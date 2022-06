Druhou červnovou sobotu míří do centra Trutnova už 17. ročník Pivofestu 2022. Těšte se na skvělé pivo a muziku. Nebudou chybět Turbo, Václav Neckář a Bacily, Kapitán Demo, ATMO music, Doctor Victor či Benjaming´s Clan. Ochutnáte nespočet zlatavých moků od více než desítky pivovarů. Brány akce se otevřou v poledne a zavřou hodinu po půlnoci.

Víkend otevřených zahrad

KDY: 11. června od 9 do 15 hodin

KDE: Vrchlabí



V průběhu červnových víkendů se veřejnosti po celé Evropě otevírají zahrady. Vrchlabský zámecký park a přilehlá klášterní zahrada proto zvou i vás. Nahlédnete do běžně nepřístupných částí – genetické banky ohrožených druhů rostlin Krkonoš či záchranné stanice pro poraněná divoká zvířata. Doprovodný program nabídne komentované prohlídky areálu, ovocnářskou poradnu, představení práce arboristy či aktivit Okrašlovacího spolku Vrchlabí. Pro rodiny s dětmi bude v KCEV Krtek připravený dětský koutek a naučné hry. Představí se i lokální farmáři. Prohlídka záchranné stanice je v plánu v 10 a ve 12 hodin.

Noc kostelů rozezní nejstarší zvonkohra

KDY: 10. června od 18 do 21 hodin

KDE: Žireč

Kostel sv. Anny v Domově svatého Josefa se 10. června otevře veřejnosti na Noc kostelů. Mimo jiné zazní i evropský unikát – nejstarší dochovaná barokní zvonkohra v Evropě, kterou daroval hrabě Špork z Kuksu žirečským jezuitům. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění a zážitku. Do letošního ročníku se přihlásilo více než 1500 kostelů a modliteben v Česku a ten v Žirči u Dvora Králové je jedním z nich.

Dny otevřených ateliérů

KDY: 11. a 12. června

KDE: Trutnovsko



Navštivte Krkonoše a místní řemeslníky přímo v jejich ateliérech a poznejte svět umění zblízka! Letos se 11. a 12. června 2022 můžete osobně setkat v dílnách od Vrchlabí až po Hradec Králové s tvůrčími osobnostmi, které se zapojují do celokrajské akce Dnů otevřených ateliérů.S řemeslníky regionální značky KRKONOŠE originální produkt® se můžete tentokrát osobně setkat přímo v jejich dílnách a podívat se pod pokličku, co se nového ve Vrchlabí, Rudníku, Trutnově nebo v Malé Úpě chystá. Můžete se těšit na ukázky tavení skla a mozaiky, foukání vinutých perlí, bižuterii, předení na kolovratu a tkalcovském stavu či originální textilní tvorbu.Díky minulému ročníku, který se konal pod hlavičkou Místní akční skupiny Krkonoše na kolonádě v Janských Lázních, se podařilo propojit Mistryni tradiční rukodělné výroby Lenku Špetlovou Máslovou z Hostinného zabývající se paličkovanou krajkou a sklářku Evu Edler z Rudníku. Jejich spolupráce vyvrcholí společnou putovní výstavou ve Františkánském klášteře v Hostinném dne 23. září 2022.

Den pro rodinu

KDY: 11. června

KDE: Náchod

ZA KOLIK: zdarma



Zábavné sportovní odpoledne si mohou během soboty na stadionu Hamra v Náchodě v rámci Dne pro rodinu užít malí i velcí návštěvníci. Na třinácti sportovních zastaveních budou soutěžit ve florbalu, hodu na koš, spin ladderem, lukostřelbě, dráhovém kulečníku či v nordic walkingu. O doprovodný kulturní program se postará kapela Effest či zajištěné občerstvení.

