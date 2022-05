Nenechte si ujít 4. ročník trutnovské charitativní akce pro hendikepované z Trutnova a přilehlého okolí. Letošní termín běhu byl stanovený na 21. května. Místem dění bude již tradičně trutnovské letiště ve Volanově. Místní letecký spolek Dračí Letka Trutnov organizátorům i účastníkům poskytuje skvělé zázemí pro celodenní pobyt mimo domov.

A s jakým cílem se letos poběží? Vybrat penízky pro devítiletého Jáchyma, který miluje život, rozdává radost okolo sebe a neustále se učí a posouvá ve svých dovednostech! Jáchym se narodil se vzácným genetickým poškozením své DNA, to mu ale nebrání v tom, aby neustále objevoval krásy tohoto světa, a navíc v něm dřímá veliký duch… Jáchymovi nejvíce pomáhají dlouhodobé pobyty v Lázních Klimkovice, bohužel však pojišťovna uhradí jen zlomek toho, co chlapec potřebuje. Vydejte se tedy v sobotu na letiště, proběhnete se po lese, dáte si dobrou baštu, poslechnete si hudbu od kluků z Grepy a společně si užijete hezký sportovní den pro dobrou věc pro Jáchymovy „výlety“ do Klimkovic.

Registrace na závod je možná na webu akce www.behdobrehodraka.cz/registrace. Příspěvky pro Jáchyma je možné posílat na transparentní účet zřízený přímo pro něho: 2302065650/2010, kam by měl každý zaregistrovaný také poslat svůj registrační poplatek ve výši minimálně 150 korun. „Když pošlete víc, budeme jen rádi! Děkujeme, že pomáháte!,“ vzkazují organizátoři.

Den s policií v Náchodě

KDY: 21. května od 9 hodin

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK: zdarma



Městská policie Náchod společně s Policií ČR zve po dvouleté odmlce všechny malé i velké zájemce na tradiční oblíbenou akci Den s policií, která se uskuteční v sobotu na Dětském dopravním hřišti v Bělovsi. Začátek zábavného dopoledne je v 9 hodin. Děti si budou moci zasoutěžit v dovednostních i vědomostních soutěžích o zajímavé ceny a společně s rodiči si také prohlédnout vystavenou techniku celého integrovaného záchranného systému.

Turistický pochod Krajem Eduarda Štorcha

KDY: 21. května

KDE: Ostroměř

Klub českých turistů Ostroměř pořádá tuto sobotu již 46. ročník pochodu a 23. ročník cyklotrasy. Start i cíl je jako obvykle u Základní školy Eduarda Štorcha v Ostroměři. Na pěších trasách (4, 7, 12, 20 a 30 km) budou připraveny pro děti soutěže s drobnou odměnou. Trasy vedou po Mlázovickém a Hořickém chlumu. Skoro všechny trasy prochází osadou Libín v Mezihořském údolí, kde byl 17. července 1921 slavnostně odhalen pomník spisovatele Aloise Jiráska. Na pěší trase 20 a 30 km je účastníkům umožněn vstup na rozhlednu Hořický chlum zdarma.

Pro cyklisty jsou připraveny trasy 25, 35 a 50 km, které směřují do okolních obcí od Ostroměře na jih a jihozápad (rovinatý kraj).

Každý účastník obdrží na startu mapku s podrobným popisem vybrané trasy, drobné občerstvení a v cíli pamětní list a překvapení.

