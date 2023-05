Poslední dubnový víkend nabídne mnoho zajímavých akcí a událostí. Vyberte si z nabídky, kterou vám pravidelně přinášíme. Rádi fotografujete a natáčíte videa? Pokud kamkoliv zavítáte, napište nám o tom a pošlete snímky i krátké záznamy, rádi vše zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

Filipojakubská noc láká hlavně děti. | Foto: Deník/Archiv

HRADECKO

Čarodějnice v Mekkce

Kdy: pátek 28 dubna od 16 do 20 hodin

Kde: Kulturní klub Mekka, Nový Bydžov

Za kolik: zdarma pro čarodějnice a čaroděje / 40 korun

Proč přijít: Zábavné odpoledne pro malé čarodějnice a čaroděje, soutěže o odměny, volby o nejkrásnější čarodějnici a čaroděje. Zájemci budou mít možnost opéct si buřta. Občerstvení bude připraveno pro malé i velké. Vstup pro čarodějnickou chásku zdarma, ostatní zaplatí 40 korun. Celým čarodějnickým odpolednem bude provázet klaun Krejčík Honza.

Hradecká Sirius Voříškiáda

Kdy: sobota 29. dubna od 10 do 17 hodin

Kde: Orlice park, Hradec Králové

Proč přijít: Královéhradecký Orlice park shopping vytvořil společně s dalšími partnery tradici, kdy se potkávají v Hradci Králové v jeden den majitelé a milovníci psů bez průkazu původu všech plemen a velikostí. Tato soutěžní výstava psů je rozdělena do tří váhových kategorií: do 10 kg, od 11 do 25 kg a nad 25 kg. Není podstatné, aby soutěžící pejsek byl cvičený. Registrovat se můžete se svým psem na webu, na facebooku nebo přímo pak na místě před konáním akce. Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny ve formě kvalitního krmiva, dále pak poháry, diplomy a řadu dárků od partnerů akce. Celkový vítěz bude zapsán navíc na velký putovní pohár. V roli předsedkyně poroty se tentokrát představí zpěvačka Magda Malá, která nejenom bude s ostatními členy poroty vybírat toho nej… voříška, ale také obohatí celý program příjemnými písničkami.

Čarodějnice na Stříbrném rybníce

Kdy: neděle 30. dubna od 13.30 hodin

Kde: Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové se i letos konají Čarodějnice. Městské lesy Hradec Králové pro návštěvníky připravily bohatý program, soutěže, kapely, pálení čarodějnice, kostýmovaný průvod i opékání buřtů. Od 13 hodin bude kemp přístupný široké veřejnosti. Od 13.30 bude zahájen oficiální program. Na 16 stanovištích se děti pobaví a vyzkouší své dovednosti a schopnosti. Soutěžit budou také o nejlepší masku. V 15 hodin si zájemci budou moci přijít pro podpis od hradeckých hokejistů. Zahrají kapely Hakel band, Totální nasazení, Znouzecnost či Nadoraz. Více na facebookové stránce Hradecké Čarodějnice na Stříbrném rybníce 2023.

Tradiční pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 15 do 22 hodin

Kde: hřiště Maracana, Staré Nechanice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Nechanice Vás ve spolupráci s SDH Staré Nechanice a FC Doutnající pařezy zve na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční 30. dubna od 15 hodin ve Starých Nechanicích na hřišti Maracana. Příchozí se mohou těšit na čarodějnickou diskotéku, atrakce pro děti, ukázky hasičské techniky a večerní disco. O občerstvení nouze nebude.

Středoevropský jazzový most

Kdy: pondělí 1. května od 10 do 18 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudební festival Středoevropský jazzový most se koná na prvního máje na hradeckém Masarykově náměstí. Na hlavní scéně zahrají: LUCKY JOKE /CZ/, ANETA and The SOUL UNCLES /CZ/, ADAM WENDT THE CHOICE /PL/, THE DIXIE HOT LICKS /CZ/, DŽIPSÍS & GÁDŽOS/ SK/ a ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA, řídí VLADO VALOVIČ /CZ/. Na vedlejší scéně uslyšíte Big Band ZUŠ Habrmanova, řídí Jan Doležal /CZ/. Festivalem bude provázet Petr Sovič. Hudební program doplní stánkový jarmark s občerstvením.

JIČÍNSKO

Čarodění

Kdy: neděle 30. dubna v 15.00 hodin

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Magický svět čarodějných bytostí v areálu barokní památky. Tematicky komponovaný program pro celou rodinu s výpravnou hrou, dílnami, divadly a koncerty.