Program začíná v 10 hodin a během něj se budou moci návštěvníci seznámit také s nabídkou a výhodami Rodinných pasů a Senior pasů Královéhradeckého kraje či s nabídkou sociálních služeb v kraji a jejich zařízení. Podrobné informace na portálu: https://www.dnyprorodinu.cz

XX. ročník Žernovského bajku

KDY: 11. června

KDE: nedaleko Babiččina údolí



Zajímavá trať poblíž samotného Babiččina údolí a celodenní doprovodný program. To jsou hlavní atributy závodu, který se letos uskuteční po dvacáté. Pro závodníky z řad široké veřejnosti od kategorie odrážedel pro nejmenší po 70+ jsou připraveny trasy od 2,2 km po 36 km.Jako součást doprovodného programu vystoupí bubenická skupina RITMO FACTORY, jejich show požene účastníky do dalších kol závodu. Na celé odpoledne je také připraven program pro děti se zaměřením na ekologii „Vyskoč, Nejvýš, Recykluj“ včetně velkých skákacích atrakcí. K dispozici bude i půjčovna elektrokol. Účastníci si mohou vyzkoušet i workoutové hřiště pod rozhlednou. Od 19:00 vystoupí kapely Wanastowi vjecy revival a Furt fajn.

Dřevosochání

KDY: 11. června

KDE: Hořice

Dřevosochání s hudebním programem se uskuteční v sobotu v Areálu Zahrada v Hořicích, a to v sobotu od 9 hodin. Své dřevosochařské dovednosti předvedou Robert Musil a Petr Krejcar, od 14 hodin se bude tvořit socha za hodinu, od 17 hodin vystoupí tři kapely.

Lázeňský jarmark v Malých lázních

KDY: 11. června

KDE: Náchod-Běloves



V Malých lázních v Náchodě -Bělovsi se v sobotu od 10 do 16 hodin uskuteční Lázeňský jarmark. Těšit se můžete na pestrou nabídku sortimentu od lokálních tvůrců, umělců a řemeslníků i na chutné občerstvení. Nebudou chybět ani aktivity pro děti, například jízda na koni.

Hartecká pouť

KDY: 10. 12. června

KDE: Vrchlabí

Hartecká pouť se koná na tradičních místech před bývalým kulturním domem a v prostorách u ragbyového hřiště v Podhůří - Hartě.

Festival DOTEKY

KDY: 11. června od 10:00 hodin až do noci

KDE: DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie, Horní Maršov



Svátek tvořivosti pro všechny věkové skupiny setkání s umělci z Trutnovska: vernisáž výstavy R. Fürbachera ve starém kostele v Horním Maršově, dechový orchestr ZUŠ Trutnov, hudební soubor NaŽďár, kapela Hunky Funky. Nebudou chybět dílny pro veřejnost vaření piva pod širým nebem, kruhové tance, výroba skleněných korálků, tvorba přírodních šperků, loutkářská dílna i program pro děti stezka „Otvírá se země“ či divadelní pohádka O kohoutkovi a slepičce. Přesný program na www.dotek.eu.

Zámecké trhy

KDY: 11. června od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Adršpach

Součástí trhů budou i řemeslné dílny, kde si můžete zkusit vyrobit vinuté perle, potisknout látku nebo tkát na stávku.

Den spolků

KDY: 11. června od 10 do 15 hodin

KDE: Česká Skalice



Na louce pod Muzeem Boženy Němcové se představí více než 20 spolků a neziskových organizací působících v České Skalici. Celodenní setkání doprovodí kulturní program. Vystoupí Pěnice ze České Skalice, loutkové divadlo a děti ze ZUŠ Česká Skalice. Po skončení prezentace se areál uzavře, aby se mohl připravit na podvečerní vystoupení zpěvačky Annabelle a jejich přátel a večerní koncert známé skupiny Jelen.

Josefovské čarování

KDY: 12. června od 13 do 18 hodin

KDE: Pevnost Josefov

Těšit se můžete na čarodějné dílničky na výrobu masek a dalších čarodějných předmětů, tajuplnou hru s Bubetkou a Smítkem a stylové občerstvení.

Muzejní noc a Noc kostelů

KDY: 10. června

KDE: Hořice

ZA KOLIK:



V pátek 10. června se v Hořicích uskuteční Muzejní noc a Noc kostelů. Obě akce mají mezinárodní charakter a jejich smyslem je otevřít brány v netradičním čase pro neobvyklé zážitky.



Podvečerní procházka může začít třeba u chrámu Narození Panny Marie. Už v 16 hodin tam lze posedět u drobného občerstvení, volná prohlídka kostela pak začíná v 17 hodin. Večerní program nabídne setkání u varhan s Filipem Šťovíčkem, vystoupení žáků ZUŠ Melodie či třeba povídání s Alešem Vostřezem.