Na kole po stopách učitele Šíra

KDY: 21. května

KDE: Horní Branná



Po dvouleté odmlce letos opět do sedel. V sobotu 21. května se v Horní Branné koná oblíbená akce Cyklovýlet krajem Josefa Šíra. Na trasy dlouhé 25, 37, 57 a 88 km vyjedou ze zahrady zámku cyklisté mezi 8:00 – 11.00. Dojezd musí stihnout do 16:00. V cíli je čeká odměna a zasloužený odpočinek. Připraveno je občerstvení zajištěné mysliveckým spolkem Sovinec a živá hudba. Pro nejmenší účastníky je přichystaná trasa po Horní Branné a v cíli jako odměna výtvarné dílny a skákací hrad. Přijeďte a uctěte svoji účastí památku spisovatele, hudebník, malíře a hlavně ryzího člověka Josefa Šíra . Podrobnosti najdete na www.krajemjosefasíra.cz

Úklid Sněžky i pod Sněžkou

KDY: 21. května

KDE: Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou zve k úklidu nejvyšší hory České republiky a jejího přilehlého okolí. Někteří návštěvníci Krkonoš si stále neodnáší s sebou z hor to, co si tam přinesli, a proto je opět čas to po nich uklidit (bohužel). Město se zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko a dobrovolníci společně uklidí Sněžku i hřebeny a údolí pod nejvyšší horou České republiky. Přidáte se k nim?

Multižánrový festival Jařinec

KDY: 20. - 22. května

KDE: Jaroměř



Festival divadla a hudby bude napříč žánrovým spektrem. Páteční program se odehraje v Městském divadle v Jaroměři a v altánku v Masarykových sadech. Další dny se bude program odehrávat v Bastionu IV v Josefově. Událost pořádá Kolegium hraběte Šporka.

Vydejte se na botanickou vycházku s odborníkem

KDY: neděle 22. května

KDE: Češov

ZA KOLIK: zdarma

Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín zve na botanickou procházku s Martinem Šťastným do Češovských valů, které se rozkládají v lese na mírném návrší Hradiště, asi 1 km jihozápadně od obce Češov. Sraz je v 8:30 hodin u Obecního úřadu v Češově. Cílem exkurze, která se koná zdarma, bude dubohabrový les se silně ohroženým vstavačem nachovýcm. Z dalších zajímavých druhů lze spatřit například hadí mord nízký, medovník meduňkolistý, okrotici bílou, vemeník dvoulistý. V tuto dobu snad budou již v plném květu všechny tři orchideje či lýkovec jedovatý.

Sraz vojenské techniky na Stachelbergu

KDY: 21. května od 9 hodin

KDE: tvrz Stachelberg, Trutnov





Spolek Vojenská vozidla Trutnov pořádá sraz vojenské techniky. Už 7. ročník. Těšit se můžete na letecký souboj, projedete se „Bévépéčkem“ a dalšími vojenskými vozidly, nebo se proletíte vrtulníkem. Kromě toho si také můžete zkusit paintball, dát si guláš z polní kuchyně, prohlédnout si polní nemocnici a mnoho dalšího. Samozřejmě bude také otevřené muzeum. Nově bude vybíráno vstupné do areálu.

33. ročník pochodu Václavice - Havlovice

KDY: 21. května

KDE: Václavice, Havlovice

Modrá Střelka Náchod a TJ Sokol Havlovice zvou na tradiční a oblíbený pochod. Start bude buď na nádraží ve Václavicích nebo na náměstí v Náchodě u Škvoreckého lavičky od 8 do 10 hodin. Cíl ve sportovním areálu v Havlovicích. Na hradě Vízmburk zahraje kapela Domamazec z Machova.

Více podrobností najdete zde: http://modrastrelka.duha.cz/vaclavice-havlovice/

Pohár Českého ráje

KDY: 21. května

KDE: Jezdecké Centrum Jičín



5. ročník regionálního parkurového šampionátu. První kolo slibuje napínavou bitvu o titul regionálních šampionů, v letošní jubilejní sezóně závodí jezdci o rovných 200 tisíc korun. Na jezdce a jejich koně čekají nové závodní překážky a diváci ocení nové zázemí v podobě kavárny s venkovní terasou.

