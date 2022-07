Pivobraní KDY: 16. července od 12 hodin KDE: Náchod ZA KOLIK: 350 Kč do 15. července, 400 Kč na místě‍. Děti do 130 cm v doprovodu rodičů zdarma.

Na Masarykově náměstí vystoupí MIG 21, Komunál, Turbo, Malina Brothers, Divokej Bill Revival i Benjaming´s Clan. Můžete se těšit také na skupinu historického šermu Antares, stolní fotbálek v lidské velikosti a mnoho druhů piv nejen z lokálních minipivovarů.

Podpořte Léto na Kavčím plácku

KDY: 15. července

KDE: Hradec Králové



Pilotní projekt oživení kulturního vyžití na Hradečáky oblíbeném Kavčím plácku, to je akce Léto na Kavčáku. Přijďte podpořit místní podniky, umělce a Lodivadlo.

Tento týden 15. července vystoupí od 18:30 Glad For Today & .themayrevolution + White Fruit Honey.

Žernovský bajk ROAD

KDY: neděle 17. července

KDE: Hořičky

Žernovský bajk ROAD tak se jmenuje třetí ročník silničního cyklistického závodu, který se jede v rámci tradičního Dobrušského poháru, tentokrát na Hořičkách. Pro amatérské cyklisty bude připraven 15 km dlouhý okruh přes Světlou pod Hořičkami, Vestec, Chvalkovice a Brzice. Přijďte si zkusit opravdový silniční závod!

„Po úspěšných dvou ročnících jsme se rozhodli akci zopakovat a doufáme, že bude stejně kvalitní. Okruh je stejný jako v loňském roce, tzn. klasikářský, tempařský, ale pěkně zvlněný. Ve spolupráci s Policií ČR jsme se pokusili vytipovat vhodný okruh a našli jsme ho na katastrech obcí pod Hořičkami, kde bude zázemí v tamním sportovním areálu,“ říká za organizátory Libor Mojžíš, ředitel závodu..

Startovat se bude u Heřmanského dvora v neděli v 10:00 ve dvou po sobě jdoucích vlnách. Hlavní kategorie jede 4,5 okruhu tzn. přes 70 km, veteráni a ženy jedou 3,5 okruhu. Závod se jede za plného silničního provozu, okruh bude označen dopravními značkami a omezenou rychlostí. Registrace je možná i na místě, takže pokud si chce i amatérský cyklista vyzkoušet závodní tempo, má ideální příležitost.

První Krkonošský parní víkend

KDY: 15. - 18. července

KDE: Železniční stanice Martinice v Krkonoších



Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších přináší pro místní a turistickou veřejnost už 12. ročník jízd nostalgických parních vlaků na trati Vrchlabí Kunčice nad Labem Martinice v Krkonoších Rokytnice nad Jizerou. Soupravu historických vozů povede parní lokomotiva 310.0134. V soupravě bude zařazen restaurační vůz s drobným občerstvením a suvenýry s železniční tematikou.



Vlaky projíždí unikátní stanicí Martinice v Krkonoších, která je pro svůj vzhled a technické vybavení od roku 2016 kulturní památkou. Je zde otevřeno železniční muzeum, a v sobotu bude na nádraží program pro rodiče s dětmi.



„1. Krkonošský parní víkend“ je spojený s „Krakonošovými letními podvečery“ v Jilemnicí. Událost pořádá Krkonoše.eu a Železniční stanice Martinice v Krkonoších.

HOPEfest Jičín

KDY: 16. července od 12 hodin

KDE: Jičín

Multižánrový hudební festival na Matějkově cvičišti. Country, rock, metal a na závěr diskotéka. Festival je věnován malé Michalce z Jičína a výtěžek bude použit na rehabilitaci a nákup zdravotních a ortopedických pomůcek.

Veteráni na Broďáku

KDY: 16. července od 13 hodin

KDE: Červený Kostelec



Kemp Brodský zve všechny příznivce veteránů na výstavu historických automobilů a motocyklů s bohatým doprovodným programem a hlasováním diváků o nejkrásnější auto a motorku. Občerstvení zajištěno. Celý den bude k poslechu hrát hudba.

Řeka Metuje se promění v Piavu. Chystá se rekonstrukce slavné bitvy

KDY: 16. července

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK: zdarma

U příležitosti 105. výročí vzniku československých legií v Itálii a 104. výročí bitvy na Piavě pořádá Československá obec legionářská spolu se spolkem 5. prapor polních myslivců rekonstrukci bojů na Piavě, která se uskuteční v sobotu 16. července v Novém Městě nad Metují.