Muzejní noc startuje v Městském muzeu v 17:30 hod. Zde na diváky čeká komentovaná prohlídka pro děti a setkání s autorem Kyklose Tomášem Polcarem.



Program v bývalé synagoze v Tovární uličce bude zahájen v 19 hodin výkladem o historii budovy. Verše Jana Skácela v podání literárně-dramatického oboru ZUŠ Hořice pod vedením Štěpánky Fléglové zazní ve 20 hod. O hodinu později si budou moci návštěvníci zapálit svíčku s prosbou a poděkováním Šalom Aleichem.



Pokračovat můžete do nedalekého zámku, kde sídlí Museum CRR, letošní výstava se jmenuje 120 let na závodní motorce. V pátek bude muzeum mimořádně otevřeno až do 22 hodin.



Procházku po městě lze dále nasměrovat na vrch sv. Gotharda, stejnojmenný kostelík bude otevřen již od 17 hod. a ruku na srdce, kolik z vás Hořičanů ho v životě vůbec někdy navštívilo? Přitom interiér prošel v minulosti několika renovacemi, například mimořádně povedená byla oprava fresky anděla na stropě. Od 17:30 tam začíná koncert ZUŠ Hořice a od 18:30 manželé Tomíčkovi provednou návštěvníky historií tohoto nejstaršího hořického svatostánku.



V sochařském parku u Galerie plastik je připraven od 20 hodin koncert pro zvukové objekty Martina Janíčka. Navštívit můžete i podvečerně nasvícenou Galerii plastik. Závěr večera můžete strávit na Masarykově věži samostatnosti, večer bude otevřena až do 22 hodin a návštěvníkům se z ochozu nabízí jedinečný večerní výhled na město.

Motosraz Velký Dřevíč 2022

KDY: 10. - 12. června

KDE: Velký Dřevíč

Přátelé a příznivci jedné stopy mohou zavítat na rodinný motosraz do areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči.Těšit se můžete na mnoho tradičních i netradičních soutěží o hodnotné ceny, sobotní spanilou jízdu po krásách okolí, mnoho kvalitních kapel a spoustu zábavy. Výtěžek z motosrazu bude, jako již tradičně, předán na charitativní účely.

Geoturistický výlet: Velká výprava Teplickými skalami

KDY: 11. června od 9 hodin

KDE: Teplice nad Metují



Na další komentovaný geoturistický výlet v rámci Evropského týdne geoparků se vydáte v sobotu 11. června 2022. Vychází se v 9.00 hodin od sochy sv. Floriána na náměstí v Teplicích nad Metují /50°35'39.289"N, 16°10'13.422"E/.



Z náměstí v Teplicích nad Metují se na Velkou výpravu Teplickými skalami vydáte nejprve po zelené turistické značce kolem Ivanitské poustevny přes Kamenec na skalní vyhlídku Lokomotiva. Odtud po staré výletní turistické trase "Třiadvacet mostů" projdete centrální částí Teplických skal zvanou "Bludiště" až do Teplického údolí. Cestou si budete všímat zajímavých tvarů pískovcových skalních útvarů a povíte si historii jejich vzniku.



Dále vystoupíte na nejvyšší bod Adršpašsko-teplických skal – na rozhlednu na vrcholu Čáp s krásnými panoramatickými výhledy na Polickou křídovou pánev a různé tvary okolních horských masivů. Sejdete do osady Skály k bývalému biskupskému dvorci Bischofstein, prohlédneme si tajemné Černé jezírko a vystoupíte na vyhlídku mezi zbytky skalního hradu Skály v Jiráskových skalách. Po žluté turistické značce sestoupíte kolem pramene sv. Huberta zpět do údolí Metuje a teplickými uličkami dojdete k výchozímu bodu na náměstí.



Na mnohých zajímavých místech si budete povídat o skalách, kamenech, pískovcích, tvarech krajiny, a hodně o vodě, která to má všechno na svědomí. A hlavně si užijete krásný, téměř letní den.



DÉLKA TRASY VYCHÁZKY: 15 km

ODHADOVANÁ DOBA: cca ​6,5 – 7 hodin

ORIENTAČNÍ PŘEVÝŠENÍ TRASY: 560 m

Doporučuje se pevnější turistickáu obuv.

