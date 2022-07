Už 16. ročník charitativní akce nabídne atrakce, stánky, občerstvení i odpočinkový program, který se bude konat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. O mluvené slovo se postarají Ondra Pokorný a Michal Ulrich mladší. Od pátku do neděle bude hrát živá muzika.

V pátek vystoupí kapely Furt Fajn, Heebie Jeebies, Prasákův gauč, Driak a Ulrichovo náměstí. V sobotu budou hrát party Ozzy osbourne revival, Čí je to vina?, Croween rock, Olympic revival a Green Day revival. Večer bude už tradiční hasičská vodní fontána s ohňostrojem. V nedělním programu zahrají kapely Doctor P. P., Debill Heads, Wishmasters a Osaka.

Přijďte se pobavit, odpočinout si a také pomoci dobré věci a dobrovolným vstupným podpořit postižené (znevýhodněné) děti z České Skalice a okolí. Charitativní veřejnou sbírku poprvé pořádá město Česká Skalice.

Festival Na Ostrovech

KDY: 9. července, 14 – 22 hodin

KDE: Bražec u Náchoda



V malebném Pekelském údolí vám zahrají Tomáš Linka a Přímá linka, Robert Křesťan a TrapeřiKarel Kahovec a George& Beatovens, Luboš Pospíšil trio, Nugget (AU/CZ)Lenka Slabá a Triolla a skvělý 9th Illinois String Band.

Mlynářovy toulky

KDY: 9. července, 10 – 17 hodin

KDE: Špindlerův Mlýn

Chcete potkat Anče, Kubu, hajného, Krakonoše s jeho sojkou práskačkou či slyšet nadávat Trautenberka? To jsou „Mlynářovy toulky“ a jejich pohádková trasa ve Špindlerově Mlýně. Den plný zábavných a veselých úkolů startuje v 10 hodin v městském parku u řeky Labe. Každý účastník pohádkové trasy si odnese odměnu.

O pohár starosty obce Převýšov

KDY: 9. července

KDE: Převýšov



SK Převýšov pořádá v sobotu fotbalový turnaj 0 pohár starosty obce. Třetí ročník soutěže odstartuje prvním zápasem v 10.30 hodin. Zúčastněná mužstva: SK Převýšov, Sokol Lovčice, Sokol Klamoš, Sokol Újezd. Občerstvení po celý den zajištěno.

Zámecké trhy

KDY: 9. července, 10 – 17 hodin

KDE: Zámek Adršpach

Na nádvoří zámku budou své zboží nabízet především malí regionální prodejci. Ve 14 hodin začne soutěž v běhu na lyžích. Skupinka s nejlepším časem vyhraje poukaz na únikovou hru Třetí princ.

Hořický Food Festival

KDY: 9. července, 10 – 18 hodin

KDE: Hořice



Ve Smetanových sadech si pochutnáte! Nebudou chybět i krátké přednášky a soutěže pro všechny věkové kategorie.

Den otců

KDY: 9. července od 13 hodin

KDE: Rudník

Tradiční pivní pětiboj nejen pro otce před obecním úřadem.



Oživlý Josefov

KDY: 9. července, 9 – 15 hodin

KDE: Jaroměř – Josefov



Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo, hudba, loutkové divadlo i bitevní ukázka.

Kára day 2

KDY: 9. července, 11 - 16 hodin

KDE: Hradec KrálovéPřijďte si užít společný den na polygonu. Je připravený zajímavý program a samozřejmě bude k vidění spousta aut. Co vás asi bude zajímat nejvíce, je možnost ukázat vaši káru a také si změřit zrychlení „z nuly na pade“. . Akce je zdarma, ale pokud chcete přijet autem, pořadatelé mají pro tento rok novinku v podobě dvou druhů lístků – parkovací mimo plac (za 100 korun) a vystavovací (za 300 korun). Na programu bude v tento den také například workshop focení a natáčení aut s Márou a Matoušem, možnost vyzkoušet a nakoupit autokosmetiku, simulátor ElektraX, stánky s občerstveními program pro děti.