PROGRAM

★ Start hobby soutěží v 9:00, start oficiálních soutěží cca 12:00

★ Hobby parkury 70 cm - ZM - kategorie hobby

★ Oficiální národní soutěže Z - L* - kategorie junior a senior

Mezinárodní Polický vandr

KDY: 21. května

KDE: Police nad Metují

Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují zve na 45. ročník oblíbeného pochodu. Na trasy 15 a 25 km, vedoucími územím CHKO Broumovsko, se vyráží ráno mezi 7. až 9. hodinou, a to individuálně z polického fotbalového hřiště. Ocenění budou tito vandrovníci: nejmladší, nejstarší, nejvzdálenější z ČR, nejvzdálenější ze zahraničí, nejpočetnější rodina i nejpočetnější třída zdejší základní školy. Ve 14 hodin zahraje na hřišti loutkové divadlo Boďi z Jaroměře pohádku o Zubejdě Solimánské a o hodinu později přijde kouzelník.

140. výročí železniční dráhy Královec - Žacléř

KDY: 21. května

KDE: Královec, Žacléř



U příležitosti 140. výročí lokální trati Královec Žacléř se pouze na jeden den uskuteční mimořádné vlakové spojení na trati Trutnov-Královec-Žacléř. Po celou sobotu můžete využít tuto jedinečnou možnost a svézt se historickým vláčkem.



Součástí celodenního programu bude i turistický pochod, který startuje v sobotu ve 13. hodin ze žacléřského nádraží a cíl je po sedmi kilometrech na nádraží v Královci. Tam každý obdrží pamětní tričko. Odtud se pak účastníci mohou vrátit vlakem zpět do Žacléře. Trasa je lehká, vhodné pro všechny věkové kategorie.



Další akcí bude již 13. Muzejní noc v Městském muzeu na Rýchorském náměstí, která je věnována právě 140. výročí lokální železniční dráhy Královec Žacléř. Návštěvníci se mohou těšit na dvě nové výstavy věnované železnici, výtvarné dílny, žonglérský workshop i loutkové divadlo. Muzejní noc začíná v 16.00 hodin.

Mezinárodní den muzei a galerií v GVUN - Na druhé straně kopce

KDY: 21. května od 9 do 22 hodin

KDE: Galerie výtvarného umění v Náchodě

ZA KOLIK: galerie bude otevřena po celý den zdarma

Galerie výtvarného umění v Náchodě otevírá dveře široké veřejnosti a nabízí bohatý kulturní program v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí a galerií. Po několika pandemických letech zámecký kopec znovu ožije a představí originální tvorbu lokálních i zahraničních umělců, zpřístupní zdarma výstavní prostory a mimo jiné pozve publikum i do otevřené krajiny.

Jednodenní festival tematicky navazuje na právě probíhající výstavu Tragedie lesa a oslavuje výročí ikonického obrazu Václava Březiny. Letošní název odkazuje k cestě do neznáma. Co čekat, hledat, tušit na druhé straně kopce? Za čím se vydat na cestu? Celodenní program bude prezentovat širokou škálu různorodých uměleckých přístupů v reakci na místní krajinu a její proměny v čase. Umělci hledající odpovědi v prostorech kolem nás a v komunikaci s nimi se pokusí nabídnout jiný pohled z kopce, novou perspektivu na místo, novou zkušenost s prostorem kde žijeme.

Na druhé straně kopce je prostor, který nevidíme. Krajina neznámá, kde rostou stromy, které ještě nebyly zasazeny. Místo, kde se sídlí naše myšlenky, představy a vize.

PROGRAM:

9 - 12 hodin - PLENER

Workshop v Michalem Burgetem

- místo setkání: u Truhlárny na Brance (EMV Truhlářství, Branka 1994, Náchod), GPS: 50.4056550N, 16.1393242E

- registrace: https://bit.ly/3FF7oKB

11:30 - 12:30 - PIKNIK NA BRANCE

Rozprava o lesích Náchodska a piknik

- místo setkání: u Truhlárny na Brance (EMV Truhlářství, Branka 1994, Náchod), GPS: 50.4056550N, 16.1393242E

13:00 - 15:00 - DRED: TRADREDIE LESA

Performativní procházka

- místo setkání: Máchova ulice (nad Střediskem volného času Déčko)