Řeka Piava je někdy Italy nazývána svatou řekou vlasti, v roce 1917 se zde italským vojskům podařilo zastavit rakousko-německý průlom, který prvoválečné boje v Itálii přenesl z alpských vrcholků do Benátské nížiny. Červencová ofenziva v roce 1918 znamenala pro Rakousko konec nadějí na obrat ve válce, naopak italská ofenziva v říjnu již předznamenala konec války, definitivní Rakouskou porážku a vznik samostatného Československa. Do bojů se na italské straně se zapojili nově zrozené jednotky československých legií, na straně Rakouska-Uherska stála řada pluků formovaných nebo doplňovaných i v Českých zemích.

„Předky na obou stranách fronty chceme připomenout rekonstrukcí části této slavné bitvy,“ říká Jiří Charfreitag, vedoucí Muzea československých legií, a dodává: „Samotná rekonstrukce bitvy začne v sobotu 16. července v 16.00 v Novém Městě nad Metují v Ulici Na Popluží a Piavu nám bude hrát řeka Metuje, kterou budou jednotlivá vojska ve dvou ofenzívách postupně překonávat.“ Akce se zúčastní na 150 účinkujících v historických uniformách československých legií, Itálie a Rakouska-Uherska v plné zbroji, s puškami, kulomety a minomety.

Na Piavě si vysloužili nehynoucí slávu zejména příslušníci I. praporu 33. pluku čs. legií v Itálii, které Italové využívali k rozvědkám a psychologické válce proti českým a slovanským příslušníků rakousko-uherských jednotek. Jejich situace byla ale komplikovaná. „Pro legionáře prakticky neexistovalo zajetí, zajatý legionář byl brán jako velezrádce a prakticky okamžitě a bez milosti popraven,“ říká Jiří Charfreitag a dodává: „Přesto se naše jednotky vyznamenali zejména obrovskou schopností improvizace a uměním se přizpůsobit těm nejtěžším podmínkám jako byly plynové útoky a těžká dělostřelecká palba, jejich bojový elán zaskočil Rakušany a vyvolával obdiv Italů.“

Samotné rekonstrukci bojů bude předcházet bohatý doprovodný a naučný program, který začne ve 13.00 pietním aktem na náměstí Republiky, odkud ve 13.30 vojska za doprovodu vojenské hudby budou slavnostně pochodovat na Husovo náměstí, kde program pokračuje vystoupením vojenské hudby „Válka našich pradědů“ a historickou módní přehlídkou. „Je pro nás důležité, aby si návštěvníci odnesli spoustu poznatků nejen o historickém válčení, ale také o dobové kultuře a dalších reáliích a souvislostech,“ říká Martin Tichý, předseda místního spolku 5. prapor polních myslivců a dodává: „„Na obou stranách fronty bojovali naši pradědové. Na ně nesmíme ani nyní, více než po sto letech, zapomínat, za své oběti si zaslouží naši úctu.“

Rekonstrukci bojů doplňují i výstavy, až do konce července bude v galerii Zázvorka přístupná výstava Československé legie v Itálii a v Městském muzeu výstava Vojsko za Císaře pána.

Pohádkové putování s vodníkem

KDY: 17. července

KDE: Hradec Králové



Vydejte se společně s vodníkem Čvachtalem do jeho pohádkového království na soutoku řek Labe a Orlice. Prozkoumejte tajemná zákoutí Jiráskových sadů a zúčastněte se všemožných her a zábavných úkolů, které si pro vás vodník připravil. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi a koná se ve dnech 17. července, 14. srpna a 18. září vždy od 10 do 11 hodin.

Dětský den plný her

KDY: 16. července

KDE: Starkoč

ZA KOLIK: 30 korun děti a 40 korun dospělí

Areál koupaliště se otevře ve 13:30 hodin a už o půl hodiny později začne dětská diskotéka. Ve 14:30 hodin je na programu loutkové divadlo Čert a Káča, které zahrají Eva Hrušková (první česká televizní Popelka) a Zdeněk Rohlíček. Následovat budou soutěže a hry, projížďky na koních i losování tomboly. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a za děti zodpovídají rodiče.

Cena města Jičína

KDY: 16. - 17. července

KDE: Jičín



Těšit se můžete na jízdu historických motocyklů a sajdkár, ale také na závody v moderních kategoriích SP 125 a JAWA 50. Bude umožněn přístup do depa.