Šermíři na hradě Vizmburk

KDY: 9. července od 14 hodin

KDE: hrad Vizmburk



V sobotu se v areálu hradu odehraje šermířské divadlo skupiny Fuente Ovejuna a poslechnout si můžete i zajímavý nástroj – niněru.

Vinný košt & festival chutí v Jičíně

KDY: 9. července, 11 – 22 h

KDE: Jičín

Zámecký park se již potřetí promění na místo, kde se uskuteční degustační festival vín z Čech a Moravy. Součástí bude i gastronomie snoubící se s vínem, hudební probram a zóna pro děti.

Mezinárodní hasičská soutěž zavítá do hor

KDY: 9. července

KDE: Orlické Záhoří



Mezinárodní hasičská soutěž, XV. Orlicko-Bystřický putovní pohár se uskuteční již tuto sobotu.Registrace na emailu: hasiciorlickezahori@seznam.cz.Doprovodný program: ukázky techniky, občerstvení, zábava, hraje kapela Trop.Akce se koná na místním fotbalovém hřišti od 13:00 hodin.

Jan Schulmeister a Wihanovo kvarteto

KDY: 9. července od 18 hodin

KDE: Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Podpora mladé generace je jedním z hlavních cílů festivalu Za poklady Broumovska. Vedle festivalu v Broumově sídlí i Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa, která každoročně nabízí nejmladším umělcům možnost prezentace a srovnání. Laureáti soutěže získávají ocenění v podobě vystoupení pro veřejnost, včetně účinkování na festivalu.Jan Schulmeister je vítězem jednoho z minulých ročníků soutěže Broumovská klávesa a zároveň čerstvým laureátem soutěže Concertino Praga, se kterou festival spolupracuje. Mimo domácí vítězství obhájil Jan již dvakrát absolutní vítězství v soutěži Piano Talents v Miláně a přidal též prvenství na Soutěži Césara Francka v Bruselu a na estonské Odin International Music Competition. Vystupuje s předními českými orchestry, spolupracuje též s Wihanovým kvartetem, se kterým se společně představí v rámci festivalu.

PROGRAM KONCERTU:

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert A dur K 488

Johann Sebastian Bach / Ferrucio Busoni: Chorale No. 3 Nun komm´ der Heiden Heiland BWV 659

Claude Debussy: Arabesky (výběr)

Maurice Ravel: Smyčcový kvartet F dur

Vstupné dobrovolné Výtěžek putuje na pomoc kostelům

Butovský kros a Memoriál Karla Formánka

KDY: 9. července

KDE: Butoves



V sobotu 9. července se uskuteční už 24. ročník Butovského krosu a 14. ročník Memoriálu Karla Formánka. Do závodu je zařazený také start kategorie „Běh pro všechny“ a běh „O Železnou ženu“ na trati dlouhé 8600 m. Děti budou závodit od 15 hodin, slavnostní zahájení se uskuteční v 16 hodin, poté odstartují další kategorie. Hlavní závod začne v 17 hodin. Program nabídne také dětské vyžití, grilování i kapelu Hogo Fogo.

Noční hrané prohlídky / Tajemství Ďáblovy bible

KDY: 8. července od 21:00 do 22:30

KDE:Klášter v Broumově

Vzhůru za nočním dobrodružstvím. Potemnělým klášterem vás během prázdninových prohlídek provedou kostýmované historické postavy, které vám odhalí tajemství největší rukopisné knihy světa: Ďáblovy bible! Stejně jako v letech minulých, i letos se můžete těšit na noční hrané prohlídky. Ty se tentokrát zaměří na příběh tajemného Codexu Gigas, neboli Ďáblovy Bible, jejíž kopie je během letošního července a srpna vystavena v knihovně broumovského kláštera. Příběh největšího světového rukopisu, který spatřil světlo světa ve zdech podlažického kláštera, je od dávných časů protkán mnoha neznámými.