GPS: 50.4179206N, 16.1575528E

- odkaz na vlastní událost: https://bit.ly/3w4MEZt

Od 15 hodin - program se bude konat v GVUN a jejím bezprostředním okolí

15:00 INNER OUT

Otevřené dílny s vystavujícím umělci

16:00 DIVADLO b: LOCIKA

Loutkové představení

17:00 TRAGEDIE LESA

Komentovaná prohlídka galerie s kurátorem výstavy Davidem Chaloupkou

18:00 ALÏOS YANG

Performace

19:00 VLCI NA HRANICÍCH

Projekce filmu

21:00 TOMÁŠ NIESNER

Koncert

Po celý den bude u galerie mimořádně otevřená letní kavárna, příchozí se zde budou moci občerstvit pohoštěním od lokálních náchodských dodavatelů i domácími produkty.

Fidle slaví 25 let

KDY: 22. května v 18 hodin

KDE: Jičín



Kapela Fidle v tomto roce slaví 25 let od svého vzniku. Toto výročí si připomene na slavnostním koncertě „25 let Fidle“ v neděli 22. května v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku. Zároveň pokřtí CD Samá voda, které kapela natočila na podzim. Je již deváté v pořadí.

Pochod Karla Klíče

KDY: 21. května

KDE: Hostinné

Zdejší Klub českých turistů zve v sobotu 21. května do Hostinného na tradiční a oblíbený Pochod Karla Klíče. Jedná se už o 46. ročník. Pro pěší a cyklisty bude zachován tradiční start a cíl pochodu v restauraci U Bicana. Děti budou moci vystartovat z Tyršových sadů.

Pozor, pořadatelé se letos rozhodli pro změnu - všechny trasy se sejdou na hlavní kontrole v Tyršových sadech! Zde si děti z dětských tras zasoutěží v mnoha dovednostech a namalují vlastní turistickou značku. Všichni účastníci si budou moci opéct buřt, který za odměnu dostanou. Pro zahnání žízně si budou moci účastníci zakoupit něco málo z nabídky alko i nealko nápojů.

Kdo bude mít po absolvování pochodu ještě dost sil v nohách, může si zatančit do Hostinného přijede zahrát kapela Jakobend z Víchové nad Jizerou. Veškeré podrobnosti naleznete na: https://kcthostinne.webnode.cz/

Hořická pouť na Gothardě

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Hořice



Oblíbená pouť s atrakcemi a stánky se koná na vrchu Gothard, a to během víkendu 20. — 22. května.

300 zatáček Gustava Havla

KDY: 21. - 22. května

KDE: Hořice

300 zatáček Gustava Havla je mezinárodní mistrovství České republiky na přírodních okruzích, který se jezdí v Hořicích v Podkrkonoší od roku 1936. Název vznikl z faktu, že po dvanácti kolech závodu ujede motocyklista na hořickém závodním okruhu přesně 312 zatáček. Od roku 1968 nese závod jméno Gustava Havla, českého závodníka, který patřil mezi světovou špičku a tragicky zahynul v roce 1967 při cestě do zaměstnání.

Více informací najdete zde: https://amkhorice.eu/

Česko - slovenský steelový turnaj

KDY: 21. května

KDE: Volejbalová hala SK Náchod



V sobotu se v Náchodě uskuteční první velký turnaj ve steelových šipkách. Organizátoři očekávají okolo 100 hráčů z celé České republiky, ale i Slovenska. Hlavní tváří turnaje je jeden z našich nejlepších hráčů Roman Benecký (účastník loňského MS v šipkách v Londýně) . V odpoledních hodinách by měl dorazit Víťa Sedlák, který hrál o víkendu také na Královce s MvG. Měl hrát i červenokostelecký Karel Sedláček alias „Zlej Kája“ (v roce 2020 se stal historicky prvním českým hráčem, který získal statut profesionála prostřednictvím PDC Q-school), který se ale na poslední chvíli nominoval do Stuttgartu.