REZERVUJTE SI ÚČAST na: geopark@broumovsko.cz / +420 731 190 228

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 100 Kč dospělí / 50 Kč děti

VÍCE INFORMACÍ: http://www.geopark.broumovsko.cz/…/geoturisticky-vylet…

Hry bez hranic

KDY: 11. června od 10 do 23 hodin

KDE: Jilemnice

11. ročník Her bez hranic – Dnu netradičních sportů a zábavy pro celou rodinu.

Sobota 11. června v Jilemnici na Kuvajtu (hřišti pod nemocnicí).

10.00–16.00 netradiční sporty

12.00 ukázka 3D lukostřelby (LK ARNI Valteřice)

16.00 losování velké tomboly

16.30 vystoupení leteckých modelářů z Vrchlab

í19.30 posezení s kytarou (a dalšími hudebními nástroji)

Vstupné dobrovolné, tombola, tvořivý koutek (malování na obličej, rukodělné dílničky, …), bohaté občerstvení včetně ukrajinských specialit a mnoho dalšího.

Akci pořádá Junák – český skaut, středisko Jilm Jilemnice ve spolupráci s LK ARNI Valteřice a Modeláři Vrchlabí.

Malé letní dovádění

KDY: 11. června od 10 hodin

KDE: Křinice



11. ročník dne plného her, zajímavých činností, nových poznání a dobrého jídla.

Místo konání zde: https://mapy.cz/s/carejofefu

Program: Soutěže v netradičních disciplínách mezi týmy obcí Broumovska.

Pestrý doprovodný program v průběhu celého dne.

Reprodukovaná hudba (DJ Petr Cirkl), skákací hrad pro děti, k poslechu i tanci od 17 hodin zahrají Slaveňáci.

Bohaté občerstvení po celý den zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé DSO Broumovsko a Obec Křinice.

Vršovský jarmark

KDY: 11. června od 11 hodin

KDE: Zábavní areál ZA HUMNY, Vršovka

Můžete se těšit na lokální prodejce, spoustu dobrot, volnou zábavu a samozřejmě na zvířátka!

Zábavné odpoledne k výročí 150 let hasičů

KDY: 11. června od 15 do 18 hodin

KDE: Nové Město nad Metují



Hasiči Nové Město nad Metují ke svému 150. výročí pořádají zábavné odpoledne. Konat se bude na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. Těšit se můžete na hasičský skákací hrad, živou hudbu agentury DROPS, malování na obličej pro děti, ukázku hasičské techniky, občerstvení a točené pivo. Vstupné dobrovolné.

Den pro rodinu v Jičíně

KDY: 12. června od 10 do 20 hodin

KDE: Zámecký park, Jičín

Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu! Bohatý program v Zámeckém parku nadchne všechny generace. Součástí oslav je 30. výročí založení 1. mateřského centra. Více na www.dnyprorodinu.cz.

Dětský den a cesta kolem světa

KDY: 12. června od 14 do 18 hodin

KDE: Bukovice, louka za hasičskou zbrojnicí



SDH Bukovice zve rodiny s dětmi na dětský den a cestu kolem světa.

Dny otevřených ateliérů

KDY: 11. - 12. června

KDE: Náchodsko

Centrum uměleckých aktivit organizuje dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených ateliérů (DOA). Každoročně se koná v druhé polovině června. Letos se uskuteční v sobotu 11. a neděli 12. června, a to Již 10. ročník!

Výzvu vyslyšelo více jak 50 výtvarníků a institucí nejrůznějších oborů a zaměření. Návštěvníci mohou zavítat jak do renomovaných galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů, řezbářů ale i designérů v Královéhradeckém kraji. Nejpočetnější skupinu najdete v Josefově, Trutnově a okolí, na své si přijdou i lidé z okolí České Skalice, Náchoda, Jičína, Hořic, Červeného Kostelce, Broumova, Rychnova nad Kněžnou…Můžete si užít kulturní program na zámku, v dílnách, zahradách, ale i v úplně zapadlých končinách a chaloupkách našeho kraje. Vstup je zdarma, řada umělců připravuje kromě svých výstav a expozic i doprovodný program, prodejní jarmark, dílny pro děti i dospělé, hudební doprovod či opékání. Více informací se dozvíte na webu https://www.cuahk.cz/ateliery/.