Program:

13.00 - 17.00 ČARODÍLNY

Kreativní dílny na magické předměty a kouzelné dary

14.00 -18.00 MŮRY LESA

Dobrodružná pouť k pramenům našich strachů.

16.00 WAXWING THEATRE - FAUST

16.10 DIVADLO B - MALÝ PÁN

17.00 ANIČKA A LETADÝLKO - KRÁLOVSTVÍ

18.00 WAXWING THEATRE - FAUST

18.10 DIVADLO B - MALÝ PÁN

19.00 Zapálení ohně

19.10 DER ŠENSTER GOB

19.30 MAKAK AKUSTIKUS

21.00 DER ŠENSTER GOB

22.30 RAJTARAJ

Pozvánka:

Pálení čarodějnic s fotbalisty

Kdy: neděle 30. dubna od 17.00 hodin

Kde: fotbalové hřiště, Žeretice

Proč přijít: Fotbalový klub FC AMA Žeretice zve v neděli na pálení čarodějnic na místním fotbalovém hřišti. Tradiční akce se uskuteční měsíc potom, co vítr na žeretickém fotbalovém hřišti rozmetal střechu zázemí, v uplynulých dnech fotbalisté pracovali na tom, aby hřiště na oblíbenou událost připravili.

Jičínské májové pondělí

Kdy: 1. května od 9.00 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Tradiční oslava jara, lásky a rodinné pohody. Těšit se můžete na bohatý program pro malé i velké na mnoha místech v Jičíně a okolí.

Májové pondělí v Jičíně.Zdroj: archiv pořadatele

NÁCHODSKO

Den Země a Ratibořické ovčácké slavnosti

Kdy: sobota 29. dubna od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Ratibořice

Za kolik: Vstupné 50 korun, děti od 6 let 20 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Oblíbená jarní akce v kouzelném prostředí Babiččina údolí. Přijďte se podívat na různá plemena ovcí, práci ovčáckého psa i zpracování různých ovčích produktů. Zahraje skupina Klapeto, pro děti budou připravené tvořivé dílničky, pro dospělé stánkový prodej i něco na zub a mnoho dalších aktivit.

Čarodějnice na starém koupališti

Kdy: neděle 30. dubna od 17.00 hodin

Kde: koupaliště na Úpě, Jaroměř

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce zahájí letní sezónu na koupališti. Večerem bude provázet DJ Pedro. Vystoupí kouzelníci z muzea magie, chystá se promenáda masek a vyhlášení nej čarodějnické masky.. Všechny děti v maskách obdrží sladkou odměnu Nebude chybět mini disco, spousta jídla a lektvarů. Zapálení vatry je v plánu v 19.00 hodin, o hodinu později začne diskotéka. Akce je povolená do půlnoci.

Pálení čarodějnic na Vyhlídce

Kdy: neděle 30. dubna od 17.00 hodin do 22.00 hodin

Kde: areál hotelu Vyhlídka, Náchod

Proč přijít: V 17.00 hodin se otevře letní restaurace, o hodinu později začne hrát kapela XBand. V 19.30 hodin je v plánu zapálení vatry a upálení čarodějnice.

Čarodějnice na dětském dopravním hřišti

Kdy: neděle 30. dubna v 15.30 hodin

Kde: Dětské dopravní hřiště, Náchod-Běloves

Proč přijít: Můžete se těšit až do 18.30 hodin na soutěže pro děti s odměnou (špekáček a nápoj), čarodějnické účesy, vyrábění, papoušky, možnost opékání na ohni (špekáčky s sebou).

Od 16:00 do 18:00 je na programu animační show pro děti VOSA JEDE, interaktivní program plný soutěží, zábavy, balónků, písniček a tanečků. V18.30 hodin se zapálí velká vatra s čarodějnicí. Od 19:00 do 20:00: hodin se uskuteční ukázka canisterapie se psy. Poté začne Strašidelný hrad aneb čarodějnická show. Ve 21.00 vypukne Fireshow Alterna.

Čarodějnice ve Vršovce

Kdy: neděle 30. dubna od 14.00 do 23.00 hodin

Kde: Zábavní areál ZA HUMNY, Vršovka

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: První letošní setkání čarodějů a čarodějnic! Těšit se můžete na bohatý program, spoustu zábavy pro děti i dospělé, mnoho jídla i nápojů pro vaše malé ratolesti. Letos budou připravené dvě stanoviště s nápoji a občerstvením. Nebude chybět lampionový průvod, strašidelný roj a spousta zábavy.