Klavírista Ivo Kahánek na festivalu Za poklady Broumovska

KDY: 16. července

KDE: v Polici nad Metují

ZA KOLIK: místa v přední části kostela á 290,- Kč je možné rezervovat na emailu tereza.kramplova@zapoklady.cz. Ostatní vstupné je dobrovolné a je určené na obnovu kostelů broumovské skupiny.

Covid mění program aktuálního sobotního koncertu festivalu Za poklady Broumovska. Místo původně ohlášeného pianisty Borise Giltburga, který nepřijede z důvodu náhlého onemocnění, vystoupí na sobotním koncertě festivalu Za poklady Broumovska 16. července v Polici nad Metují klavírista Ivo Kahánek.

„Koronavirus bohužel stále zasahuje do pořadatelských plánů, a tak jsme s velkou lítostí přijali zprávu Borise Giltburga o potvrzení nemoci covid-19. Z tohoto důvodu na festivalovém koncertě nevystoupí. Chtěla bych poděkovat za rychlou reakci pianistovi Ivo Kahánkovi, který i přes náročnost svého koncertního kalendáře přijal nabídku festivalu a koncert na poslední chvíli zachránil. Původní program se samozřejmě mění, zazní díla Fryderyka Chopina, Leoše Janáčka a dalších autorů,“ informuje o aktuální změně ředitelka Tereza Kramplová.

Program koncertu:

DOMENICO SCARLATTI

Sonáta d moll, K 9

Sonáta D dur, K 96

Sonáta E dur, K 380

Sonáta d moll K 141

LEOŠ JANÁČEK: V mlhách

FRYDERYK CHOPIN: Nocturno b moll op. 9 č. 1

Středověký food festival

KDY: 16. července, od 11 do 18 hodin

KDE: Dětenice

ZA KOLIK:



Zámek Dětenice zve do tamního parku nejen na středověký program pro děti i dospělé, ale i na širokou nabídku tradičních a netradičních pokrmů.

Na zámku zažijete africkou atmosféru

KDY: 16. července od 19 do 22 hodin

KDE: Opočno

Státní zámek Opočno zve na Noční prohlídky „Africké cesty Josefa II. Colloredo-Mannsfelda“. Kníže Josef II. Colloredo-Mannsfeld podnikl na počátku 20. století dvě dobrodružné, ale především lovecké výpravy na africký kontinent. Ze svých afrických cest si Josef přivezl mnoho ulovených trofejí a také živá zvířata, například makaky. Doprovodný program na arkádovém nádvoří nabídne africkou hudbu v podání skupiny Camara. Prohlídka zámeckých interiérů bude za doprovodu kustodů.

Muzejní staročeské trhy

KDY: 16. července od 9 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum, Nové Město nad Metují



Ukázky řemesel, rukodělné dílničky, občerstvení.

Na Bílou věž s polednicí

KDY: 16. července od 14:00 do 15:00 hodin

KDE: Hradec Králové

Věž přesně jako z pohádky – tak trošku tajemná, tak trošku kouzelná… zkrátka taková, jakou ji neznáte! Přijďte ji objevit a spolu s polednicí řádně prozkoumat! Polednice svým skřehotavým hlasem dětem povypráví tak trochu jinou historii Bílé věže. Vhodné pro děti školkového věku a 1. stupeň ZŠ.

Zkus noční Kuks

KDY: 16. července od 18:00 do 23:45 hodin

KDE: Kuks



V sobotu odstartuje z nádvoří hospitálu běžecký závod s názvem Zkus noční Kuks. Za svitu měsíce a vašich čelovek se proběhnete v okolí malebného barokního areálu.

Trasa na 10 km vás zavede z Kuksu do Braunova Betléma a přes Křížovou cestu 21. století zase zpět. Kratší trasa na 5 km povede z hospitálu k nočnímu Labi, Šporkově mlýnu a bude pokračovat obnovenou hraběcí alejí zpět do Kuksu.

Klášterní struny

KDY: 16.července od 20:00 hodin

KDE: Františkánský klášter v Hostinném

K návštěvě a poslechu vás zve Madam v triku.

Krakonošovy letní podvečery

KDY: 15. - 16. července

KDE: Jilemnice

ZA KOLIK:



Na jilemnickém náměstí si užijete muziku rozmanitých žánrů. Nejen děti pobaví pohádky a vyhlídkové projížďky v kočáře. Zatančí vám Františkův harém a Paul Dance, nebo můžete vyrazit na malou túru s KČT na Kozinec. Program je pestrý, každý si přijde na své.