Noc kostelů otevře i kapličku

KDY: 12. června

KDE: Rokytník



V roce 1827 byla v Rokytníku, nákladem rolníka Vejra z čp. 14, postavena římskokatolická kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici. Co bylo tehdy důvodem k její stavbě, nevíme, ani kronika obce Rokytníka se o tom nezmiňuje. Jisté však je, že právě letos si připomínáme půlkulaté výročí od jejího postavení.



Kaplička s malou věžičkou, v níž je umístěn zvon sv. Václav, ohlašuje každý den Rokytenským ve 12 hodin polovinu dne a v 18 hodin klekání, jež je poděkováním za prožitý den. Čelní stěnu kapličky zdobí pískovcové kytice vyplňující niky umístěné po obou stranách dveří. Z horní části průčelí shlíží sv. Václav, patron české země. Po jeho levé straně odměřují čas sluneční hodiny s nápisem FESTINA LENTE, SPĚCHEJ POMALU, moudře nabádající kolemjdoucí ke správnému chování. Vnitřnímu prostoru pak vévodí oltář s obrazem znázorňujícím korunovaci Panny Marie. Jeho nedílnou součástí je sousoší Pieta a sochy sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského s Ježíšem. Celkovou kompozici dotvářejí sošky andělů, vyřezávané voluty, nástěnné svícny a obrazy Křížové cesty. Sochy světců v postranních výklencích znázorňují sv. Augustina, sv. Ambrože, sv. Řehoře a sv. Jeronýma.



Pokud byste se rádi do kapličky podívali, využijte příležitosti v pátek 10. června na Noc kostelů. Od 19 do 22 hodin jsou připraveny prohlídky kapličky i s malým překvapením. V neděli 12. června, která je v Rokytníku nedělí pouťovou, přijďte od 15 hodin na Poutní mši svatou a od 16:30 hodin vezměte děti na pohádky.

Jiráskovo koupaliště zahájí sezónu

KDY: 11. června v 9 hodin

KDE: Náchod

Jiráskovo koupaliště zahájí sezónu v sobotu 11. června a nabídne nový dětský bazén. Od loňského podzimu probíhala na Jiráskově koupališti v Náchodě modernizace dětského bazénu. V místě původního vznikl nový víceúčelový bazén, který je rozdělen na dvě části - dětské brouzdaliště pro nejmenší děti a část s větší hloubkou. V bazénu jsou osazeny zajímavé atrakce, vodní stříkačky s terči, fontánky, vylévací kyblíky a krásná zelená skluzavka. Součástí je i nová technologie, která je umístěna v nové technologické šachtě. Celý bazén je proveden v nerezu a splňuje tak vysoké nároky na hygienu a současně zaručuje i dlouhou životnost. Nechybí ani bezpečnostní zábradlí s rampou pro tělesně postižené, příp. pro maminky s kočárky a malé děti, u laviček byly vyměněny části určené k sezení. Nezbytných úprav se dočkal i okolní terén. Původní nevyhovující brouzdaliště pro nejmenší bylo odstraněno a výměny se dočkala vstupní brodítka k bazénům. Ta byla stejně jako sprchy již dlouho ve špatném stavu, proto je nahradila nová nerezová, která splňují hygienické předpisy. Jedno z brodítek je konstruováno tak, aby ho mohly využít imobilní osoby. Investice je dokončena a Jiráskovo koupaliště tak může otevřít své brány návštěvníkům již tuto sobotu 11. 6. 2022 v 9 hodin. Podrobnosti o provozu Jiráskova koupaliště v letní sezóně 2022 včetně provozní doby a ceníku vstupného najdete na https://www.sportnachod.cz/.

Setkání v trávě aneb Malá jaroměřská slavnost

KDY: 11. června od 15:00 do 22:30 hodin

KDE: Masarykovy sady, Jaroměř

ZA KOLIK: zdarma



Děti se mohou těšit na tématické zábavné odpoledne s autoboty Transformers a My Little Ponny. nebudou chybět soutěže o ceny a fotokoutek.

Od 16:30 zahraje kapela Gemini (hity Dalibora Jandy).

17:45 hodin - Anička Slováčková

19:00 hodin - Světlana Nálepková

20:15 hodin - The Angels Jaroměř

21:30 hodin - Hodiny (přední česká popová, avšak poměrně nová skupina)