Program:

14:00 Otevření areálu

17:00 start soutěží

18:00 začne hrát kapela Styl

18:30 vyhlášení nejhezčí čarodějnice

19:00 soutěže

20:15 odchod na náves

20:30 lampionový průvod (start na návsi)

21:01 zapálení ohně v areálu

21:30 ohňostroj

RYCHNOVSKO

Návrat mumií do Vamberka

Kdy: pátek 28. dubna od 18 hodin

Kde: v MK Sokolovna Vamberk

Proč přijít: Zajímá vás příběh vambereckých mumií a chcete nahlédnout prostřednictvím digitální techniky do krypty, do níž se po více než dvou desítkách let vrátily? Pak si nenechte ujít slavnostní akci při příležitosti navrácení mumií do Vamberka. Jejich pozoruhodným příběhem i virtuální prohlídkou vás provede přední odborník Jiří Šindelář.

Čarodějnice v Týništi

Kdy: v neděli 30. dubna od 16.00

Kde: na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na vyvýšeném prostranství vyroste ZUŠ stage, která bude patřit Základní umělecké škole a jejímu programu. Na hlavním pódiu Město Týniště stage vystoupí 4 kapely – Brass Avenue, Band-a-SKA, YO YO BAND a hlavní hvězda celého dne – Monkey Business. Dětem bude patřit spodní část náměstí, kde bude skákací hrad firmy EKO-KOM nebo VR stánek TLAPNETu. Hlavní slovo ale bude patřit domu dětí a mládeže, který pro nejmladší přichystal soutěže, hry, opékání buřtů i velkou čarodějnickou hranici. Na náměstí vyroste kromě pódií také velký stan s občerstvením, točit se bude Plzeňský Prazdroj, podávat se budou jídla všeho druhu, výborná káva a spousta jiných nápojů i další pochutiny.

TRUTNOVSKO

Vrchlabský jarní Flerjarmark

Kdy: sobota 29. dubna od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: náměstí Míru, Vrchlabí

Proč přijít: Vrchlabské náměstí ožije pestrobarevnými stánky s ručními výrobky. Fler tvůrci nabídnou módní doplňky, šperky, tašky, kabelky, bytové dekorace, květiny, přírodní kosmetiku a spoustu dalších věcí. Nebudou chybět dílničky ani stánky s občerstvením.

Pozvánka:

Zkus maraton Kuks

Kdy: sobota 29. dubna od 8.00 do 16.30 hodin

Kde: Hospitál Kuks

Proč přijít: V sobotu odstartuje z nádvoří hospitálu Kuks sedmý ročník krosového maratonu malebným Podkrkonoším. Všechny cesty vedou na Kuks. Pojďte se proběhnout velkolepým barokním komplexem bývalých lázní s hospitálem a jeho okolím. Můžete se těšit na tratě 5 km, 10 km, 1/2 maraton, maraton a ultramaraton. Navíc běžci se psem se můžou těšit na trasu 10 km.

Pozvánka:

Pozvánka:

Zdroj: Archiv

Majáles královédvorský

Kdy: neděle 30. dubna a pondělí 1. května

Kde: Dvůr Králové nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvoudenní program na náměstí T. G. Masaryka.

NEDĚLE 30. 4. 2023 od 15.00 hodin

15:00 Zahájení starostou města, dětská vystoupení

15:30 Michal Horák s kapelou - mladý písničkář a vítěz Českého slavíka 2021 v kategorii Objev roku

17:00 Brixtn - česká indie-electro popová kapela

19:00 The People - mladá, dynamická a energická kapela hrající napříč žánry

21:00 Marta Jandová - skvělá zpěvačka poctivé poprockové muziky

22:30 Čí je to vina? - rocková kapela z Dobrušky

PONDĚLÍ 1. 5. 2023 od 11.00 hodin

11:00 Podzvičinka – dechová hudba z Bílé Třemešné

12:00 Městská hudba Úpice – dechová hudba z Úpice

14:00 Botox – multižánrová hudební skupina se dvěma frontmany Honzou Kopečným a Petrem Ryšavým

15:30 HSong – královédvorské hudební uskupení hrající písně Hapky a Horáčka

17:30 Portless– skupina do roku 2012 známá jako Support Lesbiens

Dále vystoupí žáci ZUŠ R. A. Dvorského a taneční skupiny Angeles Dance Group, TS Attitude DKNL a DDM Jednička.

Programem provedou Mirka Kameníková a Pepa Mádle.

O nazdobení tradiční májky se jako každoročně postará ZŠ Podharť.

Občerstvit se můžete ve stáncích na náměstí TGM.

Lunapark již tradičně najdete na nám. Odboje a V. Hanky.

Pozvánka:

Zdroj: Archiv