počítač a notebook, nejlépe funguje v prohlížeči Chrome. V nastavení mějte povolen JavaScript.