Kosenka po krkonošsku

KDY: 16. července

KDE: Mladé Buky, parkoviště pod Sklenářovicemi



Kosení kosou! Vlastnoručně naklepanou, po boku dalších sekáčů… Program pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o tradičním způsobu péče o louky. V místech, kde kosili „sklenářovičtí“ ještě do roku 1946. Nahlédneme do historie i současnosti tohoto krásného údolí. Povíme si, jak kosu připravit, naklepat, jak kosit.

Kdo má, vlastní kosy a hrábě s sebou. Hurá na louku! Vhodné od 8 let, omezený počet účastníků.

5. Prodloužený víkend

KDY: 15. -18. července

KDE: Jičín



pátek 15. červenec

10.00

Prohlídka TO NEJ z Jičína

Komentovaná prohlídka Jičína s průvodcem z Městského informačního centra. Dvoukilometrová procházka plná zajímavých skutečností z historie i současnosti města.

Městské informační centrum Jičín. Vstupné 50 korun, snížené 30.



14.00

Jak se Cipísek narodil

Čtení pohádky pro děti doplněné hrou o drobnou odměnu.

Muzejní nádvoří zámku, účast zdarma.



19.00

Večerní prohlídka synagogy

Komentovaná prohlídka ve večerním čase, podtrhující krásnou atmosféru pozdně barokní synagogy.

Sraz u synagogy. Vstupné 150 korun, snížené 70.



20.00

Les Gars D'en Bas

Akustický gypsy swing česko-francouzské partičky.

Valdštejnská lodžie, vstupné v předprodeji 170 korun (na místě 200,-).

www.valdstejnskalodzie.cz



20.00

Košer víno s hudbou

Ochutnávka košer vín s hudbou v příjemném prostředí vnitřního dvora bývalé židovské školy.

Židovská 100, od 20:00 do 22:00, vstup zdarma.



sobota 16. červenec

09.00

Valdštejnovo město

Komentovaná prohlídka města s odborným průvodcem

Od 9:00 do 12:00, vstupné 200 korun. Zajišťuje Valdštejnovo muzeum a mincovna.

www.valdstejnovomesto.cz



09.30

Umění v ulicích

Dopolední vystoupení amatérských hudebníků v centru města u Valdické brány.



16.00

Pohádka O pejskovi a kočičce

Sobotní pohádka pro děti na dvorku K-klubu, ulice Smiřických čp.2, vstupné 50 korun.

V případě nepříznivého počasí se představení odehraje v učebně na arkádovém nádvoří zámku.



17.00

Příběhy kamenů

Vyprávění o kamenech a kopcích v Českém ráji s ukázkami minerálů a hornin.

Muzeum přírody Český ráj na Prachově, od 17:00 do 20:00. Vstupné 40 korun, snížené 30 korun.



19.00

Umění v ulicích

Vystoupení amatérských hudebníků v centru města.



Od 19:00 do 20:00



19.00

Večerní prohlídka Valdštejnovy mincovny

Komentovaná prohlídka Valdštejnova muzea a mincovny spojená s vlastnoruční ražbou pamětní mince v podvečerním čase.

Valdštejnovo náměstí čp. 114. Vstupné 110 korun, snížené 50.



Více na: https://www.jicin.org/5-prodlouzeny-vikend

Hronovská pouť

KDY: 15. - 17. července

KDE: Hronov

Mnoho atrakcí pro děti i dospělé, program pro celé rodiny. Atrakce budou v provozu do 24:00 hodin. Nebude chybět stánkový prodej a občerstvení.

Voodoo Karneval 2022

KDY: 16. července od 19:30 - 17. července do 3:00 hodin

KDE: Kostelec nad Orlicí

ZA KOLIK: 390 korun, do 15 let zdarma



Jedinečný večírek plný výjimečných masek, kostýmů, barev, iluzí, bezedných drinků, protančených nohou a odpravených bránic. To je legendární Voodoo Karneval.

•MASK OR DIE Poslední večeře, řetízák nebo kůl v plotě? No problem. Můžeš jít za cokoliv. Být kýmkoliv a kdykoliv.

•CONTEST Nejlepší masky vybírá zkušená porota, složená z členů novocirkusového souboru Cirk La Putyka. • HEADLINER:A.Skillz (ghettofunk-breaks / UK ) BANDS:Icona Cluster (funk-rnb-groove / IT )La Orquesta Informal (ska-gypsy-swing / ESP & ARG ) DJs:Gadjo.cz (balkan-electroswing-world music / CZE )Maceo (groove-funk-boogie / CZE )Fifka & Dusty Feet (electro-breaks-psy / CZE )Fubatan (reggae-soul-rnb / CZE )